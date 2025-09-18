'గవర్నమెంట్ స్కూళ్లలోనూ నర్సరీ, LKG, UKG - 1వ తరగతిలో ప్రవేశానికి 6 ఏళ్లు నిండాల్సిందే!'
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో నర్సరీ, ఎల్కేజీ, యూకేజీ ప్రారంభించాలి - తెలంగాణ విద్యా కమిషన్ సిఫారసు - దేశంలోని అధిక రాష్ట్రాల్లో ఆరేళ్ల నిబంధన అమలు
Published : September 18, 2025 at 9:21 AM IST
First Grade Admission After 6 years age : 'ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఒకటో తరగతిలో ప్రవేశించాలంటే చిన్నారుల వయసు 6 ఏళ్లు దాటడం తప్పనిసరి. అదే సమయంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో నర్సరీ, ఎల్కేజీ, యూకేజీ తరతగులను ప్రారంభించాలి' అని తెలంగాణ విద్యా కమిషన్ సిఫారసు చేసింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిక అందజేసింది. ప్రస్తుతం ఐదేళ్లు నిండిన పిల్లలను ఒకటో తరగతిలో చేర్చుకునే విధానం అమల్లో ఉంది. అయితే ఈ వయసులో పిల్లలకు కేవలం ఆటపాటలతో కూడిన విద్య అవసరం. ఈ కారణంగా ఆరేళ్లకు మార్చాలని సూచించింది.
ఆరేళ్ల నిబంధన : దేశవ్యాప్తంగా 8 రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే ఐదేళ్ల నిబంధన ఉందని, మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో ఆరేళ్లు నిండితేనే ఒకటో తరగతిలోకి ప్రవేశించేలా నిబంధనను మార్చుకున్నాయని నివేదికలో వివరించింది. వివిధ వర్గాలతో సంప్రదించి కనీస వయసును నిర్ణయించామంది. సీబీఎస్ఈ, ఐబీ తదితర బోర్డులు సైతం ఆరేళ్ల నిబంధనను అమలు చేస్తున్నాయని గుర్తు చేసింది. రాష్ట్రంలోనూ ఆరేళ్ల నిబంధనను అమలు చేయడంతో పాటు అదే సమయంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో నర్సరీ, ఎల్కేజీ, యూకేజీలను ప్రవేశపెట్టాలని సూచించింది. ఇది జాతీయ విద్యా విధానానికి అనుగుణంగా ఉండటమే కాకుండా, పిల్లలు ప్రాథమిక విద్యకు మానసికంగా, శారీరకంగా సిద్ధమయ్యేందుకు తోడ్పడుతుందని సూచించింది.
ప్రీ ప్రైమరీ లేకపోవడంతోనే ప్రైవేట్ వైపు : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఒకటో తరగతి నుంచి మాత్రమే ప్రవేశాలున్నాయి. 5 సంవత్సరాలు నిండితేనే చేర్చుకుంటున్నారు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు మూడేళ్లు రాగానే ప్లే స్కూళ్లలో చేరుస్తున్నారు. ఈ బడుల్లో నర్సరీ, ఎల్కేజీ, యూకేజీ చదివిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత యూకేజీ పూర్తయ్యాక వారిని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేర్చడం లేదు.
అంగన్వాడీ కేంద్రాలున్నా శిశు విద్యపై అక్కడ ప్రధాన దృష్టి ఉండటం లేదు. ఆరేళ్ల వయసులోపు చిన్నారులు బాగా నేర్చుకోగలుగుతారని, అందుకే ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలల్లోనూ నర్సరీ, ఎల్కేజీ, యూకేజీ ప్రారంభించాలని కమిషన్ సిఫారసు చేసింది. రాష్ట్రం ప్రస్తుతం ఈ విద్యా సంవత్సరం (2025-26)లో మొత్తం 1000 పాఠశాలల్లో ప్రీ ప్రైమరీ పేరిట యూకేజీని మాత్రమే ప్రవేశపెట్టింది.
ఐదేళ్లకు ప్రవేశం కల్పిస్తున్న రాష్ట్రాలు ఇవే : తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, అరుణాచల్ప్రదేశ్, తమిళనాడు, దిల్లీ, ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా, గోవా (5.5 సంవత్సరాలు). మిగితా రాష్ట్రాల్లో ఆరేళ్ల నిబంధన అమల్లో ఉంది.
ఆరేళ్ల నిబంధన అమల్లో ఉన్న కొన్ని ప్రముఖ దేశాలు : అమెరికా, జపాన్, రష్యా,యూకే, ఆస్ట్రేలియా, సింగపూర్, కెనడా, స్విట్జర్లాండ్, చైనా, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్, పోలండ్, దక్షిణ కొరియా, దక్షిణాఫ్రికా, నెదర్లాండ్స్, ఇటలీ, హంగేరీ, మెక్సికో, బ్రెజిల్, అర్జెంటీనా, గ్రీస్, డెన్మార్క్.
ప్రధాన సిఫారసులివే :
- జూన్ 1వ తేదీ నాటికి ఆరేళ్ల వయసు నిండితే ఒకటో తరగతిలో ప్రవేశం కల్పించాలి.
- ప్రస్తుతం మూడేళ్లు నిండితే ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో ఎల్కేజీలో చేర్చుకుంటున్నారు. ఇకపై మూడేళ్లు దాటితే నర్సిరీలో చేర్చుకునేందుకు మాత్రమే అర్హులు. నాలుగు సంవత్సరాలు నిండితేనే ఎల్కేజీలోకి తీసుకోవచ్చు.
- కనీస వయసు నిబంధన రాష్ట్రంలోని అన్ని రకాల పాఠశాలలు, బోర్డులకు వర్తించేలా ప్రభుత్వం ఆదేశాలివ్వాలి.
- ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ప్రీ ప్రైమరీ తరగతులను ప్రారంభించకుంటే అణగారిన వర్గాలు నష్టపోతాయి.
ఎఫ్డీడీఐ - ఇప్పుడు ఈ కోర్సులకే సై అంటున్న యూత్
ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు తాత్కాలిక బదిలీలు - జీఓ 190 జారీలో ట్విస్ట్!