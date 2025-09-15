ETV Bharat / state

వారసత్వ కట్టడాలకు కొత్త అందాలు - 100కుపైగా కట్టడాల పునరుద్ధరణకు యంత్రాంగం నిర్ణయం

మొదటగా హైదరాబాద్​లోని 12 నిర్మాణాలు ఎంపిక - ఏడింటికి డీపీఆర్‌ రూపొందించాలని కన్సల్టెన్సీలను ఆహ్వానిస్తూ కుస్సాడ్‌ నోటిఫికేషన్​ - పర్యాటక, సాంస్కృతిక కేంద్రాలుగా వారసత్వ కట్టడాల అభివృద్ధి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 15, 2025 at 3:43 PM IST

Restoration Of Heritage Buildings In Hyderabad : తెలంగాణ అంటేనే ఎన్నో కళలు, సంప్రదాయాలు, ప్రాచీన కట్టడాల సముదాయం. అయితే మన చరిత్రను, సంసృతిని, సంప్రదాయాలను కాపాడాల్సిన బాధ్యత మనమీద ఎంతైనా ఉంది. దీనికోసం శిథిలావస్థలో ఉన్న మన వారసత్వ కట్టడాలను పునరుద్ధరిస్తే వాటిని కాపాడేవారం అవుతాము. అందుకోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం హైదరాబాద్​ నగరంలోని పలు వారసత్వ కట్టడాలను పునరుద్ధరించాలనే నిర్ణయానికి వచ్చింది.

హైదరాబాద్​ నగరంలో ప్రాచీనకట్టడాలు అనేకం. వాటిని అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా నగరాన్ని పర్యాటకంగా మరింత అభివృద్ధి చేయవచ్చు. సాంస్కృతిక పరంగా కూడా ఈ కట్టడాలు నగరానికి ఎంతో అవసరం.

100కు పైగా కట్టడాల పునరుద్ధరణ : వారసత్వ కట్టడాలకు పూర్వ వైభవం తెచ్చేందుకు రంగం సన్నద్ధం అవుతోంది. హైదరాబాద్​నగరం లోని 100కు పైగా కట్టడాలను దశలవారీగా పునరుద్ధరించాలని ప్రభుత్వ యంత్రాంగం నిర్ణయించింది. దీనిలో భాగంగా మొదటగా 12 నిర్మాణాలు ఎంపికయ్యాయి. వాటిలో ఏడింటికి డీపీఆర్ రూపొందించాలని కన్సల్టెన్సీలను ఆహ్వానిస్తూ కులీకుతుబ్​షాహీ పట్టణాభివృద్ధి సంస్థ (కుస్సాడ్) నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేసింది. మిగిలిన వాటికి త్వరలోనే పునరుద్ధరణ పనులు చేపట్టి పునర్వినియోగంలోనికి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రైవేటు సంస్థలకు పిలుపునిచ్చింది.

వందల ఏళ్ల ఘనమైన చరిత్ర : 'భాగ్యనగరానికి వందల ఏళ్ల గొప్ప చరిత్ర ఉంది. అప్పట్లో కోటలోకి ప్రవేశించేందుకు 12 దర్వాజాలు ఉండేవి. ప్రస్తుతం రెండింటి ఆనవాళ్లే మిగిలాయి. వాటిని పునరుద్ధరించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. గొల్కొండ కోటలోని ఆయుధ తయారీ కేంద్రమైన శంషీర్ కోట, ఖజానా భవనాలనూ పునరుద్ధరించాల్సి ఉంది. అబిడ్స్​లోని ఎస్బీఐ వెనుక ఫ్రెంచ్ పాలకులు నిర్మించిన గన్​ఫౌండ్రీ ఉంది. వాటిని పర్యాటక, సాంస్కృతిక కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్ది స్వయం సమృద్ధి సాధించేలా చేస్తాం. డీపీఆర్​ కోసం కన్సల్టెన్సీలను కోరాం' అని అధికారులు అంటున్నారు.

3డీ చిత్రాలు : డీపీఆర్​ జాబితాలోని కట్టడాలను సర్వే చేస్తామని ఇంజినీర్లు అంటున్నారు. పాత కాలంలో ఎలా ఉండేదో ఇప్పుడు వాటిని ఎలా మార్చామో అనే విషయాలు వాటి మధ్య వ్యత్యాసాలు గుర్తించేలా 3డీ చిత్రాలను రూపొందిస్తామని పేర్కొన్నారు. కట్టడాలకు పూర్వవైభవం తీసుకొచ్చేందుకు అయ్యే ఖర్చుపై అంచనాలు రూపొందించి ప్రభుత్వ అనుమతితో పనులు చేపడతామని వెల్లడించారు.

"డీపీఆర్​ జాబితాలోని కట్టడాలను సర్వే చేస్తాం. పాత కాలంలో ఎలా ఉండేదో ఇప్పుడు వాటిని ఎలా మార్చామో అనే విషయాలు, వ్యత్యాసాలు గుర్తించేలా 3డీ చిత్రాలను రూపొందిస్తాం. కట్టడాలకు పూర్వవైభవం తీసుకొచ్చేందుకు అయ్యే ఖర్చుపై అంచనాలు రూపొందించి ప్రభుత్వ అనుమతితో పనులు చేపడతాం." - ఇంజినీర్లు

జాబితాలోని 12 కట్టడాలు ఇవే :

  • హుస్సేని ఆలయంలోని పురానాపూల్ దర్వాజ
  • షేక్​పేటలోని షేక్పేట్​ మజీద్
  • గోల్కొండలోని ఖజానా భవనం
  • గోల్కొండలోని శంషీర్​ కోట
  • అబిడ్స్​లోని గన్​ఫౌండ్రీ
  • ఖైరతాబాద్​లోని మజీద్, టూంబ్
  • హయత్​నగర్​లోని హయత్​ భక్షి బేగం మజీద్
  • సికింద్రాబాద్​లోని రోనాల్డ్​రాస్​ భవనం
  • ముసారంబాగ్​లోని రేమండ్స్ టూంబ్
  • చాంద్రాయణగుట్టలోని చెన్న కేశవస్వామి దేవాలయం
  • కార్వాన్​లోని టోలి మజీద్
  • షేక్పేట్​లోని మజీద్
  • జుమ్మేరాత్ బజార్​లోని మజీద్ ఏ మియన్​ మిస్క్

