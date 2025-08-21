ETV Bharat / state

అదను దాటి పోతోందని అన్నదాతల ఆవేదన - తెల్లవారుజాము నుంచే క్యూలైన్లు - UREA SHORTAGE IN TELANGANA

రైతులను వేధిస్తున్న యూరియా కొరత - తెల్లవారు జామున 3 గంటల నుంచే షాపుల ముందు క్యూలైన్లు - యూరియా సకాలంలో అందక పంట అదును దాటిపోతోందని ఆవేదన - స్పందించిన మంత్రి తుమ్మల

Urea Shortage in Telangana
Urea Shortage in Telangana (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 21, 2025 at 8:26 PM IST

3 Min Read

Telangana Farmers Struggle with Urea Shortage : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో యూరియా కొరత రోజురోజుకీ తీవ్రం అవుతోంది. తెల్లారి లేచింది మొదలు తిండి తిప్పలు మాని ఎరువుల దుకాణాల ముందు బారులు తీరినా బస్తా యూరియా దొరకట్లేదు. ఓ వైపు పంట అదను దాటి పోతుండటంతో అన్నదాతలు రోడ్డెక్కి ఆందోళనలకు దిగుతున్నారు. సమయానికి యూరియా అందించకపోతే తీవ్ర నష్టాలు తప్పవని గగ్గోలు పెడుతున్నారు.

రాష్ట్రంలో యూరియా కోసం రైతులు కళ్లు కాయలు కాసేలా ఎదురుచూస్తున్నారు. సాగు పనులు జోరుగా నడుస్తున్న తరుణంలో రైతులు రోజుల కొద్దీ దుకాణాల ముందు నిరీక్షిస్తున్నారు. రేయి పగలు తేడా లేకుండా ఎరువుల దుకాణాల ముందు బారులు తీరుతున్నారు. పంటలు వేసిన 20 రోజుల్లోపే ఎరువులు చల్లాలని ఆ తర్వాత వేసినప్పటికీ దిగుబడి తగ్గుతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లా సహకార మార్కెటింగ్ సంఘం ఎరువుల విక్రయ కేంద్రం వద్ద ఉదయం 4 గంటల నుంచే రైతులు చెప్పులను వరుసలో పెట్టి పడిగాపులు కాశారు. నల్గొండ జిల్లా నార్కట్‌పల్లి మండలంలోని సహకార సంఘం వద్ద రైతులు పెద్ద ఎత్తున బారులు తీరారు. మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్‌లో యూరియా కొరత తీర్చాలంటూ రైతులు ధర్నా చేపట్టారు. రామాయం పేటలో బీజేపీ, చిలప్‌చేడ్‌ మండలం చిట్కుల్‌ చౌరస్తా వద్దా బీఆర్​ఎస్​ ‌శ్రేణులు ఆందోళన నిర్వహించాయి.

రైతులను వేధిస్తున్న యూరియా కొరత (ETV)

ఇప్పటికే ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో సతమతమవుతున్న రైతన్నలకు యూరియా కొరత మరింత వేధిస్తోంది. వరంగల్‌ జిల్లా నర్సంపేట నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా ఎరువుల దుకాణాల ముందు చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా బారులు తీరారు. మహబూబాబాద్‌ జిల్లా కురవి మండలంలో యూరియా టోకెన్ల కోసం రైతులు గోడలు దూకి పరుగెత్తారు. మరిపెడలో 563 వరంగల్- ఖమ్మం జాతీయ రహదారిపై రైతులు బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు. నల్గొండ జిల్లాలో సహకార సంఘాల ముందు మహిళా రైతులు పడిగాపులు కాశారు. వాన తెరిపినిచ్చిన నేపథ్యంలో పంటకు ఎరువు అందిద్దామని అనుకుంటే యూరియా కొరతతో దిక్కుతోచని స్థితి నెలకొందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ప్రైవేటు ఫెర్టిలైజర్‌ షాపుల యజమానులు ఇతర పురుగుల మందులకు, యూరియా బస్తాలకు లంకె పెడుతున్నారని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. యూరియా కొరతను ఆసరాగా చేసుకుని ఇతర మందులు అంటగడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కేంద్రంతో పోరాడి మరి అన్నదాతల అవసరాలు తీరుస్తాం : తుమ్మల నాగేశ్వరరావు (ETV)


