తెలంగాణలో 373 రహదారుల ఉన్నతీకరణ - ఇక రయ్ రయ్​​మని దూసుకుపోవడమే! - GOVT ORDERS ON BIDS FOR HAM ROADS

By ETV Bharat Telangana Team Published : July 24, 2025 at 8:37 AM IST | Updated : July 24, 2025 at 8:55 AM IST 2 Min Read

Govt Orders on Bids For Ham Roads : రోడ్లు, భవనాల శాఖ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టే హ్యామ్‌ (హైబ్రిడ్‌ యాన్యుటీ మోడల్‌) రోడ్ల టెండర్లపై తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మొదటి దశలో 17 ప్యాకేజీల వారీగా మొత్తం 373 రోడ్ల పనులకు సంబంధించి రూ.6,478.33 కోట్లతో బిడ్‌లను పిలవడానికి అనుమతి ఇస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. మొత్తం 5,190.25 కిలోమీటర్ల మేర హ్యామ్‌ విధానంలో రహదారులను ఉన్నతీకరణ చేయాలని ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇందులో ప్రస్తుతం ఉన్న 4,840 కిలోమీటర్ల రోడ్లను బలోపేతం చేయడంతో పాటు మరో 350 ఒక వరుస రహదారులను 2 వరుసలుగా మార్చనున్నారు. హ్యామ్‌ రోడ్లపై ఏర్పాటు చేసిన కన్సల్టెన్సీ సంస్థ సూచన మేరకు ఆర్‌అండ్‌బీ సర్కిల్‌ వారీగా టెండర్లు పిలవాలని ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. నల్గొండ సర్కిల్‌లో పెద్ద రోడ్డు నెట్‌వర్క్‌ ఉందని, దీనికి 2 ప్యాకేజీలుగా టెండర్లను పిలవాలని కన్సల్టెన్సీ సంస్థ సూచించింది. గతంలో గుర్తించిన పలు రోడ్లను పక్కకు పెట్టి : తొలుత రాష్ట్ర రోడ్లను హ్యామ్‌ పద్ధతిలో అభివృద్ధి చేయాలని, పనులను 9 ప్యాకేజీలుగా చేపట్టాలని కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. తర్వాత ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం నుంచి వచ్చిన సూచనలు, మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌రెడ్డి హ్యామ్‌ రోడ్లపై చేసిన సమీక్షల అనంతరం 17 ప్యాకేజీలుగా చేపట్టాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. గతంలో గుర్తించిన పలు రోడ్లను పక్కకు పెట్టి ట్రాఫిక్‌ అధికంగా ఉండే కొత్త రోడ్లను సెలక్ట్​ చేశారు. కొత్త ప్యాకేజీల్లో ముఖ్య పట్టణాల నుంచి జిల్లా కేంద్రాలకు వెళ్లే రహదారులను చేర్చారు. ఫ్యూచర్‌ సిటీ, ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌(రీజనల్​ రింగ్ రోడ్డు) పరిధిలోకి వచ్చే రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, మహబూబ్‌నగర్‌ పాత జిల్లాల్లో గతంలో తక్కువ రోడ్లను గుర్తించారు. మార్పుల అనంతరం ఈ 3 జిల్లాల పరిధిలో హ్యామ్‌ రోడ్ల సంఖ్యను పెంచారు. ఈ మేరకు హ్యామ్‌ విధానంలో మొదటి దశ పనులకు అంగీకారం తెలిపిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌రెడ్డి బుధవారం ఓ ప్రకటనలో కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సమగ్ర నివేదిక అందించిన సిబ్బందిని ఆయన అభినందించారు. సంక్షేమంతో పాటు అభివృద్ధికి కాంగ్రెస్‌ సర్కారు ప్రాధాన్యం ఇస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. మహారాష్ట్రలో విజయవంతమైన హ్యామ్​ రోడ్ల విధానం అమలు తీరును రాష్ట్రానికి చెందిన అధికార బృందం ఇప్పటికే పరిశీలించి వచ్చింది. వీటికి సంబంధించిన పలు వివరాలను తెలుసుకున్నారు.

