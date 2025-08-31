ETV Bharat / state

అసెంబ్లీ ముందుకు జస్టిస్ పీసీ ఘోష్‌ కమిషన్‌ నివేదిక - TELANGANA ASSEMBLY 2025

రెండో రోజు శాసనసభ సమావేశాలు - కాళేశ్వరం కమిషన్​ నివేదికను సభలో ప్రవేశపెట్టిన ప్రభుత్వం - ఎమ్మెల్యేలకు పెన్​డ్రైవ్​లో నివేదిక - పురపాలక, పంచాయతీరాజ్​ చట్టసవరణ బిల్లు

Kaleshwaram Commission Report Submitted Assembly
Kaleshwaram Commission Report Submitted Assembly (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 31, 2025 at 10:13 AM IST

2 Min Read

Kaleshwaram Commission Report Submitted Assembly : తెలంగాణలో రెండో రోజు శాసనసభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. కాళేశ్వరం కమిషన్​ నివేదికను ప్రభుత్వం సభలో ప్రవేశపెట్టింది. ఎమ్మెల్యేలకు పెన్​డ్రైవ్​లో జస్టిస్​ పీసీ ఘోష్​ కమిషన్​ నివేదిక ఇచ్చారు. అలాగే పురపాలక, పంచాయతీరాజ్​ చట్టసవరణ బిల్లుతో పాటు అల్లోపతిక్​ ప్రైవేట్​ మెడికల్​ కేర్​ ఎస్టాబ్లిష్​మెంట్స్​ బిల్లును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సభలో ప్రవేశపెట్టింది.

ఈ క్రమంలో తెలంగాణ పురపాలక చట్టం 2019 నిబంధన సవరణ బిల్లుపై శాసనసభలో చర్చ మొదలైంది. చర్చ జరుగుతున్నందున ఆర్డినెన్స్​ కుదరదని మంత్రి శ్రీధర్​బాబు తెలిపారు. సెషన్స్​లో ఉన్నప్పుడు బిల్లు రూపంలో తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని మంత్రి అన్నారు. ప్రభుత్వం సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ, కుల సీపెక్స్​ సర్వే చేపట్టిందని పేర్కొన్నారు. స్థానిక సంస్థల్లో వెనుకబడిన తరగతులకు రిజర్వేషన్ల సిఫారసుకు చర్యలు చేపట్టామన్నారు. సీపెక్స్​ సర్వేతో పాటు ఇతర డేటాను అధ్యయనం చేసి లోతుగా విశ్లేషించి ఏకసభ్య కమిషన్​ ఏర్పాటు చేశామని వివరించారు.

రాష్ట్రంలోని మొత్తం సామాజిక, ఆర్థిక పరిస్థితులతో పోలిస్తే వెనుకబాటు తనం ఇంకా కొనసాగుతుందని నివేదిక తెలిపిందన్నారు. విద్య, ఉపాధి, స్థానిక సంస్థల్లో 42 శాతం రిజర్వేషన్లకు సిఫారసు చేసిందని చెప్పారు. వెనుకబడిన తరగతుల జనాభాను దృష్టిలో పెట్టుకుని, జనాభా నిష్పత్తికి అనుగుణంగా సరైన ప్రాతినిధ్యం లేకపోవడం గుర్తించామన్నారు. వెనుకబడిన తరగతులకు అనుకూలంగా తెలంగాణ పురపాలక చట్టం 2019ను సవరించేందుకు నిర్ణయించామని మంత్రి శ్రీధర్​ బాబు తెలిపారు.

ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా విప్లవాత్మక నిర్ణయం తీసుకున్నామని మంత్రి శ్రీధర్​ బాబు చెప్పారు. బలహీన వర్గాలకు సంబంధించి ఏ ప్రభుత్వం చేయలేని రీతిలో సైంటిఫిక్​ డేటాను సమీకరించామన్నారు. ఓబీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్​ కల్పించాలన్న ఆలోచనతో పాటు ఆచరణలో పెట్టాలని సంకల్పించామని వివరించారు. మున్సిపల్​ పరిధిలో ఉన్న స్థానిక సంస్థలన్నింటిలో 42 శాతం రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలని గట్టిగా సంకల్పించామన్నారు. బలహీన వర్గాల ఆర్థిక, సామాజిక, విద్య పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకున్నామని పేర్కొన్నారు. రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రతి ఇంటి గడపకు వెళ్లి డేటా సేకరించడం ఆషామాషీ కాదని మంత్రి హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

