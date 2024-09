ETV Bharat / state

సింగరేణి, జెన్‌కో ఆధ్వర్యంలో రామగుండం విద్యుత్‌ ప్లాంటు - రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - RAMAGUNDAM NEW THERMAL PLANT

New Thermal Power Plant under Singareni and Genco : రామగుండంలో సూపర్‌ క్రిటికల్‌ పరిజ్ఞానంతో కొత్తగా థర్మల్‌ విద్యుత్‌ ప్లాంటును సింగరేణి, జెన్‌కోల సంయుక్త భాగస్వామ్యంలో నిర్మించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇందుకు సంబంధించిన విధి విధానాలను సింగరేణితో కలసి వారంలోగా రూపొందించాలని జెన్‌కోకు రాష్ట్ర ఇంధనశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదికను నెలలోపు తయారు చేయాలని ​జెన్‌కోను ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.

ప్రస్తుతం రామగుండంలో జెన్‌కోకు 62.5 మెగావాట్ల థర్మల్‌ విద్యుత్‌ ప్లాంటు ఉంది. ఈ థర్మల్​ విద్యుత్​ ప్లాంట్ కాలం​ చెల్లడంతో ఉత్పత్తిని నిలిపివేసింది. అక్కడి ఉద్యోగులను సైతం ఖాళీగా ఉంచి జెన్‌కో వారికి జీతాలు చెల్లిస్తోంది. దీని స్థానంలోనే కొత్తగా థర్మల్​ విద్యుత్​ ప్లాంటు నిర్మించి తమను అక్కడే కొనసాగించాలని వారు ఒత్తిడి చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రామగుండం ఎమ్మెల్యే మక్కాన్‌సింగ్‌ రాజ్‌ ఠాకూర్‌ కొత్తగా థర్మల్‌ విద్యుత్‌ ప్లాంటును నిర్మించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డికి వినతిపత్రం ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ సీఎం కార్యాలయం ఆదేశాలిచ్చినట్లు తాజాగా రాష్ట్ర ఇంధనశాఖ జెన్‌కోకు ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల్లో తెలిపింది.

ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని అంగీకరించేది లేదు : సింగరేణి, జెన్‌కో సంయుక్త భాగస్వామ్యంలో కొత్తగా థర్మల్‌ విద్యుత్‌ ప్లాంటును నిర్మించాలని తీసుకున్న ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని తాము వ్యతిరేకిస్తున్నామని తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యుత్‌ ఇంజినీర్ల సంఘం పేర్కొంది. దీన్ని జెన్​కోనే సొంతంగా నిర్మించాలని కోరుతూ ఆదివారం జరగిన సంఘం రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశంలో తీర్మానం చేసినట్లు అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు రత్నాకర్‌రావు, సదానందం మీడియాకు తెలిపారు.