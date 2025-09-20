స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు వెళ్లాలని తెలంగాణ సర్కారు నిర్ణయం
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం - అందుబాటులో ఉన్న మంత్రులతో సమావేశమైన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - హైకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో నిర్ణయం
Published : September 20, 2025 at 11:45 PM IST
Telangana Govt Key Decision On Local body Elections : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు వెళ్లాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. స్థానిక ఎన్నికల నిర్వహణపై ఇవాళ అందుబాటులో ఉన్న మంత్రులతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి సమావేశమయ్యారు. దాదాపు గంటపాటు కొనసాగిన సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలను తీసుకున్నట్టు సమాచారం. ప్రభుత్వ పరంగా బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలని నిర్ణయించినట్టుగా తెలుస్తోంది. సెప్టెంబరు నెలాఖరులోపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను నిర్వహించాలని హైకోర్టు ఆదేశించిన నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకోవడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. సీఎంతో జరిగిన సమావేశంలో పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్గౌడ్, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్రెడ్డి, శ్రీధర్బాబు, పొన్నం ప్రభాకర్, జూపల్లి కృష్ణారావు, సీతక్క, సీఎం సలహాదారు వేం నరేందర్ రెడ్డిలు పాల్గొన్నారు.