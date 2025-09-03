ETV Bharat / state

యూరియా లేకుండా వ్యవసాయం! - అధిక లాభాలు ఆర్జిస్తున్న రైతులు - NATURAL FARMING IN TELANGANA

రాష్ట్రంలో ఊపందుకున్న సాగు పనులు - యూరియా కోసం నానాపాట్లు పడుతున్న రైతులు - ప్రకృతి వ్యవసాయంతో మంచి దిగుబడులు సాధిస్తున్న కొందరు అన్నదాతలు

Natural Farming in Telangana
Natural Farming in Telangana (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2025 at 2:48 PM IST

2 Min Read

Natural Farming in Telangana : ప్రస్తుతం సాగు పనులు జోరుగు సాగుతున్నాయి. ఈ తరుణంలో యూరియా లేకపోతే సాగు కష్టమని, దిగుబడి తగ్గుతుందనే అన్నదాతలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. యూరియా కోసం నానాపాట్లు పడుతున్నారు రైతులు. తెల్లవారుజాము నుంచే రోడ్లపై బారులుదీరుతున్నారు. అయితే కొందరు మాత్రం ఎంచక్కా ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. ప్రకృతి వ్యవసాయంతో మంచి దిగుబడులు సాధిస్తుండటంతో పాటు ఎంతో ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు. పంటకు అవసరం అయిన కషాయాలను సొంతంగా తయారుచేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతుండటం విశేషం.

పది సంవత్సరాలుగా ప్రకృతి వ్యవసాయంలో సాగు : సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్‌ మండలం కాశీంపూర్‌కు చెందిన మల్లేశం పది సంవత్సరాల కిందట ప్రకృతి సేద్యం గురించి తెలుసుకున్నారు. ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం బాటలో ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు. నాలుగు ఎకరాల్లో కూరగాయలు, చెరకు, చిరు ధాన్యాలు, అల్లం సాగు చేస్తున్నారు మల్లేశం. డీడీఎస్‌-కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్తలు ఇస్తున్న సూచనలు పాటిస్తూ కషాయాలు సొంతంగా తయారు చేసుకుంటున్నారు. వాటినే పొలానికి వినియోగిస్తున్నారు. ఆయా పంటల దిగుబడి సైతం ఎక్కువగా వస్తోంది. సేంద్రియ దిగుబడులకు మార్కెట్లో డిమాండ్‌ బాగుండటంతో ఆదాయం మంచిగానే ఆర్జిస్తున్నారు. కూరగాయలు, పప్పు దినుసులను డీడీఎస్‌కే అమ్ముతున్నారు.

8 సంవత్సరాలుగా సమీకృత వ్యవసాయం : మెదక్ జిల్లా హవేలిఘనపూర్‌ మండలం సర్దనకు చెందిన గాండ్ల ప్రమోద్‌ సమీకృత వ్యవసాయంతో లాభాలు ఆర్జిస్తున్నారు. 8 సంవత్సరాల కిందట రసాయనాలు వాడటంతో నష్టాలు వచ్చాయి. దీంతో ఆ టైంలో సేంద్రియ సాగు వైపు కదిలారు. వరి నారుమడి వేయకుండా వెదజల్లే పద్ధతి ద్వారా ఎనిమిది ఎకరాల్లో సాగు చేస్తున్నారు. ఒకే దఫా యూరియా వాడి, మిగతా టైంలో కషాయాలనే ఉపయోగిస్తున్నారు. మరోవైపు నాటు కోళ్ల ఫారం నిర్వహిస్తున్నారు. అలాగే జీవాల పెంపకం చేపట్టి ఎక్కువగా ఆదాయం ఆర్జిస్తుండటం విశేషం.

ఎకరాకు 22 క్వింటాళ్ల మేర దిగుబడి చేస్తున్న సోదరులు : సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వేల్‌ మండలం దాతర్‌పల్లికి చెందిన సోదరులు లక్ష్మణ్‌, సత్తయ్యలు సమష్టిగా సేంద్రియ సాగు వైపు అడుగులు వేశారు. వీరిద్దరూ కలిసి వరి పండిస్తుండగా, కోళ్లు, జీవాల వ్యర్థాలనే పంటకు వాడుతున్నారు. ఈ పద్ధతిలో నాలుగు ఎకరాలలో సాగు చేస్తున్నారు. రసాయనాల వాడకంతో భూసారం, దిగుబడి తగ్గుతుందని గ్రహించిన ఈ సోదరులు ఈ పద్ధతిని ఎంచుకున్నారు. గతంలో రసాయనాల వాడకంతో ఒక ఎకరానికి రూ.20,000 వరకు ఖర్చు అయ్యేది. ఇప్పుడు కేవలం రూ.8,000 వెచ్చిస్తుండటం గమనార్హం. ఎకరాకు 22 క్వింటాళ్ల మేర దిగుబడి సాధిస్తున్నారు లక్ష్మణ్‌, సత్తయ్యలు.

