TG Govt To Calculate Lands Under Govt Departments : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ భూములు ఎన్ని ఉన్నాయి. ఏ ప్రభుత్వ శాఖ, విభాగం పరిధిలో ఎంతెంత ఉన్నాయనే సమగ్ర వివరాల నమోదుకు ప్రభుత్వం సన్నద్ధమవుతోంది. ఈ మేరకు గ్రామస్థాయి నుంచి ఈ లెక్కల సేకరణకు కసరత్తు చేస్తోంది. కొద్దిరోజుల్లో ఇందుకు సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను జిల్లాల కలెక్టర్లకు జారీ చేయనుంది. అసలు ఏవిధంగా భూములు వివరాలు నమోదు చేస్తారు? ఏయే రకాల భూముల వివరాలను సేకరిస్తారు అనే విషయాలను తెలుసుకుందాం.
గ్రామం యూనిట్గా కసరత్తు : మండలాన్ని కాకుండా గ్రామాన్ని యూనిట్గా తీసుకుని ప్రభుత్వ భూముల వివరాలను నమోదు చేయాలని రెవెన్యూ శాఖ యోచిస్తోంది. ప్రభుత్వ కార్యాలయం, దానికి కేటాయించిన భూమి, వినియోగం, మిగులు ఈ విధంగా పూర్తి వివరాలను నమోదు చేయనున్నారు. గతంలో గుర్తించిన ప్రకారం రాష్ట్రంలో పలు ప్రభుత్వ శాఖల పరిధిలో 13.82 లక్షల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో భూములున్నట్లుగా అంచనాలున్నాయి.
ప్రభుత్వ భూముల లెక్కల నమోదు : ప్రభుత్వ శాఖల పరిధిలో 13.82 లక్షల ఎకరాల్లో వినియోగంలో ఉన్నది పోను మిగిలిన భూములు, స్థలాలపై సరైన పర్యవేక్షణ లేకపోవడం వల్ల ఆక్రమణకు గురవుతున్నాయి. చెరువు శిఖాలు, వక్ఫ్, దేవాదాయ, పోరంబోకు ఇలా అనేక రకాల ప్రభుత్వ భూములు ఆక్రమణలకు గురయ్యి అన్యాక్రాంతమవుతున్నా చర్యలు ఉండటం లేదు. ఆక్రమణలను అరికట్టడంతో పాటు త్వరలో రాష్ట్రంలో గ్రామ పాలన అధికారులు, లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్లను ప్రభుత్వం నియమించనున్న నేపథ్యంలో సర్కారు భూముల లెక్కలను నమోదు చేయాలని తాజాగా నిర్ణయించినట్లు తెలిసింది.
రాష్ట్రంలో మారనున్న భూముల ధరలు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భూముల ధరల విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరలోనే గుడ్న్యూస్ చెప్పే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే భూముల మార్కెట్ విలువను సవరించే అంశంపై రాష్ట్రప్రభుత్వం సమాలోచనలు చేస్తోంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో తగ్గించడంతో పాటు మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో పెంచాలన్న ప్రతిపాదనలను కూడా పరిశీలిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే లావాదేవీలు ఎక్కువగా జరుగుతున్న ప్రాంతాల్లో భూముల మార్కెట్ విలువలను ముందుగా సవరించాలని యోచిస్తోంది. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు లోపల కొంతమేరకు పెంచితే ఏవిధంగా ఉంటుందని ఇటీవల రిజిస్ట్రేషన్లు, స్టాంపుల విభాగం నుంచి ప్రతిపాదనలను తీసుకుంది. మరోవైపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ సబ్-రిజిస్ట్రార్ల పరిధిలోని భూముల విలువల పెంపు ప్రతిపాదనలను కూాడా ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది.
సీఎం దృష్టికి తీసుకువెళ్లాకే : ఇప్పటికిప్పుడు భూముల విలువలను పెంచకున్నా ఈ విషయాన్ని సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లి, మంత్రిమండలిలో చర్చించి తుది నిర్ణయం తీసుకునేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఒకవేళ పెంచితే హెచ్ఎండీఏ పరిధిలో తీసుకోవాలా? లేక ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు పరిధిలోని భూముల విలువలను పరిశీలించాలా? లేదా హైదరాబాద్ నగరం చుట్టూ ఉన్న భూముల విలువలను మదింపు చేయాలా? అనే అంశాలను పరిశీలిస్తున్నారు. ఒకవేళ పెంచితే ఎంత శాతం పెంచాలి? ఒకవేళ తగ్గిస్తే ఏ స్థాయిలో తగ్గించాలన్న విషయాలను మంత్రిమండలి సమావేశంలో చర్చించి ముందుకెళ్లాలని ప్రభుత్వం యోచనలో ఉన్నట్లుగా సమాచారం.రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇటీవల పెరిగిన భూముల బహిరంగ ధరలను పరిగణనలోకి తీసుకుని మార్కెట్ విలువల్లో సవరణలు చేయాలని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ అధికారులకు సూచించినట్లుగా తెలిసింది.
