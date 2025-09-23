విస్తరణ చేపడతారా? - తగిన రీతిలో ముందుకెళ్లమంటారా? - మెట్రోతో ప్రభుత్వ చర్చోపచర్చలు!
నిర్వహణ సంస్థ ఎల్అండ్టీతో ప్రభుత్వం మంతనాలు - వివిధ ప్రత్యామ్నాయాలు చూపిస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - వయబిలిటీ ఫండ్ ఇచ్చేందుకు సర్కార్ సుముఖత - విస్తరణ తర్వాత 13 లక్షల మంది వరకు ప్రయాణం
Published : September 23, 2025 at 7:36 AM IST|
Updated : September 23, 2025 at 8:10 AM IST
Metro Expansion In Hyderabad : హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు విస్తరణను వీలైనంత త్వరగా చేపట్టాలన్న పట్టుదలతో ఉన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహణ సంస్థ ఎల్అండ్టీతో చర్చలను ముమ్మరం చేసింది. విస్తరణ త్వరగా పూర్తి చేస్తే మెట్రోరైలు మొదటి దశలో నష్టాలను చవిచూస్తున్న ఎల్అండ్టీకి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని, కలిసి రాకుంటే తగిన రీతిలో ముందుకు వెళ్తామని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసినట్లు తెలిసింది.
వీలైనంత త్వరగా పట్టాలెక్కించే పనిలో : భాగ్యనగరంలో ప్రజా రవాణాపై దృష్టిపెట్టిన సర్కార్, మెట్రో విస్తరణను వీలైనంత త్వరగా పట్టాలెక్కించే పనిలో ఉంది. ఈ మేరకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఆదేశాలతో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు ఎల్అండ్టీతో పలు దఫాలుగా చర్చించారు. తాజాగా మూడు రోజుల క్రితం చర్చించి జాప్యం చేయకుండా ఏదో ఒక నిర్ణయానికి రావాలని స్పష్టం చేసినట్లు తెలిసింది. ఒకానొక సమయంలో బ్యాంకుల్లో ఉన్న రుణాలు రూ.13 వేల కోట్లు, నిర్మాణానికి అయిన ఖర్చు రూ.7 వేల కోట్లను కలిపి ఇస్తే పూర్తిగా తప్పుకొంటామని ఎల్అండ్టీ ప్రతిపాదించగా, రుణాల బాధ్యత వరకు పూర్తిగా తీసుకొంటామని బీఆర్ఎస్ హయాంలో వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండ్ కింద పెండింగ్లో పెట్టిన బకాయిల వరకు ఇస్తామని ప్రభుత్వం వైపు నుంచి చెప్పినట్లు సమాచారం.
ట్రాఫిక్ అవసరాలను పరిగణలోనికి తీసుకొని : మొదటి దశ నిర్వహణతోపాటు రెండో దశలోనూ కొంతభాగాన్ని ఎల్అండ్టీ చేపట్టాలన్న ఆలోచనతోనే ప్రభుత్వం ఉందని, పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ అవసరాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని మూడేళ్లలో రెండో దశను పూర్తి చేయాల్సి ఉందని, దీనికి సహకరించాలని సీఎస్ సూచించినట్లు తెలిసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మెట్రో రెండోదశ ప్రతిపాదనను కేంద్రానికి పంపిన విషయం తెలిసిందే. సగం ఒకరు నిర్వహిస్తుంటే, మిగిలిన సగం వేరే వారు నిర్మించి, ఎలా నిర్వహిస్తారు? విక్రయించిన ప్రతి టికెట్లో ఎవరి వాటా ఎంత? తదితర ప్రశ్నలను కేంద్రం లేవనెత్తినట్లు తెలిసింది. వీటిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఎల్ అండ్ టీ కలిసి ఒక ఒప్పందం చేసుకొని రావాలని సూచించింది.
