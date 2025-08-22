ETV Bharat / state

నకిలీ ఐవీఎఫ్​ కేంద్రాలకు చెక్​ - ఇకపై ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లోనూ ఫ్రీగా సేవలు

పలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు సేవల విస్తరణ - త్వరలో కొండాపూర్‌ ఆసుపత్రిలో కేంద్రం

IVF Services In Govt Hospitals
IVF Services In Govt Hospitals (EENADU)
Published : August 22, 2025 at 7:53 AM IST

IVF Services in Govt Hospitals : ఎలాగైనా పిల్లలను పొందాలని నకిలీ ఐవీఎఫ్‌ సెంటర్లను సంప్రదించి మోసపోతున్నవారు ఎందరో. హైదరాబాద్ నగరంలో 158 కేంద్రాలుండగా అనధికారికంగా ఎన్నో కేంద్రాలు ఈ సేవల ముసుగులో సంతానం లేని జంటల నుంచి భారీగా డబ్బులు దోచుకుంటున్నాయి. రూ.30-40 లక్షల వరకు వారి వసూలు చేస్తున్నారు. డబ్బులు పోయి అటు సంతానం లేక దంపతులు లబోదిబోమంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వమే సర్కారు హాస్పిటల్స్​లో ఐవీఎఫ్‌ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని భావిస్తోంది. ఇప్పటికే గాంధీ, పేట్లబుర్జు ఆసుపత్రుల్లో ఐయూఐ, ఐవీఎఫ్‌ సేవలను ప్రవేశపెట్టింది. త్వరలో కొండాపూర్‌ ఏరియా ఆసుపత్రిలో సంతాన సాఫల్య కేంద్రాన్ని ప్రారంభించనున్నట్లు మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ ఇటీవలే ప్రకటించారు.

అమ్మా అనే పిలుపులోనే ఓ అద్భుతమైన అనుభూతి ఉంటుంది. ప్రపంచంలోని విజయాలన్నీ ఓ ఎత్తు తల్లి కావడమనేది మరో ఎత్తు అంటారు పెద్దలు. ఈ సమస్త సృష్టిని ముందుకు తీసుకువెళ్లే శక్తి ఆ ఒక్క మాతృత్వానికే ఉంటుంది. అంతటి గొప్ప వరం అందిరికీ సొంతం కాకపోవచ్చు. అలా అని ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. అందుబాటులోకి వచ్చిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో అనేక ఆధునిక పద్ధతుల ద్వారా దంపతులు సంతానం పొందే అవకాశాలు ఏటికేడు పెరుగుతున్నాయి. అలాంటి కొన్ని పద్ధతులే ఇంట్రా యుటిరైన్ ఇన్ సిమినేషన్-I.U.I, ఇన్ విట్రో ఫర్టిలైజేషన్-I.V.F, సరోగసి ఇలా అనేక పద్ధతులు. ప్రైవేటు ఐవీఎఫ్​ సెంటర్లతో మోసాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వమే దీనికి పరిష్కారంగా సర్కారు ఆసుపత్రుల్లో ఐవీఎఫ్ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని భావిస్తోంది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఎలాంటి సేవలను అందించనున్నారో తెలుసుకుందాం.

అవగాహన నుంచి చికిత్స వరకు :

  • వివాహమై ఏడాది అయినప్పటికీ సంతానం కలగకపోతే చాలా జంటలు ఆందోళనకు గురౌతాయి. తమలో ఏదో లోపం ఉందని భయపడుతూ డాక్టర్లను సంప్రదిస్తుంటారు.
  • ఈ కేంద్రాల్లో ఆ జంటలకు తొలుత నిపుణులతో కౌన్సెలింగ్‌ ఇస్తారు. ఇదివరకు ఏవైనా అనారోగ్య సమస్యలున్నాయా సంతానం కలగడంలో ఎందుకు జాప్యం జరుగుతోందో కారణాలను తెలుసుకొని వారికి అర్థవిధంగా వివరించి చెప్తారు. హార్మోన్, ఇతర అవసరమైన మందులను అందిస్తారు.
  • ఈ విధానం ద్వారా 80 శాతం జంటలకు మామూలుగానే సంతానం కలుగుతుందట. జాప్యమైతే ఇంట్రా యుటెరైన్‌ ఇన్సెమినేషన్‌ (ఐయూఐ) పక్రియను చేపడతారు. భర్త వీర్యాన్ని ల్యాబ్‌లో శుద్ధి చేసి ఆరోగ్యకర శుక్ర కణాలను వేరు చేసి వాటిని అతని భార్య గర్భాశయంలో ప్రవేశపెట్టినట్లయితే 10-15 శాతం వరకు సక్సెస్‌ రేటు ఉంటుంది.
  • ఈ ప్రక్రియ వీలుకాని జంటలకు ఐవీఎఫ్‌(ఇన్‌ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్‌) విధానంతో కృత్రిమ గర్భధారణ అయ్యేలా చేస్తారు. ఈ ఐవీఎఫ్​ పద్ధతిలో భర్త లేదా దాత వీర్యాన్ని సేకరించి సంతానం లేని మహిళ నుంచి అండాలు తీసి రెండింటిని ల్యాబ్‌లో ఫలదీకరణ చేసి మహిళ గర్భంలో ప్రవేశపెడతారు.
  • జిల్లా, ఏరియా హాస్పిటల్స్​లో తొలుత ఓరల్‌ మందులు, కౌన్సెలింగ్, ఐయూఐ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. ఐవీఎఫ్‌ సేవలు అవసరమైన వారిని గాంధీ ఆసుపత్రికి పంపనున్నారు.

