ఇక నోటిఫికేషన్ల జాతరేనా? - ఖాళీలతో జాబ్ క్యాలెండర్ అమలుకు రంగం సిద్ధం!
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీలో దాదాపు పూర్తైన నోటిఫికేషన్ల నియామక ప్రక్రియ - ఎస్సీ వర్గీకరణ పూర్తికావడంతో రోస్టర్ ప్రకారం ఉద్యోగ ఖాళీల గుర్తింపు - కొత్తగా మరో 20 వేల ఉద్యోగాలకు అనుమతులిచ్చిన ఆర్థికశాఖ
Published : October 4, 2025 at 7:56 AM IST
Telangana Govt Decision on Job Notifications : రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీలో భాగంగా ఇప్పటికే వెలువడిన నోటిఫికేషన్ల నియామక ప్రక్రియ దాదాపు పూర్తైంది. గ్రూప్-3 తుది నియామకాలు మినహా తొలి గ్రూప్-1, గ్రూప్-2 ఫలితాలు వెలువడంతో మిగతా విభాగాలపై రాష్ట్రప్రభుత్వం దృష్టిసారించింది. టీజీపీఎస్సీ గురుకుల, పోలీస్ నియామక బోర్డులు కొత్త ఉద్యోగాల భర్తీకి వీలుగా సంబంధిత విభాగాల నుంచి ప్రతిపాదనలు తీసుకునేందుకు అవసరమైన పరిపాలన ప్రక్రియను ప్రారంభించాయి.
ఇటీవల అరవైవేలకు పైగా నియామకాలు : ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీలో భాగంగా ఇటీవల ప్రభుత్వం 60,000 పైగా నియామకాలు పూర్తిచేసింది. ఉద్యోగ ప్రకటనలకు కీలకమైన ఎస్సీ వర్గీకరణ పూర్తికావడం, పెండింగ్ నియామకాలన్నీ ముగియడంతో సంబంధిత విభాగాలు వర్గీకరణ రోస్టర్ ప్రకారం ఉద్యోగ ఖాళీలు గుర్తిస్తున్నాయి. ఉద్యోగ క్యాలెండర్ను రూపొందించి, ఆ మేరకు నోటిఫికేషన్ల కోసం అవసరమైన ఆర్థికశాఖ అనుమతులు పొందేందుకు కార్యాచరణ సిద్ధం చేస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ విభాగాల్లో ఖాళీల గుర్తింపు, ఉద్యోగుల సర్దుబాటు, ఇప్పటికే ఆర్థికశాఖ అనుమతి పొందిన పోస్టులపై ప్రభుత్వం నియమించిన కమిటీ పరిశీలిస్తోంది. అందులో పోలీస్, వైద్య, విద్యుత్, టీజీపీఎస్సీ నియామకాలు ఉన్నాయి.
పోస్టు నచ్చక చేరకపోవడంతో : కొందరు ఒకటికన్నా ఎక్కువ పోస్టులకు ఎంపిక కావడం వచ్చిన పోస్టు నచ్చక కొందరు చేరకపోవడంతో ఆయా పోస్టులు బ్యాక్లాగ్గా మారాయి. వీటితో పాటు కొత్తగా గుర్తించిన పోస్టులకు కలిపి ప్రభుత్వ విభాగాలు ప్రతిపాదనలు రూపొందిస్తున్నాయి. ఇటీవల నియామకాలు పూర్తైన వాటిలో బ్యాక్లాగ్ ఖాళీలు దాదాపు 4,000కు పైగా ఉండే అవకాశాలున్నాయి. ఒక్క గురుకుల నియామక బోర్డు పరిధిలోనే దాదాపు 2 వేల వరకు ఉంటాయని అంచనా.
వ్యూహాత్మకంగా టీజీపీఎస్సీ నియామకాలు : గ్రూప్-4లోనూ కొన్ని ఖాళీగా ఉన్నాయి. గ్రూప్-1, గ్రూప్-2ల్లో కలిపి 80 పోస్టులు బ్యాక్లాగ్ కానున్నాయి. కాగా గ్రూప్-3 నియామకాలకు టీజీపీఎస్సీ వ్యూహాత్మకంగా వెళ్తోంది. గ్రూప్-1, 2 నియామకాలన్నీ పూర్తైన తర్వాతే గ్రూప్-3 పరిశీలన చేయనుంది. గ్రూప్-2, గ్రూప్-3 నోటిఫికేషన్లలో రెండు పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులు దాదాపు 300 మంది వరకు ఉన్నట్లు సమాచారం.
వేల సంఖ్యలో ఉద్యోగాల భర్తీకి అనుమతి : ప్రభుత్వం ఇప్పటికే భారీ సంఖ్యలో ఉద్యోగాలను గుర్తించగా 20,000 పోస్టులకు ఆర్థికశాఖ అనుమతి ఇచ్చింది. జాబ్క్యాలెండర్లో పేర్కొన్న కేటగిరీలవారీగా గ్రూప్స్, ఉపాధ్యాయ, పోలీస్, విద్యుత్, గురుకుల, వైద్య నియామకాలు చేపట్టేందుకు పరిపాలన ప్రక్రియ చేపట్టింది. ఆర్టీసీ, వైద్య విభాగాల పరిధిలో దాదాపు 10,000 వరకు ఖాళీలు ఉంటాయని అంచనా. ఇప్పటికే ఆర్టీసీలో 1,743 డ్రైవర్లు, శ్రామిక్ పోస్టులకు, వైద్య విభాగంలో సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్లు, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు, ఇతర పోస్టులు కలిపి దాదాపు 2,300 ఖాళీలకి నోటిఫికేషన్లు వచ్చాయి.
భర్తీ చేయాల్సి ఉంది : ప్రభుత్వ విభాగాలు, విద్యుత్ సంస్థల్లోని ఇంజినీరింగ్ విభాగాల్లోనూ 2,000 నుంచి 3,000 వరకు ఖాళీలున్నట్లు సమాచారం. అధిక పోస్టులు పోలీస్ విభాగంలో ఉన్నట్లు తెలిసింది. ఎస్సై, కానిస్టేబుల్ స్థాయిలో 12,452 పోస్టులు భర్తీ చేయాల్సి ఉంది. సివిల్ విభాగంలో అత్యధికంగా 8,442 పోస్టులున్నాయి.
