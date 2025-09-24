ETV Bharat / state

జడ్పీటీసీ, ఎంపీపీ రిజర్వేషన్ల ఖరారు - మహిళా రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై ఇవాళ నిర్ణయం!

వార్డుల నుంచి జడ్పీ ఛైర్‌పర్సన్ల వరకు ప్రక్రియ పూర్తి - మహిళా రిజర్వేషన్ల నిర్ధారణ వాయిదా - మహిళా రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై బుధవారం నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం

local body elections in telangana
local body elections in telangana (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2025 at 11:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Finalizes ZPTC and MPTC Reservations 2025 : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ వేగంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి. గ్రామీణ స్థానిక సంస్థల్లో ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ రిజర్వేషన్ల నిర్ధారణ ప్రక్రియ పూర్తయింది. వార్డు సభ్యులు మొదలుకొని జడ్పీ ఛైర్​పర్సన్ల వరకు కేటాయింపులను అధికారులు పూర్తిచేశారు. సాంకేతిక సమస్యలతో అన్ని స్థాయిల్లో మహిళా రిజర్వేషన్ల ఖరారును వాయిదా వేశారు. దీనిపై బుధవారం నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిసింది.

రిజర్వేషన్లను ఎంపీడీవోలు గ్రామపంచాయతీలు, ఎంపీటీసీల రిజర్వేషన్లను ఆర్డీవోలు ఖరారు చేశారు. మంగళవారం కలెక్టర్లు తమ జిల్లా పరిధిలోని జడ్పీటీసీలు, ఎంపీపీ స్థానాల రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియను పూర్తి చేశారు. హైదరాబాద్​లోని పంచాయతీరాజ్​ డైరెక్టరేట్​ అధికారులు జడ్పీ ఛైర్​పర్సన్ల రిజర్వేషన్లను నిర్ధారించారు. 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం వాటిని పరిగణలోకి తీసుకొని ఎస్సీ, ఎస్టీలకు, 2024 కులగణన గణాంకాల ఆధారంగా బీసీలకు రిజర్వేషన్లను నిర్ధారించారు.

మహిళలకు సీట్ల కేటాయింపులో గందరగోళం : నిబంధనల మేరకు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, జనరల్​ కేటగిరీల్లో 50 శాతం సీట్లు మహిళలకు కేటాయించాలి. గత స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో వారికి కేటాయించిన సీట్లను మినహాయించి, మిగిలినవాటికి ఖరారు చేయాలని అధికారులు భావించారు. కానీ ఎస్సీ, ఎస్టీ రిజర్వేషన్లకు 2011 జనాభా లెక్కలను, బీసీలకు 2024 కులగణన గణాంకాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం 2024 కులగణన గణాంకాల మేరకు 42 శాతం బీసీ రిజర్వేషన్లకు 2011 నాటి జనాభా నిష్పత్తిని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం వల్ల మహిళలకు సీట్ల కేటాయింపులో కొంత గందరగోళం ఏర్పడినట్లు తెలిసింది. దీంతో వాయిదా వేశారు. ఈ విషయంపై బుధవారం నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

నేడు తుది నివేదిక సమర్పించాలని ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాలు : వార్డుల నుంచి జడ్పీటీసీ, ఎంపీపీల వరకు జిల్లాల్లో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై తుది నివేదికను బుధవారం సమర్పించాలని పంచాయతీరాజ్​ ఉన్నతాధికారులు మంగళవారం రాత్రి ఆదేశించారు. అన్ని జాబితాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలని, పొరపాట్లకు తావులేకుండా చూడాలన్నారు. దీంతో ఎంపీడీవోలు, ఆర్డీవోలు, కలెక్టర్లు మంగళవారం రాత్రి వరకు జాబితాలను సరి చూశారు. బుధవారం ఉదయం మరోసారి పరిశీలించి, హైదరాబాద్​కు పంపించనున్నారు. 42శాతం బీసీలకు రిజర్వేషన్లపై జీవో మంగళవారం కూడా జారీ కాలేదు.

అత్యధికంగా ఎంపీటీసీలు స్థానాలు ఎక్కడంటే? : రాష్ట్రంలో జిల్లా పరిషత్‌లు, ఎంపీటీసీలు, జడ్పీటీసీలను ఖరారు చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జులై నెలలో మొదటి ఘట్టం పూర్తి చేసింది. ఇటీవల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 5,773 ఎంపీటీసీ స్థానాలు, 566 జడ్పీటీసీలు, 31 జిల్లా పరిషత్‌లు, 12,778 పంచాయతీలు, 1.12 లక్షల వార్డులను ఖరారు చేస్తూ పంచాయతీరాజ్ శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అత్యధికంగా నల్గొండ జిల్లాలో 353, అతి తక్కువగా ములుగులో 83 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 71 పంచాయతీలు మున్సిపాలిటీల్లో విలీనం కావడంతో పాటు కొత్త మండలాల ఏర్పాటుతో పంచాయతీరాజ్ శాఖ పునర్వ్యవస్థీకరించి జులైలో ఖరారు చేసింది.

'స్థానిక' ఎన్నికలపై ఫోకస్ : రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మార్గదర్శకాలు

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు వెళ్లడమే ఉత్తమం - సీఎం రేవంత్‌రెడ్డికి మంత్రుల సూచన!

For All Latest Updates

TAGGED:

FINALIZES ZPTC MPTC RESERVATIONSLOCAL BODY ELECTIONSZPTC AND MPTC ELECTION UPDATEస్థానిక సంస్థల ఎన్నికలుLOCAL BODY ELECTIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'స్థానిక' ఎన్నికలపై ఫోకస్ : రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మార్గదర్శకాలు

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.