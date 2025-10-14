మిషన్ 'ఏఐ'తో మత్తు దిగిపోవాల్సిందే - 'ఈగల్' టీమ్ స్పెషల్ టూల్స్
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ను వాడుతున్న తెలంగాణ ఈగల్ పోలీసులు - మత్తు దందా అరికట్టేందుకు రెండు టూల్స్ వినియోగం - తెలంగాణ ఈగల్ వెబ్సైట్లో టూల్స్
Published : October 14, 2025 at 10:30 AM IST
Telangana Eagle Police using Artificial Intelligence : హైదరాబాద్ నగరాన్ని మత్తు చిత్తు చేస్తోంది. పోలీసులు డ్రగ్స్, గంజాయిని అడ్డుకునేందుకు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా, వాటిని నగరంలోకి రాకుండా మాత్రం నిలువరించలేకపోతున్నారు. మాదక ద్రవ్యాల వాడకం వల్ల ఎందరో జీవితాలు అంధకారం అవుతున్నాయి. గంజాయి, డ్రగ్స్ లాంటి మత్తు పదార్థాలకు అలవాటు పడి, ఆఖరికి డ్రగ్స్ పెడ్లర్లుగా మారుతూ పోలీసుల చేతికి చిక్కి కటకటాల పాలవుతున్నారు. జల్సాకు అలవాటు పడి యువత ఈ ఉచ్చులో చిక్కుకుంటున్నట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది. ముందుగా యువతకు కొంచెం కొంచెం మత్తును అలవాటు చేసి, ఆ తర్వాత వారినే స్మగ్లింగ్కు వాడుకుంటున్నారు. పబ్లు, పార్టీలు అంటూ యువతరం వీటి ఉచ్చులో పడుతున్నాయి. అందుకే నగరంలో మత్తు దందాను అరికట్టేందుకు తెలంగాణ ఈగల్ టీం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఈ మేరకు రెండు టూల్స్ను సిద్ధం చేసింది.
తెలిసిన వారు గంజాయి, డ్రగ్స్ లాంటి మత్తు పదార్థాలకు అలవాటు పడినా, విక్రయిస్తున్నా ఎవరిని సంప్రదించాలి? ఈ సమాచారాన్ని పోలీసులతో ఎలా పంచుకోవాలి? ఎంతో మంది మనసుని తొలిచేస్తున్న సందేహం ఇది. వీటికి పరిష్కారంగా తెలంగాణ ఈగల్ టీం కృత్రిమ మేధను ఉపయోగిస్తోంది. ఏఐ ఆధారంగా పని చేసే రెండు టూల్స్ను సైతం అభివృద్ధి చేసింది. సహాయ్, షీల్డ్ పేరుతో తెలంగాణ ఈగల్ వెబ్సైట్లో పెట్టింది. పౌరులు డ్రగ్స్ గురించి ఏ తరహా సమాచారం అయినా పంచుకునేలా దీన్ని రూపొందించారు.
ఈగల్ వెబ్సైట్లో సహాయ్, షీల్డ్ ఏఐ టూల్స్ :
సహాయ్.ఏఐ :
- తెలంగాణ ఈగల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్లిన తర్వాత కుడి వైపున ఈగల్ ఏఐ పేరుతో ఉన్న లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
- అప్పుడు తెరపై సహాయ్.ఏఐ విభాగం ప్రత్యక్షం అవుతుంది.
- డ్రగ్స్ నియంత్రణ, అలవాటు మానుకోవడానికి పునరావాస కేంద్రాలు, ఈగల్ టోల్ ఫ్రీ నంబరు తదితర సమాచారం ఇది అందిస్తుంది.
- డ్రగ్స్ నియంత్రణ, పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడం తదితర అంశాల గురించి సహాయ్.ఏఐ సమాధానం ఇస్తుంది.
షీల్డ్.ఏఐ :
- మీ ప్రాంతంలో మత్తు పదార్థాల వినియోగం గురించి అనుమానాలు ఉన్నా షీల్డ్ సహాయ్ ఒక విశ్లేషణ అందిస్తుంది.
- షీల్డ్ విభాగంలోని టేక్ రిస్క్ టెస్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే కొన్ని ప్రశ్నలు వస్తాయి.
- ఇక్కడ మీరిచ్చిన సమాధానాలను చూసి విశ్లేషణ తెరపై ప్రత్యక్షం అవుతుంది.
- అనుమానాస్పద పరిస్థితులు ఉంటే ఎక్కువ ప్రమాద స్థాయి, లేకపోతే ముప్పు తక్కువగా ఉన్నట్లు ఇది గుర్తిస్తుంది. ఇక్కడ ఎవరిని సంప్రదించాలో ఫోన్ నంబరు తెరపై ప్రత్యక్షం అవుతుంది.
ఇటీవల జరిగిన సంఘటనలు :
- ఇటీవల విశాఖపట్టణం నుంచి మహారాష్ట్రలోని సోలాపుర్ వెళ్తున్న కోణార్క్ ఎక్స్ప్రెస్ ఏసీ కోచ్లోని ఇద్దరు విద్యార్థులను రైల్వే పోలీసులు పట్టుకున్న విషయం తెలిసిందే. వారి వద్ద నుంచి రూ.4.4 లక్షల విలువైన 17 కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వారు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పరిచయాలు పెంచుకొని మాదక ద్రవ్యాల స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నట్లు తేలింది.
- మత్తు పదార్థాలకు బానిసైన వారు ఇటీవల విరివిగా వినియోగిస్తున్న ఎఫెడ్రిన్ తయారీ కేంద్రంపై ఇటీవల పోలీసులు దాడులు చేశారు. జీడిమెట్లలోని సాయి దత్త రెసిడెన్సీలో సోదాలు నిర్వహించి 220 కిలోల ఎఫెడ్రిన్ డ్రగ్స్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ పట్టుబడిన డ్రగ్స్ విలువ దేశీయ మార్గెట్లో రూ.10 కోట్లుగా ఉంటుందని, అదే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో దీని విలువ రూ.72 కోట్లు అని అంచనా.
