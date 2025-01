ETV Bharat / state

కొత్త రేషన్​ కార్డులపై అప్డేట్​ - కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం - KEY UPDATE ON NEW RATION CARDS

KEY Update On New Ration Cards In Telangana ( ETV Bharat )