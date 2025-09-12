గోదావరి పుష్కరాలకు జోరుగా ఏర్పాట్లు - కొత్త ఘాట్ల నిర్మాణానికి నిర్ణయం
గోదావరి పుష్కరాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించాలని ప్రభుత్వ నిర్ణయం - ఈ పుష్కరాలకు మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం ఉండటంతో కోటి మందికి పైగా భక్తులు వస్తారని అధికారుల అంచనా
Published : September 12, 2025 at 2:10 PM IST
Government Plans to Decide Godavari Pushkaralu : తెలంగాణ గోదావరి పుష్కరాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. భద్రాద్రి జిల్లాలోని భద్రాచలం, దుమ్ముగూడెం, మణుగూరు, బూర్గంపాడు, అశ్వాపురం మండలాల్లోని ఘాట్లలో 2015లో 50 లక్షల మంది పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు. కొవిడ్ తర్వాత చాలా మందికి ఆధ్యాత్మిక భావం పెరిగింది.
ఇటీవల ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయం అమలైంది. దీంతో పర్యాటకానికి ఎక్కువగా యువత ప్రాధాన్యమిస్తోంది. ఈ ఉచిత ప్రయాణం వల్ల గడిచిన పుష్కరాలతో పోల్చితే ఇప్పుడు రామాలయం ఆదాయం రెట్టింపైంది. ఇటీవల జరిగిన కుంభమేళా, సరస్వతీ పుష్కరాలకు భక్తులు పోటెత్తారు. 2027 జులై 23 నుంచి ఆగస్టు 3 వరకు జరిగే పుష్కరాల సమయంలో కోటి మందికి పైగా భక్తులు జిల్లాలో గోదావరి స్నానాలు ఆచరిస్తారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
పుష్కరాల కోసం ముందస్తు ప్రణాళిక అవసరం : దేశంలో మిగతా నదులతో పోల్చితే గోదావరికి మాత్రమే అంత్య పుష్కరాలు ఉన్నాయి. పుష్కరాల తదుపరి ఏడాది అంత్య పుష్కరాలు 12 రోజులు చేస్తుండటం గమనార్హం. ఇప్పటికే బాసర నుంచి భద్రాచలం వరకు 106 ఘాట్లు ఉన్నాయి. దీనిని బాగు చేయించటంతో పాటు కొత్త ఘాట్లను నిర్మించాలని దేవాదాయశాఖ ప్రతిపాదించింది. అలాగే భద్రాచలంలో ఇప్పుడున్న నాలుగు ఘాట్లను రెట్టింపు చేయాలి. అంతేకాకుండా ట్రాఫిక్ చిక్కులు తలెత్తకుండా వ్యూహం రచించాలి.
భక్తుల కోసం పలు జాగ్రత్తలు : గోదావరి పుష్కరాలకు వచ్చే భక్తులకు రద్దీ వల్ల ప్రమాదాలకు ఆస్కారం లేకుండా పలు జాగ్రత్తలు పాటించాలి. పర్యావరణ పరిరక్షణకు పచ్చని వనాలు, పచ్చదనం కోసం మొక్కలను నాటాలి. ఇప్పటికే ఒడిశాలోని మల్కనగిరి నుంచి భద్రాచలం మీదుగా వెళ్లే బూర్గంపాడు మండలం పాండురంగాపురం వరకు రైల్వే లైన్ నిర్మించేందుకు చర్యలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇందులో భాగంగానే పాండురంగాపురం నుంచి భద్రాచలం వరకు లేదా పాండురంగాపురం నుంచి సారపాక వరకు రైల్వే లైన్ను పుష్కరాల్లోపు నిర్మించగలిగితే వచ్చే యాత్రికులకు వీలుగా ఉంటుంది.
అభివృద్ధి పనులు జోరందుకోవాలి :
- కాళేశ్వరం క్షేత్రంలోని త్రివేణి సంగమం వద్ద సరస్వతీ పుష్కరాలకు రూ.35కోట్లను కేటాయించినా పనులు సక్రమంగా పూర్తిచేయలేదనే ఆరోపణలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. భద్రాచలం-పర్ణశాలలో రూ.42కోట్లతో ప్రసాద్ పథకం పనులు మూడేళ్ల క్రితం ప్రారంభించిన ఇప్పటికి ఇంకా పూర్తి కాలేదు. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని పుష్కరాల ఏర్పాట్లకు ముందుగానే నిధులు కేటాయించి పనులు చేపట్టాలి.
- కాళేశ్వరం వద్ద రూ.200కోట్లతో పర్యాటక పనులు చేపట్టారు. బాసర వద్ద రూ.190కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు చేయాలని నిర్ణయించారు. భద్రాచలం రామాలయ బృహత్ ప్రణాళికకు రూ.350కోట్లు ప్రతిపాదించారు. ఇవన్నీ పుష్కరాలు జరిగే పుణ్యక్షేత్రాలు కావటంతో ఇప్పటి నుంచి పనులు చేస్తేనే మరో రెండు సంవత్సరాల్లో ఇవి అందుబాటులోకి వస్తాయి.
- భద్రాచలం రామాలయ దర్శనానికి భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా క్యూ కాంప్లెక్స్ను ఏర్పాటు చేయాలి. వారి కోసం అన్ని వసతులను మెరుగుపరచాలి. నది వద్ద షవర్లు ఉండాలి. సరిపడా మరుగుదొడ్లు నిర్మాణా పనులు చేపట్టాలి. పారిశుద్ధ్య సమస్య ఉత్పన్నమవకుండా చూడాలి. బోట్ షికార్ను ప్రోత్సహించాలి.
- వరదల తరుణంలో పుష్కరాలు జరుగుతాయి కాబట్టి లాంచీలు, పడవలను సైతం అందుబాటులో ఉంచాలి.