రూ.లక్షల్లో ఆదాయం అర్జిస్తున్న దంపతులు : వికారాబాద్​ జిల్లా తాండూరుకు చెందిన అనూరాధ-రవి, అనిత-రామన్న దంపతులు ఒకటే కుటుంబానికి చెందిన వారు. వీరికి యాలాల మండలం లక్ష్మీనారాయణపూర్‌లో ఇరవై ఎకరాల పొలం ఉంది. పన్నెండు ఎకరాల్లో వరి, మిగిలిన దాంట్లో ఆకుకూరలు, పండ్లు సాగు చేస్తున్నారు. రసాయనాల వాడకంతో ప్రజల ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుందని గ్రహించిన వీరు జీవామృతం, వేప నూనె తదితరాలు మాత్రమే పిచికారీ చేస్తున్నారు. వరి ఇరవై క్వింటాళ్ల వరకు దిగుబడి సాధిస్తున్నారు ఈ దంపతులు. పండ్ల సాగుతో ప్రతీ సంవత్సరం రూ.లక్షల్లో ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు.

ఇంజినీర్​ జాబ్​కు గుడ్ ​బై- కూరగాయలు, పండ్ల సాగుతో రూ.లక్షల్లో ఆదాయం

సేంద్రీయ సాగుతో రూ.లక్షల్లో సంపాదన- రాష్ట్రపతి భవన్​లో మహిళా రైతుకు విందు- మోదీతోనూ చర్చ

ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసి రూ.50 వేలు పొందండి! - అది ఎలాగంటే?

Natural Farming in Telangana : ప్రస్తుతం సాగు పనులు జోరుగు సాగుతున్నాయి. ఈ తరుణంలో యూరియా లేకపోతే సాగు కష్టమని, దిగుబడి తగ్గుతుందనే అన్నదాతలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. యూరియా కోసం నానాపాట్లు పడుతున్నారు రైతులు. తెల్లవారుజాము నుంచే రోడ్లపై బారులుదీరుతున్నారు. అయితే కొందరు మాత్రం ఎంచక్కా ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. ప్రకృతి వ్యవసాయంతో మంచి దిగుబడులు సాధిస్తుండటంతో పాటు ఎంతో ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు. పంటకు అవసరం అయిన కషాయాలను సొంతంగా తయారుచేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతుండటం విశేషం.

పది సంవత్సరాలుగా ప్రకృతి వ్యవసాయంలో సాగు : సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్‌ మండలం కాశీంపూర్‌కు చెందిన మల్లేశం పది సంవత్సరాల కిందట ప్రకృతి సేద్యం గురించి తెలుసుకున్నారు. ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం బాటలో ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు. నాలుగు ఎకరాల్లో కూరగాయలు, చెరకు, చిరు ధాన్యాలు, అల్లం సాగు చేస్తున్నారు మల్లేశం. డీడీఎస్‌-కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్తలు ఇస్తున్న సూచనలు పాటిస్తూ కషాయాలు సొంతంగా తయారు చేసుకుంటున్నారు. వాటినే పొలానికి వినియోగిస్తున్నారు. ఆయా పంటల దిగుబడి సైతం ఎక్కువగా వస్తోంది. సేంద్రియ దిగుబడులకు మార్కెట్లో డిమాండ్‌ బాగుండటంతో ఆదాయం మంచిగానే ఆర్జిస్తున్నారు. కూరగాయలు, పప్పు దినుసులను డీడీఎస్‌కే అమ్ముతున్నారు.

