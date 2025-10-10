స్థానిక ఎన్నికల నోటిఫికేషన్లు ఆపేస్తున్నాం : రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటన
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నోటిఫికేషన్పై హైకోర్టు స్టే - ఎన్నికల నోటిఫికేషన్లను ఆపేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం - హైకోర్టు జారీ చేసిన మధ్యంతర ఉత్తర్వుల మేరకు నిర్ణయం
Published : October 10, 2025 at 8:12 AM IST
TG Election Commission Suspends Local Body Elections : రాష్ట్రంలో గ్రామీణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణకు గత నెల 29న జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్లను తక్షణమే నిలిపివేస్తున్నట్లు గురువారం రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది. తదుపరి నోటిఫికేషన్ వచ్చే వరకు ఎన్నికల ప్రక్రియను నిలిపివేస్తూ గురువారం రాత్రి ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. రాష్ట్ర హైకోర్టు జారీ చేసిన మధ్యంతర ఉత్తర్వుల మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపింది. జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ, సర్పంచి, వార్డు సభ్యుల ఎన్నికల నిర్వహణ, ప్రవర్తన నియమావళి సహా ఇతర అన్ని ప్రక్రియలు, చర్యల కోసం సెప్టెంబరు 29న ఉదయం నోటిఫికేషన్ ఇచ్చామని ఎన్నికల సంఘం గుర్తు చేసింది.
ఈ నెల 9 సాయంత్రానికి హైకోర్టు ఉత్తర్వుల మేరకు వాటన్నింటినీ నిలిపివేస్తున్నామని పేర్కొంది. దీనికి అనుగుణంగా నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రక్రియ, ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళి (కోడ్) అమలును సైతం నిలిపివేశామని స్పష్టం చేసింది. గురువారం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నోటిఫికేషన్పై హైకోర్టు స్టే ఇస్తూ, జీవో నెంబర్ 9 పై కూడా స్టే ఇచ్చింది. తదుపరి విచారణ 6 వారాలకు వాయిదా వేసింది.
పలు జిల్లాల్లో దాఖలైన నామినేషన్లు : గతంలో నిర్ణయించిన షెడ్యూల్ మేరకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాలతో అన్ని జిల్లాల్లో రిటర్నింగ్ అధికారులు ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ స్థానాల మొదటి దశ ఎన్నికల కోసం గురువారం ఉదయం 10 గంటలకు నోటిఫికేషన్లు జారీ చేశారు. దీనికి అనుగుణంగా 2,963 ఎంపీటీసీ, 292 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రక్రియ కూడా ప్రారంభం అయింది. సాయంత్రానికి హైకోర్టు స్టే నిర్ణయం వెలువడడంతో వెంటనే ఎన్నికల సంఘం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణపై సమావేశమైంది. అడ్వొకేట్ జనరల్ నుంచి న్యాయసలహా తీసుకుని హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఎన్నికల నోటిఫికేషన్లను నిలిపివేసింది.
ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని నామినేషన్లంటే? :
- రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గురువారం ఉదయం జడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు 9 జిల్లాల నుంచి 16, ఎంపీటీసీ స్థానాలకు 28 జిల్లాల నుంచి 103 నామినేషన్లు దాఖలు అయ్యాయి.
- జడ్పీటీసీలకు సిద్దిపేట జిల్లాలో అత్యధికంగా రెండు, నిజామాబాద్, హనుమకొండ, వరంగల్, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, కరీంనగర్, సంగారెడ్డి, మహబూబాబాద్లలో ఒక్కొక్కటి చొప్పున నామినేషన్లు వచ్చాయి. మిగిలిన 22 జిల్లాల నుంచి ఒక్కటీ దాఖలు కాలేదు.
- ఎంపీటీసీలకు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో అత్యధికంగా 17 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో 11, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్లో 9, రంగారెడ్డి, నిజామాబాద్లలో 8 చొప్పున, నారాయణపేట, నిర్మల్, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్లలో ఐదేసి, సిద్దిపేట, వనపర్తి, నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలలో మూడేసి, జగిత్యాల, వరంగల్, కామారెడ్డి, నల్గొండ, కరీంనగర్ జిల్లాల్లో రెండేసి నామినేషన్లు దాఖలు అయ్యాయి.
- ఎంపీటీసీలకు ఆదిలాబాద్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, హనుమకొండ, మహబూబ్నగర్, గద్వాల, ములుగు, మంచిర్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో ఒక్కొక్కటి దాఖలు అయ్యాయి. మెదక్, జనగామ, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో ఒక్కరూ నామినేషన్ వేయలేదు.
- ఎన్నికల ప్రక్రియ మళ్లీ మొదలైనప్పుడు ఈ నామినేషన్లు చెల్లుబాటు అవుతాయని, ఒకవేళ రిజర్వేషన్లు మారితే ఆ అభ్యర్థుల డిపాజిట్ రుసుమును వాపసు ఇస్తారని అధికార వర్గాలు చెప్పాయి.
