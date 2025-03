ETV Bharat / state

బడ్జెట్‌ 2025 : ఆరు గ్యారంటీలకు భారీగా కేటాయింపులు - ఎంతంటే? - SIX GUARANTEES IN TELANGANA BUDGET

Six Guarantees in the Telangana Budget 2025 : 2025-26 రాష్ట్ర బడ్జెట్​లో ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరు గ్యారెంటీలకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. ఎస్సీ నిధులు, నీటిపారుదల రంగాల తరువాత అత్యధికంగా ఆరు గ్యారెంటీలకు నిధులు కేటాయించారు. సంక్షేమ రంగానికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని, అందుకే ఆరు గ్యారెంటీలకు నిధుల సమస్య లేకుండా కేటాయింపులు జరిపినట్లు భట్టి అసెంబ్లీలో ప్రకటించారు.

ఆరు గ్యారంటీలకు సంబంధించిన 13 అంశాల కేటాయింపులు