Kaleshwaram Commission Report Submitted Assembly : తెలంగాణలో రెండో రోజు శాసనసభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. కాళేశ్వరం కమిషన్​ నివేదికను ప్రభుత్వం సభలో ప్రవేశపెట్టింది. ఎమ్మెల్యేలకు పెన్​డ్రైవ్​లో జస్టిస్​ పీసీ ఘోష్​ కమిషన్​ నివేదిక ఇచ్చారు. అలాగే పురపాలక, పంచాయతీరాజ్​ చట్టసవరణ బిల్లుతో పాటు అల్లోపతిక్​ ప్రైవేట్​ మెడికల్​ కేర్​ ఎస్టాబ్లిష్​మెంట్స్​ బిల్లును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సభలో ప్రవేశపెట్టింది.

ఈ క్రమంలో తెలంగాణ పురపాలక చట్టం 2019 నిబంధన సవరణ బిల్లుపై శాసనసభలో చర్చ మొదలైంది. చర్చ జరుగుతున్నందున ఆర్డినెన్స్​ కుదరదని మంత్రి శ్రీధర్​బాబు తెలిపారు. సెషన్స్​లో ఉన్నప్పుడు బిల్లు రూపంలో తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని మంత్రి అన్నారు. ప్రభుత్వం సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ, కుల సీపెక్స్​ సర్వే చేపట్టిందని పేర్కొన్నారు. స్థానిక సంస్థల్లో వెనుకబడిన తరగతులకు రిజర్వేషన్ల సిఫారసుకు చర్యలు చేపట్టామన్నారు. సీపెక్స్​ సర్వేతో పాటు ఇతర డేటాను అధ్యయనం చేసి లోతుగా విశ్లేషించి ఏకసభ్య కమిషన్​ ఏర్పాటు చేశామని వివరించారు.

రాష్ట్రంలోని మొత్తం సామాజిక, ఆర్థిక పరిస్థితులతో పోలిస్తే వెనుకబాటు తనం ఇంకా కొనసాగుతుందని నివేదిక తెలిపిందన్నారు. విద్య, ఉపాధి, స్థానిక సంస్థల్లో 42 శాతం రిజర్వేషన్లకు సిఫారసు చేసిందని చెప్పారు. వెనుకబడిన తరగతుల జనాభాను దృష్టిలో పెట్టుకుని, జనాభా నిష్పత్తికి అనుగుణంగా సరైన ప్రాతినిధ్యం లేకపోవడం గుర్తించామన్నారు. వెనుకబడిన తరగతులకు అనుకూలంగా తెలంగాణ పురపాలక చట్టం 2019ను సవరించేందుకు నిర్ణయించామని మంత్రి శ్రీధర్​ బాబు తెలిపారు.

ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా విప్లవాత్మక నిర్ణయం తీసుకున్నామని మంత్రి శ్రీధర్​ బాబు చెప్పారు. బలహీన వర్గాలకు సంబంధించి ఏ ప్రభుత్వం చేయలేని రీతిలో సైంటిఫిక్​ డేటాను సమీకరించామన్నారు. ఓబీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్​ కల్పించాలన్న ఆలోచనతో పాటు ఆచరణలో పెట్టాలని సంకల్పించామని వివరించారు. మున్సిపల్​ పరిధిలో ఉన్న స్థానిక సంస్థలన్నింటిలో 42 శాతం రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలని గట్టిగా సంకల్పించామన్నారు. బలహీన వర్గాల ఆర్థిక, సామాజిక, విద్య పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకున్నామని పేర్కొన్నారు. రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రతి ఇంటి గడపకు వెళ్లి డేటా సేకరించడం ఆషామాషీ కాదని మంత్రి హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

KALESHWARAM COMMISSION REPORTతెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలుTELANGANA ASSEMBLY 2025

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

బొజ్జ గణపయ్యకు బై బై చెప్పేస్తున్నారా? - నిమజ్జనంలో ఇవి పాటించండి

ఇళ్లు కొనడానికి ఇదే సరైన సమయం! - ఈ 3 నెలల్లోనే ఎక్కువగా కొంటున్నారట

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

మీ పిల్లలు గణేశ్​ నవరాత్రుల్లో పాల్గొంటున్నారా? - భవిష్యత్తుకు ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.