ETV Bharat / state

తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - కొత్త పద్దతిలో ఆసరా ఫించన్ల పంపిణీ - AASARA PENSIONS IN TELANGANA

AASARA PENSIONS IN TELANGANA ( Eenadu )

Published : July 30, 2025 at 8:05 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Facial Recognition For Distribution Of Aasara Pensions In Telangana : ఆసరా పింఛన్ల పంపిణీలో భాగంగా ముఖ గుర్తింపు ప్రక్రియ ద్వారా చేపట్టాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ప్రస్తుతం వేలిముద్రల ద్వారా పింఛన్ల అందజేస్తున్న క్రమంలో పలు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని భావించి ఈ ప్రక్రియకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ మేరకు పైలట్ ప్రాజెక్టు కింద ములుగు జిల్లాలో పోస్ట్​ ఆఫీస్​ల ద్వారా మంగళవారం (జులై 29) నుంచి వివిధ గ్రామాల్లో ముఖ గుర్తింపు ద్వారా పంపిణీకి కార్యాచరణను ప్రారంభించింది.

పింఛన్ల పంపిణీలో ఆటంకాలు : ముఖ గుర్తింపు ద్వారా పింఛన్లు అందజేసే క్రమంలో కూడా కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నాయి. ప్రభుత్వం కేవలం నెట్‌ సౌకర్యం కలిగిన ఒక సిమ్‌ను మాత్రమే సమకూర్చింది. వారికి సంబంధిత స్మార్ట్‌ ఫోన్లను సమకూర్చకపోవడంతో తీవ్ర అవస్థలు తప్పడం లేదు. పింఛన్లు తీసుకునే వారి ముఖంపై సరైన వెలుతురు లేకున్నా, వెనక మరొకరు ఉంటే కూడా గుర్తింపులో ఇబ్బంది కలుగుతోంది. దీంతో కొన్ని సందర్భాల్లో మళ్లీ మొదటికే మోసం అన్నట్లుగా వేలిముద్రలకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది.

కొత్త వేలిముద్రల యంత్రాలు : గతంలో వాడిన వేలిముద్రల మెషిన్లు కాకుండా ప్రభుత్వం కొత్త వేలిముద్రల యంత్రాన్ని సమకూర్చడంతో దాన్ని సైతం మొబైల్‌ ఫోన్‌కు అనుసంధానం చేస్తేనే అది పని చేస్తోంది తప్ప లేదంటే అది మొరాయిస్తోంది. తపాలా కార్యాలయాల్లో పని చేస్తున్న గ్రామీణ డాక్‌ సేవక్‌లు వారి సొంత ఫోన్లను వీటి కోసం వాడుతున్నారు.

డాక్‌ సేవక్‌లకు ప్రత్యేకంగా ట్రైనింగ్ : ఈ క్రమంలో తపాలా సిబ్బందికి ఏదైనా ఫోన్‌ రావడం, ఛార్జింగ్‌ అయిపోవడం వంటివి ఎదురైతే లబ్ధిదారులు గంటల తరబడి నిరీక్షించాల్సి వస్తోంది. ఫేస్​ రికగ్నిషన్​ కోసం కొన్ని జిల్లాలో మూడు రోజుల క్రితం తపాలా శాఖలో పనిచేస్తున్న డాక్‌ సేవక్‌లకు ప్రత్యేకంగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. పింఛన్లు ఇచ్చే క్రమంలో తీసుకోవాల్సిన పలు జాగ్రత్తలు, సాంకేతిక ఇబ్బందులను ఎలా అధిగమించాలనే తదితర అంశాలపై అవగాహనను పొందారు.