ఈ ప్రాంతాలను కలిపేలా : ఈ అంశాన్ని కొలిక్కి తెచ్చేందుకు ప్రభుత్వం కొన్ని రోజులుగా తన ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేసింది. మెట్రో మార్గాన్ని రాయదుర్గం నుంచి ఫైనాన్సియల్ డిస్ట్రిక్ట్, నాలెడ్జ్సిటీ మీదుగా నియోపోలిస్ వరకు మియాపూర్ నుంచి బీహెచ్ఈఎల్, రామచంద్రాపురం వరకు ఎల్.బి.నగర్ నుంచి హయత్నగర్ వరకు గౌలిగూడ నుంచి చాంద్రాయణగుట్ట వరకు నాగోల్ నుంచి ఎల్.బి.నగర్, ఒవైసీ ఆసుపత్రి మీదుగా శంషాబాద్ వరకు ఇలా పూర్తిస్థాయిలో విస్తరిస్తేనే ప్రయోజనం ఉంటుందని ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న మెట్రోరైలును పరిగణనలోకి తీసుకొంటే ప్రజలు చివరి పాయింట్లో దిగి ముఖ్యమైన ప్రాంతాలకు ఆటోలు, ఇతర వాహనాల్లో వెళ్లాల్సి వస్తోందని, రెండోదశ పూర్తి చేస్తేనే పూర్తిస్థాయిలో ప్రయోజనం ఉంటుందని భావిస్తోంది.
మెట్రోను అమ్మబోం : ప్రస్తుత మెట్రోతో తమకు ఏడాదికి రూ.600 కోట్ల నష్టం వస్తోందని నిర్వహణ సంస్థ ఎల్అండ్టీ పేర్కొన్నట్లు ప్రభుత్వవర్గాలు తెలిపాయి. ప్రతిరోజూ ఎంత వస్తుందో ప్రభుత్వం వద్ద లెక్క ఉందని, బ్యాంకుల్లో ఉన్న రుణం రూ.13 వేల కోట్లు ఇస్తామని సర్కారు చెప్పినట్లు తెలిసింది. గత ప్రభుత్వం వయబులిటీ గ్యాప్ ఫండ్ కింద రూ.3 వేల కోట్లు ఇవ్వడానికి అంగీకరించి, రూ.900 కోట్లు ఇచ్చిందని, ఇందులో మిగిలిన మొత్తం కూడా ఇస్తామని పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. తాము మెట్రోను అమ్మబోం - సంతకమూ చేయబోమంటూ ఎల్అండ్టీ సంస్థ పేర్కొన్నట్లు ప్రభుత్వవర్గాలు తెలిపాయి.
విస్తరణ తర్వాత 13 లక్షల మంది ప్రయాణం : ప్రస్తుతం నిత్యం 5 లక్షల మంది వరకు ప్రయాణిస్తుండగా, విస్తరణ తర్వాత ఆ సంఖ్య 12 నుంచి 13 లక్షలకు చేరుతుందని, అప్పుడు మొదటి దశ మెట్రోకు చాలా ఉపయోగమంటూ వివిధ రకాల లెక్కలను సంస్థ ముందు పెట్టినా అంగీకరించలేదని తెలిసింది. మొదటి దశ మెట్రోకు 9 శాతం వడ్డీతో బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు తీసుకొన్నారని, ప్రస్తుతం 4 శాతం వడ్డీతోనే తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నందున మూడేళ్లలోనే లాభాల్లోకి వస్తుందని ఒక సీనియర్ అధికారి అభిప్రాయపడ్డారు. ఎల్ అండ్ టీతో ఒక అంగీకారానికి వచ్చి, ముందుకు వెళ్తే తప్ప కేంద్రం సానుకూలంగా స్పందించే అవకాశం లేకపోవడంతో వీలైనంత త్వరగా పరిష్కారం కనుగొనేందుకు ప్రభుత్వం చర్చలను ముమ్మరం చేసినట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.
