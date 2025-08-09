Govt Focus on New building Rules regulations in TG : రాష్ట్రంలో ప్రణాళికాబద్ధమైన అభివృద్ధి, నిర్మాణ కార్యకలాపాలను మరింత సమర్థంగా నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు కొత్త భవన నిర్మాణ నిబంధనలను రూపొందించేందుకు కసరత్తును ప్రారంభించింది. హెచ్ఎండీఏ కమిషనర్ ఛైర్మన్గా ఇప్పటికే ఏర్పాటైన కమిటీ ఓ కన్సల్టెన్సీని సెలక్ట్ చేసింది. మహారాష్ట్ర, దిల్లీ, పంజాబ్, కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాలతోపాటు సింగపూర్, జర్మనీ లాంటి దేశాల్లో అమలవుతున్న ఉత్తమ విధానాలను అధ్యయనం చేయించాలని ఆదేశాలిచ్చింది. అక్కడి భవన నిబంధనలను పరిశీలించి మూడు నెలల్లో ప్రభుత్వానికి కన్సల్టెన్సీ రిపోర్ట్ను ఇవ్వనుంది.
కొత్త నిబంధనలు రూపొందించడంపై : ప్రస్తుతం 2012లో జారీ చేసిన జీ.వో.168 ఉత్తర్వులోని రూల్స్ అమల్లో ఉన్నాయి. వాటికి కాలానుగుణంగా ప్రభుత్వాలు పలు సవరణలు చేశాయి. వీటివల్ల లాభంతో పాటు సమస్యలూ ఉత్పన్నమవుతున్నాయని ప్రణాళిక విభాగం చెబుతోంది. అదే సమయంలో కేంద్ర గృహనిర్మాణ, పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వశాఖ 2016లో నిర్మాణ అనుమతులకు కొత్త చట్టాలను కూడా తీసుకొచ్చింది. వాటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, కొత్త నిబంధనలు సిద్ధం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
పరిశీలించనున్న ముఖ్యాంశాలు : జీహెచ్ఎంసీ(గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్), హెచ్ఎండీఏ పరిధిలో ఇప్పటికే సైబరాబాద్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ, హుడా లాంటి పలు రకాల మాస్టర్ప్లాన్లు అమల్లో ఉన్నాయి. కొన్నిచోట్ల ఇళ్లకు, వ్యాపార కేంద్రాలకు కలిపి నిర్మాణ అనుమతులివ్వడం, ఇతర జోన్లకు ఆ నిబంధన వర్తించకపోవడం, హెచ్ఎండీఏ పరిధిలోని ఇళ్ల నిర్మాణంతో కలిపి లేఅవుట్కు జారీ చేస్తున్న అనుమతుల వల్ల ఎదురయ్యే సమస్యలకు కొత్త నిబంధనల్లో పరిష్కారం లభిస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. కన్సల్టెన్సీ నిపుణుల సిఫార్సుల ఆధారంగా ఏడాది చివరికి నిర్మాణ అనుమతులు-2025’ అందుబాటులోకి వస్తాయని ప్రణాళిక విభాగం తెలిపింది.
హైదరాబాద్ కోసం మెగా మాస్టర్ప్లాన్ : హైదరాబాద్ నగరానికి వచ్చే ముప్పై ఏళ్ల కాలానికి సంబంధించిన హెచ్ఎండీఏ ఆధ్వర్యంలో మెగా మాస్టర్ ప్లాన్ సిద్ధమవ్వనుంది. ఇందులో భాగంగా కీలకమైన మూడు అంశాలపై హెచ్ఎండీఏ దృష్టి సారించనుంది. కన్సల్టెన్సీల ఎంపిక కోసం ఈ నెలలోనే ఆసక్తి వ్యక్తీకరణ కోసం నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేయనున్నారు. ఈ మేరకు గ్లోబల్ స్థాయిలో పేరున్నటువంటి సంస్థలకు ఈ బాధ్యతలను అప్పగించనున్నారు. ఇప్పటికే మాస్టర్ప్లాన్లో ముఖ్యమైన కాంప్రహెన్సివ్ మొబిలిటీ ప్లాన్(సీఎంపీ), ఎకనమిక్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్(ఎకనమిక్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్), గ్రీన్ బ్లూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్లాన్(జీబీఈపీ)పై అధ్యయనాలు జరుగుతున్నాయి.
త్వరలో ఇందుకు సంబంధించిన రిపోర్ట్లు అందనున్నాయి. వీటి ఆధారంగానే ప్రధాన మెగా మాస్టర్ప్లాన్కు హెచ్ఎండీఏ శ్రీకారం చుట్టనుంది. హైదరాబాద్ మహానగరంలో రానున్న కాలంలో ప్రజా రవాణా పరిస్థితి తెలుసుకోవడానికి సీఎంపీ ద్వారా అధ్యయనం చేస్తున్నారు. అలాగే ఎకనామిక్ డెలవప్మెంట్ ప్లాన్లో ఉపాధి అవకాశాలు, ప్రజల ఆదాయ మార్గాలను తెలుసుకుంటున్నారు. నగరంలో నీటి వనరులు, చెరువులు, అడవుల రక్షణ తదితర వాటిపై జీబీఈపీ ద్వారా అధ్యయనం చేస్తున్నారు. వీటి ఆధారంగా ప్రధాన మాస్టర్ ప్లాన్ రూపకల్పనకు కార్యాచరణ సిద్ధం చేయనున్నారు చేయనున్నారు. ప్రస్తుతానికి మహానగరంలో 5 రకాల మాస్టర్ప్లాన్లు అందుబాటులో ఉండగా వీటిని మెగా మాస్టర్ప్లాన్లో మిళితం చేసి ఒకటే అందుబాటులోకి రానుంది.
హైదరాబాద్ కోసం మెగా మాస్టర్ప్లాన్ - త్వరలోనే పట్టాలెక్కనున్న ప్రాజెక్ట్
హైదరాబాద్ అభివృద్ధికి మెగా మాస్టర్ ప్లాన్ - ఏపీ రాజధానిని పరిశీలించనున్న అధికారులు