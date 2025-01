ETV Bharat / state

ఆ సర్వే ఆధారంగానే కొత్త రేషన్ కార్డుల జారీ! - GUIDELINES ON NEW RATION CARDS

NEW RATION CARD GUIDELINES ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team

Guidelines on New Ration Cards in Telangana : కొత్త రేషన్‌కార్డుల మంజూరుకు సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎట్టకేలకు విడుదల చేసింది. ఈనెల 26 నుంచి రేషన్ కార్డుల మంజూరు చేస్తున్నట్లు ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. రేషన్‌ కార్డుల అర్హత ప్రమాణాల పరిశీలనకు ఇప్పటికే మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ఏర్పాటు చేసింది. ఇటీవల జరిగిన కుల గణన సర్వే ఆధారంగానే రేషన్ కార్డులు లేని కుటుంబాల జాబితా సిద్ధం చేశారు. అర్హుల ఎంపిక కోసం జిల్లా కలెక్టర్, జీహెచ్‌ఎంసీ కమిషనర్​కు క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన బాధ్యతలు అప్పగించారు.

మండల స్థాయిలో ఎంపీడీఓ, యూఎల్‌బీలో మున్సిపల్ కమిషనర్​లకు ఈ మొత్తం ప్రక్రియకు బాధ్యులను ప్రభుత్వం తెలిపింది. ముసాయిదా జాబితాను గ్రామసభ, వార్డులో ప్రదర్శించి, చర్చించిన తర్వాతనే ఆమోదిస్తారు. ఆహార భద్రత కార్డుల్లో కొత్త సభ్యుల పేర్లు చేర్చడంతో, తొలగింపునకు కూడా అవకాశం కల్పించనున్నారు. అర్హత కుటుంబాలకు ఈ నెల 26 నుంచి కొత్త ఆహార భద్రత కార్డులు జారీచేసేందుకు పౌరసరపరఫరాల శాఖ జారీ చేసేందుకు పౌర సరఫరాల శాఖ సిద్ధమైంది.