కేంద్రంతో పోరాడి మరి అన్నదాతల అవసరాలు తీరుస్తాం : యూరియాపై విపక్ష పార్టీలు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు సరికావంటూ వ్యవసాయశాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు మండిపడ్డారు. రైతులను అడ్డుపెట్టుకుని అధికారంలోకి రావాలని ఓ పార్టీ యత్నిస్తుంటే చచ్చిన పార్టీని బతికించుకోవాలని మరో పార్టీ యోచిస్తుందని విమర్శలు గుప్పించారు. హైదరాబాద్ బషీర్ బాగ్‌లోని వ్యవసాయశాఖ కమిషన్ కార్యాలయం నుంచి మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు, యూరియా సరఫరాపై వ్యవసాయ శాఖ జిల్లా అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షించారు. అధికారులందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ప్రభుత్వ పాలనను చూసి ఓర్వలేకే రాష్ట్రంలో విపక్షాలు కుట్రలకు పూనుకుంటున్నాయని ఆరోపించారు. ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా వారి కల కలగానే మిగిలిపోతుందని వ్యాఖ్యానించారు. యూరియా కొరతపై ప్రజలెవ్వరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, అవసరమైతే కేంద్రంతో పోరాడి మరి అన్నదాతల అవసరాలు తీరుస్తామని చెప్పుకొచ్చారు.

"రైతులను అడ్డుపెట్టుకుని రాజకీయాలు చేస్తే ఊరుకోం. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించే హక్కు బీఆర్ఎస్, బీజేపీలకు లేదు. యూరియాపై బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడికి అవగాహన లేదు. యూరియా కొరత ఉందని చెప్పే దమ్ము బీజేపీకి లేదు. అధికారం పోయిందన్న ఆవేదనతో బీఆర్ఎస్ మాట్లాడితే ఎలా?. రైతులు నిబ్బరంగా ఉండండి. యూరియా తెప్పిస్తాం. ఈ క్లిష్టమైన సమయంలో అందరం రైతులకు అండగా నిలబడదాం."- తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, వ్యవసాయశాఖ మంత్రి

యూరియా దొరకడం లేదా? - అయితే 'నానో' వాడండి - 8 శాతం అధిక దిగుబడులు!

యూరియా సరఫరాపై అధికారుల నిఘా - పక్కదారి పట్టిస్తే కఠిన చర్యలు

యూరియా ఎవరిస్తామంటే వారికే మా మద్దతిచ్చే అంశంపై పరిశీలిస్తాం : కేటీఆర్

Telangana Farmers Struggle with Urea Shortage : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో యూరియా కొరత రోజురోజుకీ తీవ్రం అవుతోంది. తెల్లారి లేచింది మొదలు తిండి తిప్పలు మాని ఎరువుల దుకాణాల ముందు బారులు తీరినా బస్తా యూరియా దొరకట్లేదు. ఓ వైపు పంట అదను దాటి పోతుండటంతో అన్నదాతలు రోడ్డెక్కి ఆందోళనలకు దిగుతున్నారు. సమయానికి యూరియా అందించకపోతే తీవ్ర నష్టాలు తప్పవని గగ్గోలు పెడుతున్నారు.

రాష్ట్రంలో యూరియా కోసం రైతులు కళ్లు కాయలు కాసేలా ఎదురుచూస్తున్నారు. సాగు పనులు జోరుగా నడుస్తున్న తరుణంలో రైతులు రోజుల కొద్దీ దుకాణాల ముందు నిరీక్షిస్తున్నారు. రేయి పగలు తేడా లేకుండా ఎరువుల దుకాణాల ముందు బారులు తీరుతున్నారు. పంటలు వేసిన 20 రోజుల్లోపే ఎరువులు చల్లాలని ఆ తర్వాత వేసినప్పటికీ దిగుబడి తగ్గుతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లా సహకార మార్కెటింగ్ సంఘం ఎరువుల విక్రయ కేంద్రం వద్ద ఉదయం 4 గంటల నుంచే రైతులు చెప్పులను వరుసలో పెట్టి పడిగాపులు కాశారు. నల్గొండ జిల్లా నార్కట్‌పల్లి మండలంలోని సహకార సంఘం వద్ద రైతులు పెద్ద ఎత్తున బారులు తీరారు. మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్‌లో యూరియా కొరత తీర్చాలంటూ రైతులు ధర్నా చేపట్టారు. రామాయం పేటలో బీజేపీ, చిలప్‌చేడ్‌ మండలం చిట్కుల్‌ చౌరస్తా వద్దా బీఆర్​ఎస్​ ‌శ్రేణులు ఆందోళన నిర్వహించాయి.

