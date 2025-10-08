ETV Bharat / state

ఈ రెండు దగ్గు మందులు అమ్మకండి - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం

రాష్ట్రంలో రెండు దగ్గు మందులను నిషేధించిన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - రీలైఫ్‌, రెస్పీఫ్రెష్‌-టీఆర్‌ను విక్రయించొద్దంటూ ఉత్తర్వులు - ఈ మందుతో పలువురు చిన్నారులు మృత్యువాత పడ్డట్లు వార్తలు రావడంతో అప్రమత్తం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 8, 2025 at 4:55 PM IST

Two Cough Syrup Banned In Telangana : రెండు దగ్గు మందులను నిషేధిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర సర్కారు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రీలైఫ్‌, రెస్పీఫ్రెష్‌-టీఆర్‌ అనే మందులను విక్రయించొద్దంటూ అందులో పేర్కొంది. ఈ రెండు దగ్గు మందుల్లోనూ కల్తీ జరిగినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. వీటిని గుజరాత్‌కు చెందిన ఫార్మా కంపెనీల మెడిసిన్స్​గా పేర్కొన్నారు.

వెంటనే అప్రమత్తమైన ప్రభుత్వం : ఇటీవల మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్‌ రాష్ట్రాల్లో కోల్డ్‌రిఫ్‌ అనే దగ్గు సిరప్​ వాడడం వల్ల పలువురు చిన్నారులు మృత్యువాత పడ్డట్లు ఆరోపణలు పెద్ద ఎత్తున వచ్చాయి. దీనిపై ప్రభుత్వం దర్యాప్తు జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే అప్రమత్తమైంది. ఇప్పటికే కోల్డ్‌ రిఫ్‌ను పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నట్టు డ్రగ్​ కంట్రోల్​ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (డీసీఏ) ప్రకటించింది.

ఎలాంటి ప్రిస్కిప్షన్, సిఫారసు లేకుండా : గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్​ వ్యాప్తంగా పలు ఔషధ దుకాణాలు నిబంధనలను ఎక్కడికక్కడ తుంగలో తొక్కుతున్నాయి. షెడ్యూల్‌-హెచ్‌లో ఉన్న ఔషధాలను సైతం వైద్యుల నుంచి ఎలాంటి ప్రిస్కిప్షన్, సిఫారసు లేకుండా విచ్చలవిడిగా అమ్మకాలు చేస్తున్నారు. తాజాగా కోల్డ్‌రిఫ్‌ దగ్గు మందు తీసుకున్న కారణంగా మధ్యప్రదేశ్‌లో పదుల సంఖ్యలో చిన్నారులు మృతి చెందిన నేపథ్యంలో ఔషధ నియంత్రణ శాఖ అప్రమత్తమైంది. హైదరాబాద్​ నగర వ్యాప్తంగా ఆ బ్యాచ్‌కు చెందిన అన్ని సిరప్‌లపై ముమ్మర తనిఖీలు చేస్తున్నారు.

నిబంధనలు పాటించడం లేదు : కొన్ని మెడికల్ దుకాణాలు నిబంధనలు పాటించడం లేదని అధికారులు గుర్తించారు. బస్తీలోని మందుల దుకాణదారుడు నెలకు 60 నుంచి 70 సిరప్‌లు విక్రయిస్తున్నాడు. సీజన్‌లో ఈ విక్రయాలు రెండు రెట్లపైనే ఉంటున్నాయి. నెలలు నిండిన పిల్లల నుంచి 5 ఏళ్ల చిన్నారులకు ఇలా షెడ్యూల్‌-హెచ్‌లోని మందులను విచ్చలవిడిగా వాడటం వల్ల దీర్ఘకాలంలో వారి ఆరోగ్యం తీవ్రంగా దెబ్బతింటుందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

అసలు ఏంటీ షెడ్యూల్‌-హెచ్‌? : డ్రగ్స్‌ అండ్‌ కాస్మొటిక్స్‌ నియమ నిబంధనల ప్రకారం షెడ్యూల్‌-హెచ్‌ మందులంటే వైద్యుని ప్రిస్క్రిప్షన్‌తో కొనుగోలు చేసేవి అని అర్థం. అర్హత ఉన్న డాక్టర్​ చీటీ ఆధారంగానే విక్రయించాలి. ఇందులో దగ్గు చికిత్స కోసం వాడే మందులు ఇతర యాంటిబయోటిక్స్‌ కూడా ఉన్నాయి. జాబితా మొత్తం ఆన్‌లైన్‌లో ఉంటుంది.

తస్మాత్‌ జాగ్రత్త మీకే ప్రమాదం : విచ్చలవిడిగా దగ్గు మందులను వాడితే కిడ్నీలు, కాలేయంపై ప్రభావం చూపుతాయి. తీవ్రమైన మానసిక సమస్యలకు దారి తీస్తాయి. శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు, నిద్రలేమికి దారి తీసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. క్రమంగా జ్ఞాపకశక్తిని దెబ్బతీస్తాయి. చిన్న దగ్గు, జలుబుకు ఆవిరి పట్టుకుంటే చాలని, శుభ్రత పాటించాలని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు. ఎక్కువగా ఉంటే ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి.

చిన్నారులకు దగ్గు సిరప్‌ను సిఫారసు చేసే విషయంలో డాక్టర్లు జాగ్రత్తగా​ ఉండాలని డైరేక్టరేట్​ ఆఫ్​ జనరల్​ సర్వీసెస్ కోరింది. సాధారణంగా ఐదేళ్లలోపు పిల్లలకు దగ్గు సిరప్‌లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సిఫారసు చేయవద్దని కోరింది. వైద్యుల సరైన పర్యవేక్షణ వంటి అంశాల ఆధారంగానే పలు సూచనలు చేయాలని పేర్కొంది. అదేవిధంగా, వైద్యుల సలహాలను తీసుకోకుండా యథేచ్ఛగా ఇష్టం వచ్చినట్లు దగ్గు సిరప్‌ను వాడరాదని తల్లిదండ్రులకు సూచించింది.

