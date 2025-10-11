ETV Bharat / state

ఎన్నికలపై ఏం చేద్దాం? - హైకోర్టు తీర్పుపై న్యాయ నిపుణులతో రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం భేటీ

హైకోర్టు తీర్పుపై న్యాయ నిపుణులతో రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం చర్చలు - ఎన్నికల ప్రక్రియలో జోక్యం చేసుకోలేదని ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేసిన హైకోర్టు

Local Body Elections
Local Body Elections (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 11, 2025 at 12:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

TG EC Discusses with Legal Experts on High Court Verdict on Local Body Elections : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై హైకోర్టు తీర్పుపై న్యాయ నిపుణులతో రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం చర్చలు జరుపుతోంది. ఎన్నికల ప్రక్రియలో జోక్యం చేసుకోలేదని హైకోర్టు తాజా ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. జీవో 9, 41పై మాత్రమే మధ్యంతర స్టే ఇచ్చినట్లు హైకోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. పాత రిజర్వేషన్లతో ఎన్నికలు నిర్వహించుకోవచ్చని తెలిపింది. ఈ మేరకు న్యాయ నిపుణుల సూచన మేరకు తదుపరి నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు ఎస్​ఈసీ స్పష్టం చేసింది.

For All Latest Updates

TAGGED:

TELANGANA ELECTION COMMISSIONLOCAL BODY ELECTIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ఆయన కళ్లతో చూస్తే అక్కడ 10 బంగ్లాలు కనిపిస్తాయి! - రూ.450 కోట్ల ఆస్తికి ప్లాన్

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.