రైతులను వేధిస్తున్న యూరియా కొరత (ETV)

ఇప్పటికే ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో సతమతమవుతున్న రైతన్నలకు యూరియా కొరత మరింత వేధిస్తోంది. వరంగల్‌ జిల్లా నర్సంపేట నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా ఎరువుల దుకాణాల ముందు చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా బారులు తీరారు. మహబూబాబాద్‌ జిల్లా కురవి మండలంలో యూరియా టోకెన్ల కోసం రైతులు గోడలు దూకి పరుగెత్తారు. మరిపెడలో 563 వరంగల్- ఖమ్మం జాతీయ రహదారిపై రైతులు బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు. నల్గొండ జిల్లాలో సహకార సంఘాల ముందు మహిళా రైతులు పడిగాపులు కాశారు. వాన తెరిపినిచ్చిన నేపథ్యంలో పంటకు ఎరువు అందిద్దామని అనుకుంటే యూరియా కొరతతో దిక్కుతోచని స్థితి నెలకొందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ప్రైవేటు ఫెర్టిలైజర్‌ షాపుల యజమానులు ఇతర పురుగుల మందులకు, యూరియా బస్తాలకు లంకె పెడుతున్నారని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. యూరియా కొరతను ఆసరాగా చేసుకుని ఇతర మందులు అంటగడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కేంద్రంతో పోరాడి మరి అన్నదాతల అవసరాలు తీరుస్తాం : తుమ్మల నాగేశ్వరరావు (ETV)


కేంద్రంతో పోరాడి మరి అన్నదాతల అవసరాలు తీరుస్తాం : యూరియాపై విపక్ష పార్టీలు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు సరికావంటూ వ్యవసాయశాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు మండిపడ్డారు. రైతులను అడ్డుపెట్టుకుని అధికారంలోకి రావాలని ఓ పార్టీ యత్నిస్తుంటే చచ్చిన పార్టీని బతికించుకోవాలని మరో పార్టీ యోచిస్తుందని విమర్శలు గుప్పించారు. హైదరాబాద్ బషీర్ బాగ్‌లోని వ్యవసాయశాఖ కమిషన్ కార్యాలయం నుంచి మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు, యూరియా సరఫరాపై వ్యవసాయ శాఖ జిల్లా అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షించారు. అధికారులందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ప్రభుత్వ పాలనను చూసి ఓర్వలేకే రాష్ట్రంలో విపక్షాలు కుట్రలకు పూనుకుంటున్నాయని ఆరోపించారు. ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా వారి కల కలగానే మిగిలిపోతుందని వ్యాఖ్యానించారు. యూరియా కొరతపై ప్రజలెవ్వరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, అవసరమైతే కేంద్రంతో పోరాడి మరి అన్నదాతల అవసరాలు తీరుస్తామని చెప్పుకొచ్చారు.

"రైతులను అడ్డుపెట్టుకుని రాజకీయాలు చేస్తే ఊరుకోం. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించే హక్కు బీఆర్ఎస్, బీజేపీలకు లేదు. యూరియాపై బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడికి అవగాహన లేదు. యూరియా కొరత ఉందని చెప్పే దమ్ము బీజేపీకి లేదు. అధికారం పోయిందన్న ఆవేదనతో బీఆర్ఎస్ మాట్లాడితే ఎలా?. రైతులు నిబ్బరంగా ఉండండి. యూరియా తెప్పిస్తాం. ఈ క్లిష్టమైన సమయంలో అందరం రైతులకు అండగా నిలబడదాం."- తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, వ్యవసాయశాఖ మంత్రి

యూరియా దొరకడం లేదా? - అయితే 'నానో' వాడండి - 8 శాతం అధిక దిగుబడులు!

యూరియా సరఫరాపై అధికారుల నిఘా - పక్కదారి పట్టిస్తే కఠిన చర్యలు

యూరియా ఎవరిస్తామంటే వారికే మా మద్దతిచ్చే అంశంపై పరిశీలిస్తాం : కేటీఆర్

For All Latest Updates

TAGGED:

UREA ISSUES IN TELANGANAGOVT ON UREA SHORTAGEతెలంగాణలో యూరియా కొరతUREA SHORTAGE IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పెండింగ్​లో ఉన్న ట్రాఫిక్​ చలానాలు చెల్లించలేదా? ఇక నేరుగా నోటీసులు మీ ఇంటికే!

26 గేట్లు ఎత్తి నాగార్జునసాగర్​ నుంచి నీటి విడుదల - పాల నురగ లాంటి అందాలు చూడాల్సిందే

డబుల్ చిన్​తో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఇలా చేస్తే సహజంగా తగ్గించుకోవచ్చట!

తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు గుడ్​న్యూస్​ - త్వరలోనే బుల్లెట్​ రైళ్ల పరుగులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.