ETV Bharat / state

'కాళేశ్వరం' నివేదికలపై కదలిక - చర్యలకు సిద్ధమవుతున్న సర్కార్ - KALESHWARAM PROJECT

KALESHWARAM PROJECT ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : June 3, 2025 at 7:28 AM IST | Updated : June 3, 2025 at 8:07 AM IST 3 Min Read

Government Focus On Further Action On Kaleshwaram Project : మేడిగడ్డ సహా కాళేశ్వరం ఆనకట్టలకు సంబంధించి తదుపరి చేపట్టాల్సిన కార్యాచరణపై తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఎన్డీఎస్​ఏ నిపుణుల కమిటీ సహా విజిలెన్స్ విభాగం ఇచ్చిన నివేదికలు, వాటి ఆధారంగా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై జూన్​ 5న జరిగే మంత్రివర్గ సమావేశంలో చర్చించనున్నారు. ఇందుకోసం నీటి పారుదల శాఖ అధికారులు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ సిద్దం చేస్తోన్నారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్మించిన మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల ఆనకట్టలకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తదుపరి కార్యాచరణకు సిద్ధమవుతోంది. బ్యారేజీల్లోని లోపాలు, చేయాల్సిన పరీక్షలు, తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై జాతీయ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ నిపుణుల కమిటీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తుది నివేదిక ఇచ్చింది. అందులో పలు అంశాలను పేర్కొన్నారు. మూడు బ్యారేజీలకు వివిధ పరీక్షలు చేయాలని సూచించారు. ఆ పరీక్షలు చేసి లోపాలు, కారణాలపై ఒక అవగాహనకు వచ్చిన తర్వాత, అందుకు అనుగుణంగా మరమ్మతులు చేపట్టాల్సి ఉంటుంది. కాళేశ్వరంపై ముందుకు ఎలా? - పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వనున్న నీటిపారుదల శాఖ (ETV Bharat) ఎల్ అండ్ టీ, ఆఫ్కాన్స్ సంస్థల అభ్యంతరాలు : ఎన్డీఎస్​ఏ నివేదికపై కార్యాచరణ కోసం సంబంధిత ఇంజినీర్ల నుంచి అభిప్రాయాలు కూడా కోరారు. ఆనకట్టల నిర్మాణ సంస్థల నుంచి కూడా పరీక్షలు, వాటికి సంబంధించి వివరాలు కోరింది. ఎన్డీఎస్​ఏ నివేదికపై అభిప్రాయాలు తెలుపుతూ నీటి పారుదల శాఖకు లేఖలు రాసిన ఎల్ అండ్ టీ, ఆఫ్కాన్స్ సంస్థలు తమ అభ్యంతరాలను తెలిపాయి. నివేదికలోని కొన్ని అంశాలకు పొంతన లేదని, నాణ్యతకు సంబంధించిన వివరాలు ఎప్పటికప్పుడు అందించినట్లు పేర్కొన్నాయి. వాటిని పరిగణలోకి తీసుకోవాలని నీటి పారుదల శాఖను కోరడంతో పాటు ఎన్డీఎస్​ఏ నివేదికను అప్​డేట్ చేయాలని కోరాయి. బ్యారేజీలకు ఎన్డీఎస్​ఏ సూచించిన పరీక్షలు, వాటికి అనుగుణంగా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ఒక కమిటీని వేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావించింది. కేంద్ర జలసంఘం మాజీ ఛైర్మన్ ఏబీ పాండ్య నేతృత్వంలో కమిటీ ప్రతిపాదించారు. సంబంధిత ఉత్తర్వులు ఇంకా వెలువడలేదు.

Last Updated : June 3, 2025 at 8:07 AM IST