మిషన్​ 'ఏఐ'తో మత్తు దిగిపోవాల్సిందే - 'ఈగల్' టీమ్ స్పెషల్ టూల్స్

ఆర్టిఫిషియల్​ ఇంటెలిజెన్స్​ను వాడుతున్న తెలంగాణ ఈగల్​ పోలీసులు - మత్తు దందా అరికట్టేందుకు రెండు టూల్స్​ వినియోగం - తెలంగాణ ఈగల్​ వెబ్​సైట్​లో టూల్స్​

Telangana Eagle Police using Artificial Intelligence
Telangana Eagle Police using Artificial Intelligence (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 14, 2025 at 10:30 AM IST

2 Min Read
Telangana Eagle Police using Artificial Intelligence : హైదరాబాద్​ నగరాన్ని మత్తు చిత్తు చేస్తోంది. పోలీసులు డ్రగ్స్​, గంజాయిని అడ్డుకునేందుకు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా, వాటిని నగరంలోకి రాకుండా మాత్రం నిలువరించలేకపోతున్నారు. మాదక ద్రవ్యాల వాడకం వల్ల ఎందరో జీవితాలు అంధకారం అవుతున్నాయి. గంజాయి, డ్రగ్స్​ లాంటి మత్తు పదార్థాలకు అలవాటు పడి, ఆఖరికి డ్రగ్స్​ పెడ్లర్లుగా మారుతూ పోలీసుల చేతికి చిక్కి కటకటాల పాలవుతున్నారు. జల్సాకు అలవాటు పడి యువత ఈ ఉచ్చులో చిక్కుకుంటున్నట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది. ముందుగా యువతకు కొంచెం కొంచెం మత్తును అలవాటు చేసి, ఆ తర్వాత వారినే స్మగ్లింగ్​కు వాడుకుంటున్నారు. పబ్​లు, పార్టీలు అంటూ యువతరం వీటి ఉచ్చులో పడుతున్నాయి. అందుకే నగరంలో మత్తు దందాను అరికట్టేందుకు తెలంగాణ ఈగల్​ టీం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఈ మేరకు రెండు టూల్స్​ను సిద్ధం చేసింది.

తెలిసిన వారు గంజాయి, డ్రగ్స్​ లాంటి మత్తు పదార్థాలకు అలవాటు పడినా, విక్రయిస్తున్నా ఎవరిని సంప్రదించాలి? ఈ సమాచారాన్ని పోలీసులతో ఎలా పంచుకోవాలి? ఎంతో మంది మనసుని తొలిచేస్తున్న సందేహం ఇది. వీటికి పరిష్కారంగా తెలంగాణ ఈగల్​ టీం కృత్రిమ మేధను ఉపయోగిస్తోంది. ఏఐ ఆధారంగా పని చేసే రెండు టూల్స్​ను సైతం అభివృద్ధి చేసింది. సహాయ్​, షీల్డ్​ పేరుతో తెలంగాణ ఈగల్​ వెబ్​సైట్​లో పెట్టింది. పౌరులు డ్రగ్స్​ గురించి ఏ తరహా సమాచారం అయినా పంచుకునేలా దీన్ని రూపొందించారు.

ఈగల్‌ వెబ్‌సైట్‌లో సహాయ్, షీల్డ్‌ ఏఐ టూల్స్‌ :

Telangana Eagle Police using Artificial Intelligence
సహాయ్‌.ఏఐ (ETV Bharat)

సహాయ్‌.ఏఐ :

  • తెలంగాణ ఈగల్​ వెబ్​సైట్​లోకి వెళ్లిన తర్వాత కుడి వైపున ఈగల్​ ఏఐ పేరుతో ఉన్న లింక్​పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • అప్పుడు తెరపై సహాయ్​.ఏఐ విభాగం ప్రత్యక్షం అవుతుంది.
  • డ్రగ్స్​ నియంత్రణ, అలవాటు మానుకోవడానికి పునరావాస కేంద్రాలు, ఈగల్​ టోల్ ​ఫ్రీ నంబరు తదితర సమాచారం ఇది అందిస్తుంది.
  • డ్రగ్స్ నియంత్రణ, పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడం తదితర అంశాల గురించి సహాయ్​.ఏఐ సమాధానం ఇస్తుంది.
Telangana Eagle Police using Artificial Intelligence
షీల్డ్‌.ఏఐ (ETV Bharat)

షీల్డ్‌.ఏఐ :

  • మీ ప్రాంతంలో మత్తు పదార్థాల వినియోగం గురించి అనుమానాలు ఉన్నా షీల్డ్​ సహాయ్​ ఒక విశ్లేషణ అందిస్తుంది.
  • షీల్డ్​ విభాగంలోని టేక్​ రిస్క్​ టెస్ట్​ మీద క్లిక్​ చేస్తే కొన్ని ప్రశ్నలు వస్తాయి.
  • ఇక్కడ మీరిచ్చిన సమాధానాలను చూసి విశ్లేషణ తెరపై ప్రత్యక్షం అవుతుంది.
  • అనుమానాస్పద పరిస్థితులు ఉంటే ఎక్కువ ప్రమాద స్థాయి, లేకపోతే ముప్పు తక్కువగా ఉన్నట్లు ఇది గుర్తిస్తుంది. ఇక్కడ ఎవరిని సంప్రదించాలో ఫోన్​ నంబరు తెరపై ప్రత్యక్షం అవుతుంది.

ఇటీవల జరిగిన సంఘటనలు :

  • ఇటీవల విశాఖపట్టణం నుంచి మహారాష్ట్రలోని సోలాపుర్​ వెళ్తున్న కోణార్క్​ ఎక్స్​ప్రెస్​ ఏసీ కోచ్​లోని ఇద్దరు విద్యార్థులను రైల్వే పోలీసులు పట్టుకున్న విషయం తెలిసిందే. వారి వద్ద నుంచి రూ.4.4 లక్షల విలువైన 17 కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వారు ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో పరిచయాలు పెంచుకొని మాదక ద్రవ్యాల స్మగ్లింగ్​ చేస్తున్నట్లు తేలింది.
  • మత్తు పదార్థాలకు బానిసైన వారు ఇటీవల విరివిగా వినియోగిస్తున్న ఎఫెడ్రిన్​ తయారీ కేంద్రంపై ఇటీవల పోలీసులు దాడులు చేశారు. జీడిమెట్లలోని సాయి దత్త రెసిడెన్సీలో సోదాలు నిర్వహించి 220 కిలోల ఎఫెడ్రిన్​ డ్రగ్స్​ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ పట్టుబడిన డ్రగ్స్​ విలువ దేశీయ మార్గెట్​లో రూ.10 కోట్లుగా ఉంటుందని, అదే అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో దీని విలువ రూ.72 కోట్లు అని అంచనా.

