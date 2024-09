ETV Bharat / state

మూడు జోన్లగా హైడ్రా విభజన - ప్రత్యేక పోలీస్‌ స్టేషన్‌ ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు - Hydra Extension Into Zones

Hydra Extension into Three Zones in GHMC : విపత్తుల నిర్వహణ, ప్రభుత్వ ఆస్తుల పరిరక్షణ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన హైదరాబాద్‌ డిజాస్టర్‌ రెస్పాన్స్‌ అండ్‌ అసెట్స్‌ ప్రొటెక్షన్‌ ఏజెన్సీ-హైడ్రాని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు రంగం సిద్ధమవుతోంది. ప్రస్తుతం గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ పరిధి వరకు ఉన్న హైడ్రాను హెచ్​ఎండీఎ వరకు విస్తరించనుంది. మొత్తంగా వ్యవస్థను మూడుజోన్లుగా విభజించి, వాటి బాధ్యతను ఎస్పీ స్థాయి అధికారులకు అప్పగించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. హైదరాబాద్‌ పోలీస్‌ కమిషనరేట్‌ను సెంట్రల్‌ జోన్‌గా సైబరాబాద్‌ను నార్త్‌ జోన్‌గా, రాచకొండను సౌత్‌జోన్‌గా విభజించనుంది.

వాటికి జోనల్‌ అధికారులు, పూర్తిస్థాయి సిబ్బందిని నియమించేందుకు కసరత్తు మొదలైంది. ఆ మూడు జోన్లను చీఫ్‌ కమిషనర్‌ పర్యవేక్షిస్తారని ప్రభుత్వం తెలిపింది. రెండు నెలల క్రితం ప్రత్యేక జీవో ద్వారా ఏర్పాటైన హైడ్రాకి చట్టబద్ధత కల్పించేందుకు న్యాయశాఖ అధ్యయనం చేస్తోంది. ఆ విషయంపై ఆర్డినెన్స్‌ జారీ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇటీవల జరిగిన బడ్జెట్‌ సమావేశాల తర్వాత శాసనసభను ప్రొరోగ్‌ చేసినందున ఆర్డినెన్స్‌ జారీకి ప్రభుత్వానికి వెసులుబాటు లభించిందని హైడ్రా చీఫ్‌ రంగనాథ్‌ వివరించారు. ఈ మేరకు వారం, పది రోజుల్లో ముసాయిదాను సిద్ధం చేసేందుకు అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు.

ఎస్పీ స్థాయి అధికారికి ఒక్కో జోన్‌ బాధ్యత : వచ్చే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఆ చట్టానికి సంబంధించిన బిల్లును సర్కారు ప్రవేశ పెట్టనుంది. హైడ్రాకోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక పోలీస్‌ వ్యవస్థను తీసుకురానుంది. సాధారణ పోలీసులని హైడ్రా అవసరాల కోసం వినియోగిస్తే రోజువారీ విధులకు ఆటంకం కలుగుతుందని ప్రత్యేక వ్యవస్థ వైపు మొగ్గు చూపింది. ఇలాంటి వ్యవస్థ కార్యరూపం దాలిస్తే అది దేశంలో నాలుగోది అవుతుంది. పార్లమెంటు భద్రతా వ్యవహారాలు పర్యవేక్షించేందుకు ప్రస్తుతం ప్రత్యేక పోలీస్‌స్టేషన్‌ హౌస్‌ ఆఫీసర్‌ ఉంది.