అధికారులొస్తున్నారు - త్వరలో గ్రామానికో జేఆర్​వో! - ప్రభుత్వ నిర్ణయమే తరువాయి - TELANGANA JUNIOR REVENUE OFFICERS

Updated : Aug 2, 2024, 7:40 AM IST

Published : Aug 2, 2024, 7:06 AM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Junior Revenue Officers In Telangana ( ETV Bharat )

Govt on New Revenue Officers In Telangana : గ్రామస్థాయిలో రెవెన్యూ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. రెవెన్యూ గ్రామానికొక జూనియర్ రెవెన్యూ అధికారిని నియమించనున్నారు. 2020 అక్టోబరుకు ముందు గ్రామస్థాయిలో రెవెన్యూ సేవలు అందించేందుకు గ్రామ రెవెన్యూ అధికారి వీఆర్వో, గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకులు వీఆర్‌ఏ వ్యవస్థలు ఉండేవి. రెండూ కలిపి రాష్ట్రంలో 25 వేల 750 పోస్టులు ఉండేవి. బీఆర్​ఎస్​ ప్రభుత్వం వీఆర్వో, వీఆర్‌ఏ వ్యవస్థలను పూర్తిగా రద్దు చేసింది. వారిని ఇతర శాఖలకు బదలాయించింది. ఫలితంగా గ్రామస్థాయిలో అనేక సమస్యలు ఎదురైనట్లు ప్రభుత్వం గుర్తించింది.