8 సంవత్సరాలుగా సమీకృత వ్యవసాయం : మెదక్ జిల్లా హవేలిఘనపూర్‌ మండలం సర్దనకు చెందిన గాండ్ల ప్రమోద్‌ సమీకృత వ్యవసాయంతో లాభాలు ఆర్జిస్తున్నారు. 8 సంవత్సరాల కిందట రసాయనాలు వాడటంతో నష్టాలు వచ్చాయి. దీంతో ఆ టైంలో సేంద్రియ సాగు వైపు కదిలారు. వరి నారుమడి వేయకుండా వెదజల్లే పద్ధతి ద్వారా ఎనిమిది ఎకరాల్లో సాగు చేస్తున్నారు. ఒకే దఫా యూరియా వాడి, మిగతా టైంలో కషాయాలనే ఉపయోగిస్తున్నారు. మరోవైపు నాటు కోళ్ల ఫారం నిర్వహిస్తున్నారు. అలాగే జీవాల పెంపకం చేపట్టి ఎక్కువగా ఆదాయం ఆర్జిస్తుండటం విశేషం.

ఎకరాకు 22 క్వింటాళ్ల మేర దిగుబడి చేస్తున్న సోదరులు : సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వేల్‌ మండలం దాతర్‌పల్లికి చెందిన సోదరులు లక్ష్మణ్‌, సత్తయ్యలు సమష్టిగా సేంద్రియ సాగు వైపు అడుగులు వేశారు. వీరిద్దరూ కలిసి వరి పండిస్తుండగా, కోళ్లు, జీవాల వ్యర్థాలనే పంటకు వాడుతున్నారు. ఈ పద్ధతిలో నాలుగు ఎకరాలలో సాగు చేస్తున్నారు. రసాయనాల వాడకంతో భూసారం, దిగుబడి తగ్గుతుందని గ్రహించిన ఈ సోదరులు ఈ పద్ధతిని ఎంచుకున్నారు. గతంలో రసాయనాల వాడకంతో ఒక ఎకరానికి రూ.20,000 వరకు ఖర్చు అయ్యేది. ఇప్పుడు కేవలం రూ.8,000 వెచ్చిస్తుండటం గమనార్హం. ఎకరాకు 22 క్వింటాళ్ల మేర దిగుబడి సాధిస్తున్నారు లక్ష్మణ్‌, సత్తయ్యలు.

రూ.లక్షల్లో ఆదాయం అర్జిస్తున్న దంపతులు : వికారాబాద్​ జిల్లా తాండూరుకు చెందిన అనూరాధ-రవి, అనిత-రామన్న దంపతులు ఒకటే కుటుంబానికి చెందిన వారు. వీరికి యాలాల మండలం లక్ష్మీనారాయణపూర్‌లో ఇరవై ఎకరాల పొలం ఉంది. పన్నెండు ఎకరాల్లో వరి, మిగిలిన దాంట్లో ఆకుకూరలు, పండ్లు సాగు చేస్తున్నారు. రసాయనాల వాడకంతో ప్రజల ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుందని గ్రహించిన వీరు జీవామృతం, వేప నూనె తదితరాలు మాత్రమే పిచికారీ చేస్తున్నారు. వరి ఇరవై క్వింటాళ్ల వరకు దిగుబడి సాధిస్తున్నారు ఈ దంపతులు. పండ్ల సాగుతో ప్రతీ సంవత్సరం రూ.లక్షల్లో ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు.

ఇంజినీర్​ జాబ్​కు గుడ్ ​బై- కూరగాయలు, పండ్ల సాగుతో రూ.లక్షల్లో ఆదాయం

సేంద్రీయ సాగుతో రూ.లక్షల్లో సంపాదన- రాష్ట్రపతి భవన్​లో మహిళా రైతుకు విందు- మోదీతోనూ చర్చ

ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసి రూ.50 వేలు పొందండి! - అది ఎలాగంటే?

For All Latest Updates

TAGGED:

తెలంగాణలో ప్రకృతి వ్యవసాయంTELANGANA FARMERSFARMERS ON ORGANIC FARMINGNATURAL FARMING IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

డిజిటల్ వ్యసనానికి 'తెరవేద్దాం' - ఇలా చేసి మన పిల్లలను ఫోన్​లకు దూరం చేద్దాం!

వీడియో పెడితే లక్షల్లో వ్యూస్ - రూ.వేలల్లో ఆదాయం : అదరగొడుతున్న గ్రామీణ యూట్యూబర్లు

పాతవాహనాలు కొంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే మోసపోతారు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.