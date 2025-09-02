ETV Bharat / state

కార్నివాల్ తరహాలో బతుకమ్మ ఫెస్టివల్ - గిన్నిస్​ రికార్డ్​ కోసం ప్రయత్నం!

ఈ ఏడాది బతుకమ్మ పండుగ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించనున్న పర్యటకశాఖ మంత్రి జూపల్లి - కార్నివాల్​ తరహాలో ఈ నెల 21 నుంచి 30 వరకు నిర్వహణ - గిన్నిస్​ వరల్డ్​ రికార్డు కార్యక్రమం

Bathukamma Carnival at Tank Bund in 2025
Bathukamma Carnival at Tank Bund in 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 2, 2025 at 10:04 AM IST

Bathukamma Carnival at Tank Bund in 2025 : తెలంగాణ సంప్రదాయ వేడుక బతుకమ్మ వేడుకను ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించేలా ఓ కార్నివాల్​ తరహాలో నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ నెల 21 నుంచి 30 వరకు ఈ వేడుకలు నిర్వహించనున్నట్లు పర్యటకశాఖ మంత్రి జూపల్లి కృష్టారావు తెలిపారు. బతుకమ్మ పండుగను ప్రతి ఏడాది తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా నివసించే తెలంగాణ ప్రజలు ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటారు. పండగ ప్రచారంలో భాగంగా సోమవారం ఆయన సచివాలయంలో మంత్రులు సీతక్క, కొండా సురేఖ, ఆ శాఖ ఎండీ వల్లూరి క్రాంతితో కలిసి మాట్లాడారు.

మన బతుకమ్మ పోస్టర్లలతో ఆవిష్కరణ : ఈ నెల 21 నుంచి 30 వరకు ఈ ఏడాది బతుకమ్మ పండగ వేడుకలు ఘనంగా జరగనున్నాయి. ఉత్సవాలను ఈ నెల 21వ తేదీన వరంగల్‌లోని చారిత్రాత్మక వేయి స్తంభాల గుడి వద్ద ప్రారంభించనున్నారు. అంతకు ముందు ఛాప్‌-2025, మన బతుకమ్మ పోస్టర్లను ఆవిష్కరించారు. ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా కళాశాలల్లో ప్రత్యేక బతుకమ్మ కార్యక్రమాలు, జిల్లాల్లో సదస్సులు నిర్వహించనున్నారు. అలాగే ఎయిర్​పోర్ట్​కు వచ్చే పర్యాటకులకు తెలంగాణ సంస్కృతిని చాటి చెప్పేలా ఆహ్వాన నృత్యాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

ఈ పండగలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఛాప్​-2025 కార్యక్రమం నిలవనుంది. నిఫ్ట్​తో కలిసి ఈ నెల 12 నుంచి 17 వరకు శిల్పారామంలో తెలంగాణ పర్యటకశాఖ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇందులో చేనేత ఉత్పత్తులు, చేతివృత్తుల ప్రదర్శనలు, ఫ్యాషన్​ షోలు ఉన్నాయి. తెలంగాణ కళలకు, కళాకారులకు ఈ కార్యక్రమం మంచి వేదిక కానుంది.

ఇవీ కార్యక్రమాలు : ఈ నెల 27న సాయంత్రం ట్యాంక్​బండ్​ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన బతుకమ్మ కార్నివాల్​ ఉత్సవాలు, 28న ఎల్బీ స్టేడియంలో నిర్వహించనున్న గిన్నిస్​ వరల్డ్​ రికార్డు కార్యక్రమం, 29న పీపుల్స్​ ప్లాజా వద్ద ఉత్తమ బతుకమ్మ పోటీలు, అలాగే అదే రోజు ఐటీ రంగ ఉద్యోగులు రెసిడెంట్​ వెల్ఫేర్​ అసోసియేషన్ల కోసం ప్రత్యేకంగా పోటీ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. 30వ తేదీన ట్యాంక్‌బండ్‌ వద్ద గ్రాండ్‌ పూల పండగ నిర్వహించనున్నారు.

బతుకమ్మ ప్రత్యేకత : బతుకమ్మ తెలంగాణ ప్రజల హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన ఒక పవిత్రమైన పండుగ. ఇది కేవలం ఒక ఉత్సవం మాత్రమే కాదు. ప్రకృతిని, స్త్రీలను, జీవితాన్ని ఆరాధించే ఒక గొప్ప సంప్రదాయం. తొమ్మిది రోజులపాటు జరిగే ఈ పండుగ తెలంగాణలోని ప్రతీ ఇంటా వెలుగులు నింపుతుంది. బతుకమ్మ పండుగ ఆశ్వయుజ మాసంలో ముఖ్యంగా దుర్గా నవరాత్రుల సమయంలో వస్తుంది.

పూలకు అత్యంత ప్రాముఖ్యత : బతుకమ్మ పండుగలో పూలకు అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉంది. తంగేడు, గునుగు, బంతి, చామంతి, తామర వంటి పూలతో రంగురంగుల బతుకమ్మను అలంకరిస్తారు. ఈ పూలకు ఔషధ గుణాలు కూడా ఉన్నాయి. వర్షాల తర్వాత వచ్చే సీజనల్ వ్యాధులను నివారించడంలో ఈ పూలు సహాయపడతాయి. పూలను ఒక గుట్టగా పేర్చి బతుకమ్మను తయారుచేయడం ద్వారా ఈ పూల గుణాలు గాలిలోకి కలిసి, ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయని నమ్ముతారు.

