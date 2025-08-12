ETV Bharat / state

హైదరాబాద్‌లో యూనిటీ మాల్‌ - 5 ఎకరాల్లో 50 అంతస్తుల టవర్​ - UNITY MALL IN GACHIBOWLI

5.16 ఎకరాల్లో 50 అంతస్తుల టవర్‌ - మొత్తం ప్రాజెక్టు విలువ రూ.1,500 కోట్లు! - రూ.202 కోట్లు మంజూరు చేసిన కేంద్రం - పీపీపీ విధానంలో నిర్మించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయం

Unity Mall in Gachibowli
Unity Mall in Gachibowli (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2025 at 12:26 PM IST

Telangana Government Build Unity Mall in Gachibowli : హైదరాబాద్‌లోని గచ్చిబౌలిలో 'యూనిటీ మాల్‌' పేరిట తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మక నిర్మాణం చేపట్టనుంది. రాయదుర్గం ప్రాంతంలోని 'తెలంగాణ లెదర్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ ప్రమోషన్‌ కార్పొరేషన్‌ లిమిటెడ్‌' ప్రాంగణంలో 5.16 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో 50 అంతస్తులతో ఈ 'యూనిటీ మాల్‌' టవర్‌ నిర్మాణానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఇందులో 5 బేస్‌మెంట్లను పార్కింగ్, ఇతర సౌకర్యాల కోసం, ఆరు అంతస్తులను చేనేత, హస్తకళల ఉత్పత్తుల ప్రదర్శనకు కేటాయించారు. మిగిలిన 39 అంతస్తులను కార్యాలయాలు, వాణిజ్య సముదాయాల కోసం వినియోగించనున్నారు. మొత్తం 29 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో నిర్మించనున్న ఈ భారీ ప్రాజెక్టు బడ్జెట్‌ విలువను రూ.1,500 కోట్లుగా అంచనా వేశారు. దీని నిర్మాణానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే రూ.202 కోట్లు కేటాయించింది. ఈ బహుళ అంతస్తుల భవనాన్ని ప్రభుత్వ-ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం (పీపీపీ)తో నిర్మించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీనికి సంబంధించిన పనులను వేగవంతం చేయాలని ఇటీవల జరిగిన సమావేశంలో అధికారులను సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఆదేశించారు.

జాతీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ప్రచారం : భారతదేశ సాంస్కృతిక వైవిధ్యం, స్థానిక హస్తకళలు, చేనేత ఉత్పత్తులను ఒకే వేదికపై ప్రదర్శించాలనే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం 'ఒక జిల్లా - ఒక ఉత్పత్తి (ఓడీఓపీ)' పథకం కింద దేశవ్యాప్తంగా 'యూనిటీ మాల్‌'లు నిర్మించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రతి జిల్లాకు ఒక నిర్దిష్ట ఉత్పత్తిని గుర్తించి దాన్ని జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయుల్లో ప్రచారం చేయడం ద్వారా స్థానిక కళాకారులు, చేనేత కార్మికుల ఆర్థిక పరిస్థితిని బలోపేతం చేయడం ఒక జిల్లా - ఒక ఉత్పత్తి పథకం ప్రధాన ఉద్దేశం.

యూనిటీ మాల్‌ వాణిజ్య కేంద్రంగా మాత్రమే కాకుండా సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని ప్రదర్శించే కేంద్రంగా కూడా ఉండాలని లక్ష్యం నిర్దేశించారు. దీని ద్వారా స్థానికంగా ఉన్న కళాకారులు, చిన్నతరహా వ్యాపారస్థులు తమ ఉత్పత్తులకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ప్రచారం చేసే అవకాశాలను పొందుతారు. ఈ ప్రాజెక్టు తెలంగాణలో ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించడంతో పాటు హైదరాబాద్‌ను ప్రముఖ వాణిజ్య కేంద్రంగా మరింత బలోపేతం చేస్తుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. 'ఓడీఓపీ' పథకానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం మొత్తం రూ.5,000 కోట్లు కేటాయించింది. ఇందులో భాగంగా హైదరాబాద్‌లో యూనిటీ మాల్‌ నిర్మాణానికి రూ.202 కోట్ల నిధులు మంజూరు చేసింది. ఇప్పటికే రూ.101 కోట్ల నిధులు విడుదల చేసింది.

డీపీఆర్‌కు కేంద్రం ఆమోదం : కేంద్రం ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రంగారెడ్డి జిల్లా శేరిలింగంపల్లి మండలం పరిధిలోని 'తెలంగాణ లెదర్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ ప్రమోషన్‌ కార్పొరేషన్‌ లిమిటెడ్‌' ప్రాంగణంలో 5.16 ఎకరాలు కేటాయించింది. 2.13 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఆరు అంతస్తులు, మూడు బేస్‌మెంట్లతో 'యూనిటీ మాల్‌' నిర్మించాలని ముందుగా భావించింది. దీనికి రూ.213.58 కోట్లు వ్యయం అవుతుందని అంచనా వేశారు. గచ్చిబౌలిలో ప్రస్తుతం ఉన్న భూమి విలువ, ఆర్థిక పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకొని 5.16 ఎకరాల స్థలంలో కేవలం ఆరు అంతస్తులు మాత్రమే వినియోగానికి వస్తే ప్రయోజనకరం కాదని తెలంగాణ ప్రభుత్వం భావించింది. అందుకే ప్రాజెక్టును యాభై అంతస్తులకు విస్తరించింది. సంబంధిత సవివర ప్రాజెక్టు నివేదిక (డీపీఆర్‌)ను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించింది. భవనం ఎత్తుకు సంబంధించి 2025 సంవత్సరం ఏప్రిల్‌ 25న 'ఎయిర్‌పోర్ట్స్‌ అథారిటీ ఆఫ్‌ ఇండియా' నిరభ్యంతర పత్రం జారీ చేసింది.

టెండర్ల ప్రక్రియపై : 'యూనిటీ మాల్‌' నిర్మాణంపై దిల్లీలో ఈ సంవత్సరం జులై 30న డిపార్ట్‌మెంట్‌ ఫర్‌ ప్రమోషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండస్ట్రీ అండ్‌ ఇంటర్నల్‌ ట్రేడ్‌ (డీపీఐఐటీ) డైరెక్టర్‌ అధ్యక్షతన సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. మాల్‌ నిర్మాణాన్ని త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే విడుదల చేసిన రూ.101 కోట్ల నిధులను 2026 సంవత్సరం మార్చి 31లోగా ఖర్చు చేయాలని సూచనలు చేశారు. దీంతో ప్రాజెక్టును వేగవంతం చేయడంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది. తాజాగా సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి వద్ద ఈ అంశంపై ఉన్నత అధికారుల సమావేశం జరిగింది. పీపీపీ మోడల్‌లో నిర్మాణానికి త్వరితగతిన టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని, 2027 సంవత్సరం నాటికి బహుళ అంతస్తుల భవనాన్ని సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు.

