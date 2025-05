ETV Bharat / state

గుల్జార్‌హౌజ్‌మృతుల కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షల పరిహారం : ఉపముఖ్యమంత్రి - DY CM BHATTI ON FIRE ACCIDENT

Published : May 18, 2025

Dy CM Bhatti On Fire Accident Victims : హైదరాబాద్​ నగరంలోని చార్మినార్​ పరిధి గుల్జార్​హౌస్​లో చోటుచేసుకున్న భారీ అగ్నిప్రమాదంలో 17 మంది మృతి చెందిన విషయం విధితమే. ఈ ఘటనలో మృతుల కుటుంబాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిహారం ప్రకటించింది. ఈ మేరకు వివరాలను మంత్రులు పొన్నం, దామోదర రాజనర్సింహతో కలిసి ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క వెల్లడించారు. మృతులకు ఒక్కొక్కరికి రూ.5లక్షల పరిహారం : హైదరాబాద్​ నగరంలోని చార్మినార్​ పరిధి గుల్జార్​హౌస్​లో చోటుచేసుకున్న భారీ అగ్నిప్రమాదంలో 17 మంది మృతి చెందిన విషయం విధితమే. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలతో మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్​తో పాటు దామోదర్​ రాజనర్సింహాతో కలిసి ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ప్రమాదం జరిగినస్థలాన్ని పరిశీలించారు. అనంతరం మృతులకు ఒక్కొక్కరికి రూ.5లక్షల చొప్పున ప్రభుత్వం పరిహారం ఇవ్వనున్నట్లుగా డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. మృతుల కుటుంబాలకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నారు : ఈ ఘటనపై అన్ని శాఖల అధికారులతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చర్చిస్తూ, ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నారని భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. ఆదివారం ఉదయం 6.16 గంటలకు అగ్నిమాపక సిబ్బందికి ప్రమాదం గురించి సమాచారం అందిందని వివరించారు. వెంటనే 6.17కి మొగల్‌పుర అగ్నిమాపక సిబ్బంది బయలుదేరి 6.20గంటలకు ప్రమాదస్థలికి చేరుకొని సహాయకచర్యలు చేపట్టారని భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. ఈక్రమంలో మొత్తం 11 ఫైర్‌ ఇంజిన్లతోపాటు ఒక రోబోను కూడా ఉపయోగించినట్లుగా ఉపముఖ్యమంత్రి వెల్లడించారు. ఈ సహాయక చర్యల్లో 70 మంది ఫైర్‌ సిబ్బంది పాల్గొన్నారని ఆయన తెలిపారు. దీంతో ప్రమాద తీవ్రత మరింత పెరగకుండా నియంత్రించగలిగారన్నారు. ఈ ఘటన జరగడం అత్యంత దురదృష్టకరమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. బాధిత కుటుంబానికి అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు.

