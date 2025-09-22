ట్రాఫిక్ రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తున్నారా? - ఏఐ కెమెరాలు వెంటనే పట్టేస్తున్నాయ్ - జర జాగ్రత్త
ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనుల్ని కన్నేసి ఉంచుతున్న స్పీడ్గన్స్, ఏఎన్పీఆర్ కెమెరాలు - రెండేళ్లలో రూ.1,117 కోట్ల చలాన్లు - ఈ ఏడాది ఆరునెలల్లోనే రూ. 412కోట్లు జరిమానాలు విధించిన అధికారులు
Published : September 22, 2025 at 9:27 PM IST
Govt Focus on Electronic Enforcement To Curb Road Accidents : ఇంటి నుంచి ద్విచక్రవాహనమో(బైక్), కారో తీసుకుని బయటకు వెళుతున్నారా? ట్రాఫిక్ నియమాల విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారంటే జేబుకు భారీగా చిల్లు పడక తప్పదు. రోడ్డుపై పోలీసు, ఆర్టీఏ అధికారులు ఎవరూ పట్టుకోలేదు? ఫొటోలు కూడా తీయలేదు అనుకుని మనల్నెవరు ఆపేది అంటూ ధీమాగా వెళ్లిపోతే పొరపడ్డట్లే. రహదారులపై ఎలక్ట్రానిక్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఈ మధ్య భారీగా పెరుగుతోంది. రోడ్లపై ఏర్పాటు చేసినటువంటి అత్యాధునిక, ఏఐ పరిజ్ఞానం ఉన్న కెమెరాలు ట్రాఫిక్ నిబంధనల్ని ఉల్లంఘించేవారిని పట్టేస్తున్నాయి. మరోవైపు ఎప్పటిలా అధికారులు పెద్దసంఖ్యలో తనిఖీలను నిర్వహిస్తున్నారు. అందువల్ల ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఉల్లంఘించేవారి ఆటలు ఇక చెల్లవు.
రోజుకు రూ.2.25 కోట్ల జరిమానాలు : ఈ ఏడాది తొలి ఆర్నెల్ల చలాన్ల మొత్తాన్ని పరిశీలించినట్లయితే సగటున ప్రతిరోజు రూ.2.25 కోట్ల జరిమానాల్ని(ఫైన్లను) వాహనదారులపై విధిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ ఏడాది జనవరి-జూన్ మధ్య వాహనదారులపై రూ.412 కోట్ల జరిమానాను విధించారు. గతేడాది ఇదే కాలంలో విధించిన రూ.265 కోట్లతో పోల్చినట్లయితే ఈసారి ఏకంగా 56శాతం పెరగడం గమనార్హం. ఏడాది చివరికల్లా ఈ మొత్తం రూ.800 కోట్లు దాటే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. డిసెంబరు నెల కల్లా రాష్ట్రంలో ప్రమాదాలు 30 శాతం వరకు తగ్గాలని సర్వోన్నత సుప్రీంకోర్టు కమిటీ (రోడ్ సేఫ్టీ) ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యంత్రాంగానికి స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో డిసెంబరు నెల వరకు తనిఖీలు, చలాన్లు మరింత అధికం అయ్యే అవకాశాలున్నాయి.
ఏఎన్పీఆర్ కెమెరాలు : రోడ్లపై బిగించిన ఈ కెమెరాలు వెహికల్ నంబర్ ప్లేట్లను స్కాన్ చేసి ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ రూమ్కి డేటాను పంపిస్తాయి. వాహనానికి సంబంధించిన మొత్తం సమాచారం తెలిసిపోతుంది. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, వాహన బీమా గడువు ఉందా? ముగిసిందా అనే విషయాన్ని కూడా సిస్టమ్ చెక్ చేస్తుంది. ఉల్లంఘనలను గుర్తిస్తుంది.
ఆటోమేటిక్ చలాన్ : సిగ్నల్ జంప్, స్టాప్లైన్ దాటడం, హెల్మెట్ లేకుండా వెహికల్ నడపడం లాంటి ఉల్లంఘనల్ని తక్షణమే గుర్తించి ఈ-చలాన్ జారీ అవుతుంది.
ఏఎన్పీఆర్ కెమెరాలు ఎక్కడ ఎన్నంటే :
పోలీస్ శాఖ అమర్చినవి : 792 ఇందులో జీహెచ్ఎంసీలో(గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్) 549, జిల్లాల్లో 243 ఉన్నాయి.
రవాణాశాఖ : 60 కెమెరాలను బిగించేందుకు టెండర్లును పిలిచింది. ప్రమాదాలు అధికంగా జరిగేందుకు అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాల్లో 100 ఈ-ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పరికరాల్ని బిగించేందుకు సర్కారుకు ప్రతిపాదనలు పంపింది.
తప్పించుకునే అవకాశమే లేదు : కృత్రిమ మేధ ఆధారిత కెమెరాలు వాహనాల నంబర్ ప్లేట్లలోని సంఖ్యను స్పష్టంగా (చీకట్లో అయినా) సులభంగా కనిపెడుతోంది. వాహనం నంబరును ఎంటర్ చేస్తే వెహికల్ ఆ కెమెరాలో ఎన్నిసార్లు నిక్షిప్తం అయిందో కూడా పసిగడుతోంది. అలాగే ఎంత మంది ప్రయాణిస్తున్నారనే విషయాన్ని కూడా గుర్తిస్తోంది. ఫలితంగా ప్రమాదాలు చోటు చేసుకున్న సమయంలో నిందితులు ఇకపై తప్పించుకునేందుకు అవకాశమే లేదు. మొదట్లో కొన్నిచోట్ల ఏర్పాటు చేసిన నాలుగు కెమెరాల పనితీరు బాగుండడంతో, పలు ప్రధాన కూడళ్ల వద్ద వీటిని అమర్చారు. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనల్ని అరికట్టడం.
