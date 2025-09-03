ETV Bharat / state

తెలంగాణలోకి సీబీఐ ఎంట్రీ - రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్​ సిగ్నల్​తో మూడేళ్ల తర్వాత - CBI PROBE INTO KALESHWARAM PROJECT

తెలంగాణలోకి రానున్న సీబీఐ - 2022 నాటి ఉత్తర్వులకు సవరణ - కాళేశ్వరంపై ఎన్​డీఎస్​ఏ నివేదిక ఆధారంగా విచారణ జరపాలని కేంద్రానికి లేఖ రాసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

CBI PROBE INTO KALESHWARAM PROJECT
CBI PROBE INTO KALESHWARAM PROJECT (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2025 at 9:45 AM IST

CBI Probe into Kaleshwaram Project : రాష్ట్రంలో గత ప్రభుత్వం 2022 ఆగస్టులో సీబీఐ విచారణను చేపట్టకుండా ఒక జీవోను విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఆ జీవోను సవరిస్తూ ప్రభుత్వం తాజాగా మరో జీవోను జారీ చేసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని కోరిన నేపథ్యంలో అందుకు అనుగుణంగా తాజా జీవోను విడుదల చేసింది. మేడిగడ్డ బ్యారేజీ వైఫల్యానికి ప్రణాళిక, డిజైన్​, నాణ్యత లోపాలు, నిర్మాణం కారణమని నేషనల్​ డ్యాం సేఫ్టీ అథారిటీ(ఎన్​డీఎస్​ఏ) ఇచ్చిన తుది నివేదికలోని అంశాల ఆధారంగా సీబీఐ విచారణను చేపట్టనుంది.

జస్టిస్​ పీసీ ఘోష్​ కమిషన్​ ఇచ్చిన నివేదికను కూడా జీవోలో ప్రభుత్వం పేర్కొంది. అయితే హైకోర్టులో మంగళవారం జరిగిన విచారణలో జస్టిస్​ పీసీ ఘోష్​ కమిషన్​ సిఫార్సులపై చర్యలు తీసుకోవడం లేదని, ఎన్​డీఎస్​ఏ నివేదిక ఆధారంగా సీబీఐ విచారణ జరుగుతుందని ప్రభుత్వం తెలిపింది. రాష్ట్రంలో సీబీఐ ప్రవేశానికి వీలు కల్పిస్తూ సోమవారం ఇచ్చిన జీవోలో కూడా మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల నిర్మాణంలో వైఫల్యాలపై విచారణ అని పేర్కొనడం అక్కడ ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది.

న్యాయ విచారణ కమిషన్​ నివేదికపై కోర్టులో కేసు ఉన్నందున ఎన్​డీఎస్​ఏ నివేదికలోని అంశాలపై విచారణ చేపట్టాలని కేంద్రానికి రాసిన లేఖలో ప్రభుత్వం పేర్కొంది. 2022 ఆగస్టులో జారీ చేసిన జీవోకు సడలింపు ఇస్తూ సోమవారం జారీ చేసిన జీవోను వెంటనే కేంద్రానికి పంపింది. ఆ జీవో అందినట్లు సీబీఐ డైరెక్టర్​ నుంచి అక్​నాలెడ్జ్​మెంట్​ కూడా సోమవారమే వచ్చింది. దీంతో కాళేశ్వరం బ్యారేజీల అంశం సీబీఐ చేతిలోకి వెళ్లిపోయింది.

జీవోలోని ముఖ్యాంశాలు ఇవే :

