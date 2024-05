ETV Bharat / state

గుడ్​న్యూస్ - ఐదు ఎకరాలు దాటిన వారికి 'రైతుబంధు' - RYTHU BANDHU SCHEME FUNDS

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 7, 2024, 7:41 AM IST | Updated : May 7, 2024, 8:54 AM IST

Telangana Rythu Bandhu Scheme ( Etv Bharat )

Last Updated : May 7, 2024, 8:54 AM IST