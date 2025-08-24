Local Body Polls Conducted in September : రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సెప్టెంబరు మొదటి వారంలో షెడ్యూలు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ఆగస్టు 29న మంత్రివర్గ సమావేశం ఏర్పాటు చేసి, ఎన్నికలపై తుది నిర్ణయం తీసుకొని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి నివేదించే వీలుంది. ఈ నిర్ణయం ఆధారంగా ఎన్నికల సంఘం సెప్టెంబరు తొలి వారంలో నోటిషికేషన్ ఇచ్చి, నెలాఖరులోగా ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తి చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. ఆగస్టు 23వ తేదీన (శనివారం) నిర్వహించిన కాంగ్రెస్ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ (పీఏసీ) భేటీలో మూడు ప్రత్యామ్నాయాలపై చర్చించారు.
ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క నేతృత్వంలో ఐదుగురు సభ్యులతో కూడిన మంత్రివర్గ ఉపసంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. 42 శాతం బీసీలకు రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ అసెంబ్లీ ఆమోదించిన బిల్లులు లేదా తర్వాత తెచ్చిన ఆర్డినెన్స్కు రాష్ట్రపతి ఆమోదం తెలపాల్సి ఉంటుంది. ఇది జరిగే అవకాశం తక్కువగా ఉండటంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ 42 శాతం బీసీలకు సీట్లు కేటాయించేలా నిర్ణయం తీసుకొని ఎన్నికలకు వెళ్లడం దాదాపు ఖరారైనట్లేనని పార్టీ వర్గాల చెబుతున్నాయి.
పార్టీ తరఫున బీసీలకు 42 శాతం సీట్లపై ఎక్కువ మొగ్గు : పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి మూడు ప్రత్యామ్నాయాలను నేతల ముందుంచినట్లు తెలిసింది. బిల్లుకు, ఆర్డినెన్స్కు ఆమోదం లభించే అవకాశం కనిపించనందున కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున బీసీలకు 42 శాతం సీట్లు కేటాయించి ఎన్నికలకు వెళ్లడం, రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ జీవో ఇచ్చి ఎన్నికలకు వెళ్లడం లేదా కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చేవరకు ఎన్నికలు నిర్వహించకుండా వాయిదా వేయడం అనే ప్రతిపాదనలు కమిటీ ముందు ఉంచారు. దానిపై జీవో ఇస్తే ఎవరు కోర్టుకు వెళ్లినా ఆగిపోయే అవకాశం ఉందని, కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడే వరకు ఆగాలంటే స్థానిక సంస్థలకు నిధుల సమస్య, పాలకవర్గాలు లేకపోవడం వల్ల ఇబ్బందులు ఉంటాయని చెప్పినట్లు సమాచారం. దీనిపై మంత్రులు, ముఖ్య నాయకులు తమ అభిప్రాయాలు చెప్పినట్లు తెలిసింది.
మంత్రివర్గ సమావేశంలో తుది నిర్ణయం : ఇదే విషయంపై మంత్రులతో కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని వారు నిర్ణయానికి వచ్చారు. ఈ కమిటీ 26వ తేదీలోగా నివేదిక ఇవ్వాలని సూచించారు. ఆ తర్వాత న్యాయ సలహా తీసుకొని 29వ తేదీన జరిగే మంత్రివర్గ సమావేశంలో తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క నేతృత్వంలో ఏర్పడిన కమిటీలో మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్, సీతక్క సభ్యులుగా నియమితులయ్యారని తెలిసింది. 29వ తేదీన మంత్రివర్గంలో నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ బీసీలకు 42 శాతం సీట్లు ఇచ్చి ఎన్నికలను వెళ్లాలనుకొంటే ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం ఎన్నికల సంఘానికి నివేదిస్తారు.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై స్పష్టత : ఇప్పటికే ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాట్లు చేసుకొని ఉన్నందున మొదటి వారంలో షెడ్యూలు ప్రకటించే అవకాశం ఉందని సంబంధిత వర్గాల ద్వారా తెలిసింది. గాంధీభవన్లో జరిగిన రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ, సలహా కమిటీ చేసిన తీర్మానం మేరకు మంత్రుల కమిటీని పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ ఏర్పాటు చేశారు. దీనిని బీసీ రిజర్వేషన్లు అంశంపై న్యాయ సలహా సంప్రదింపుల కమిటీగా పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ ప్రకటించారు.