  • రాష్ట్రంలోకి సీబీఐ ప్రవేశాన్ని నిరోధిస్తూ 2022 ఆగస్టు 30న జారీ చేసిన జీవో 51ని సవరిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సోమవారం జీవో 104ను జారీ చేసింది. ఈ జీవోలో ఏ అంశంపై విచారణ జరపాలో అనేది స్పష్టంగా చెప్పింది. గోదావరి నదిపై మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీలను నిర్మించి కాళేశ్వరం సాగునీటి ప్రాజెక్టును నిర్మించారు. 2023 అక్టోబరు 21న మేడిగడ్డ ఏడో బ్లాక్​లో 16, 17, 18, 19, 20, 21వ పియర్స్​ కుంగిన విషయం తెలిసిందే. 2023 అక్టోబరు 22న నేషనల్​ డ్యాం సేఫ్టీ అథారిటీ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. అదే ఏడాది అక్టోబరు 24న ఆ కమిటీ పర్యటించి నవంబరు 1న తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఒక నివేదికను ఇచ్చింది.
  • ఆ నివేదికలో 2024 మే1న మధ్యంతర నివేదిక, 2025 ఏప్రిల్​ 24న తుది నివేదికను సమర్పించింది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో లోపాలు, నాణ్యత తనిఖీలు, ప్లానింగ్​, డిజైన్​ సరిగా లేకపోవడం వల్ల మేడిగడ్డ బ్యారేజీ వైఫల్యం చెందినట్లు ఎన్​డీఎస్​ఏ స్పష్టంగా తెలిపింది. కాళేశ్వరంపై జస్టిస్​ పీసీ ఘోష్​ కమిషన్​ను తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2024 మార్చి 14న ఏర్పాటు చేయగా, ఆ కమిషన్​ ఈ ఏడాది జులై 31న నివేదికను ఇచ్చింది.
  • ఆ కమిషన్​ ఇచ్చిన నివేదికలో బ్యారేజీల నిర్మాణంలో లోపాలు ఉన్నాయని, అనేక అక్రమాలు జరిగాయని అందులో పేర్కొంది. దీని బాధ్యులపై తీవ్రమైన క్రిమినల్​ చర్యలు తీసుకోవాలని ఆ నివేదికలో వివరించింది. ఈ నివేదికపై ఆగస్టు 4న మంత్రివర్గం చర్చించి, శాసనసభలో నివేదికను ప్రవేశపెట్టాలని నిర్ణయించింది. ఆగస్టు 31న శాసనసభలో చర్చించి మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల నిర్మాణాలకు సంబంధించిన అంశాలపై విచారణను సీబీఐకి అప్పగించాలని నిర్ణయించింది.
  • 2022 ఆగస్టు 20న జారీ చేసిన ఉత్తర్వుకు సడలింపు ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. పబ్లిక్​ సర్వెంట్స్​, కంపెనీలపై దర్యాప్తు, ప్రైవేటు వ్యక్తులకు సైతం అవకాశం కల్పించింది. సీబీఐకి ప్రభుత్వం పూర్తి సహకారం అందిస్తుందని ఆ జీవోలో పేర్కొనడంతో పాటు ఇదే అంశాలన్ని కేంద్రానికి వివరంగా తెలిపింది.

తదుపరి కార్యాచరణ ఇదీ : (ప్రభుత్వ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం) రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపిన అన్ని అంశాలను సీబీఐ పరిశీలించి అనుమతి కోసం డీఓపీటీకి పంపుతుంది. దాన్ని డీఓపీటీ పరిశీలించి దర్యాప్తు చేపట్టడానికి అంగీకరిస్తూ నోటిఫికేషన్​ జారీ చేస్తుంది. అయితే సీబీఐ కేసు నమోదు చేయాలంటే గవర్నర్​ అనుమతి ఉండాలి. సీబీఐ దర్యాప్తులో ప్రజాప్రతినిధులు బాధ్యులుగా తేలితే వారిని అరెస్టు చేయడానికి గతంలో గవర్నర్​ అనుమతి అవసరం అయ్యేది. ఇప్పుడు చట్టంలో జరిగిన మార్పుల ప్రకారం ముందుగానే గవర్నర్​ అనుమతి అవసరమని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.

జస్టిస్​ పీసీ ఘోష్​ కమిషన్​ తన నివేదికలో మాజీ సీఎం కేసీఆర్​, మాజీ మంత్రులు హరీశ్​రావు, ఈటల రాజేందర్​లను తప్పుపట్టింది. ఎన్​డీఎస్​ఏ నివేదికలో ప్రజాప్రతినిధుల పేర్లు లేనందున ఈ నివేదిక ఆధారంగా సీబీఐ కేసు నమోదుకు గవర్నర్​ అనుమతి అవసరం అవుతుందో లేదో చూడాలని పోలీసు వర్గాలు తెలుపుతున్నాయి.

