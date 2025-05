ETV Bharat / state

విద్యార్థులపై తగ్గనున్న ఆర్థిక భారం! - ప్రభుత్వం ఆ నిర్ణయం తీసుకుంటేనే సాధ్యం - DECREASE IN ENGINEERING FEES

Decrease in Engineering Academic Fees ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 9, 2025 at 5:25 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 5:33 PM IST 2 Min Read

Decrease in Engineering Academic Fees : తెలంగాణలో వచ్చే విద్యా సంవత్సరం (2025-2026) ఇంజినీరింగ్​తో పాటు ఇతర వృత్తివిద్యా కాలేజీలకు భారీగా ఫీజులు పెంచరాదని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. కొన్ని ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజీల్లో 35 నుంచి 65 శాతం వరకు ఫీజులు పెరగనున్నాయి. వచ్చే మూడేళ్ల బ్లాక్‌ పీరియడ్‌ (2025-2028)కు కొత్త ఫీజులను ఖరారు చేసేందుకు తెలంగాణ ప్రవేశాలు, రుసుముల నియంత్రణ కమిటీ (టీఏఎఫ్‌ఆర్‌సీ) కాలేజీల యాజమాన్యాలతో గత మార్చిలో విచారణ (హియరింగ్‌) నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. ఒకట్రెండు ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలల ప్రతినిధులు తప్ప మిగిలిన కాలేజీలన్నీ కమిటీ ఖరారు చేసిన రుసుములకు అంగీకరిస్తూ సంతకాలు చేశాయి. అయితే అనేక ప్రైవేట్‌ పాఠశాలల ఫీజులతో పోల్చుకుంటే ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలకు తక్కువ రుసుములున్నా ఒకేసారి పెంచడం వల్ల విమర్శలొస్తాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే విద్యాశాఖ కార్యదర్శి యోగితా రాణా, సాంకేతిక విద్యాశాఖ కమిషనర్‌ శ్రీదేవసేన ఇటీవల టీఏఎఫ్‌ఆర్‌సీ ఛైర్మన్‌ జస్టిస్‌ గోపాల్‌రెడ్డి, రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్‌ ఆచార్య వి.బాలకిష్టారెడ్డి, ఇతర టీఏఎఫ్‌ఆర్‌సీ అధికారులతో సమావేశమయ్యారు. తాజాగా మంగళవారం శ్రీదేవసేన మరోసారి భేటీ అయ్యారు. 10 నుంచి 30, అంతకంటే ఎక్కువ శాతం ఫీజులు ఎన్ని కాలేజీల్లో పెరిగాయి, దానివల్ల బోధనా రుసుముల పేరిట ఎంత ఆర్థికభారం పడుతుంది, వంటి అంశాలపై అధికారులు గణాంకాల సహితంగా చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది. లా కాలేజీల్లోనూ ఫీజు తగ్గింపు! : ఇంజినీరింగ్‌తో పాటు న్యాయవిద్య కళాశాలలు (లా కాలేజీలు) కొన్నింటికి ఎక్కువ ఫీజులున్నాయని, వాటిని కొంత హేతుబద్ధీకరించాలని టీఏఎఫ్‌ఆర్‌సీ ఛైర్మన్‌కు విద్యాశాఖ అధికారులు సూచించినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో కొన్ని కాలేజీలకు కొంతశాతం మేర కోతపెట్టే దిశగా కమిటీ కసరత్తు చేస్తోంది. ఆ ప్రక్రియ పూర్తయితే తుది సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. ఆ ప్రతిపాదనలను ప్రభుత్వానికి పంపితే, నిర్ణయాంతరం విద్యాశాఖ కార్యదర్శి కొత్త ఫీజులపై జీవో జారీ చేస్తారు. ఈ నెల 11న ఎప్‌సెట్‌ ఫలితాలు వెల్లడించేందుకు జేఎన్‌టీయూహెచ్‌ సన్నద్ధమవుతోంది. ఆ తర్వాత కౌన్సెలింగ్‌ ప్రారంభించి కన్వీనర్‌ కోటా సీట్లు భర్తీ చేస్తారు. అప్పటికి కొత్త రుసుములపై జీవో జారీచేయాల్సి ఉంది. అధికారం ప్రభుత్వానికి ఉంది : మరోవైపు ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్, ఇతర కాలేజీల్లో సీట్ల పెంపుతో పాటు కోర్సుల విలీనంపై నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం ప్రభుత్వానికే ఉందని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. అవసరాలకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వం అధ్యయనం చేసి నిర్ణయం తీసుకుంటుందని వివరించింది. సీట్ల పెంపు, కోర్సుల విలీనానికి కాలేజీలు చేసుకున్న అభ్యర్థనకు ప్రభుత్వ తిరస్కరణ సబబేనని తేల్చి చెప్పింది. గత ఏడాది నుంచి ప్రైవేటు కాలేజీలు ఇదే అంశంపై కోర్టును ఆశ్రయించగా, మూడోసారీ హైకోర్టులో చుక్కెదురైంది. ఏఐసీటీఈ, జేఎన్‌టీయూ ఆమోదం మేరకు సీట్ల పెంపు, కోర్సుల విలీనానికి సర్కార్​ అనుమతించకుండా వాటి దరఖాస్తులను తిరస్కరించడాన్ని సవాలు చేస్తూ మల్లారెడ్డి, ఎంజీఆర్, సీఎంఆర్, కేఎంఆర్, మర్రి ఎడ్యుకేషనల్‌ సొసైటీ, మారుతి తదితర కాలేజీలు 10 వరకూ పిటిషన్‌లు దాఖలు చేశాయి. వీటిపై జస్టిస్‌ కె.లక్ష్మణ్‌ విచారణ చేపట్టి తీర్పు వెలువరించారు.

Last Updated : May 9, 2025 at 5:33 PM IST