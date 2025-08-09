Essay Contest 2025

ఓపెన్​ యాక్సెస్​ కరెంటుపై రూ.35 పైసల సర్​ఛార్జి! - ఈఆర్​సీకి డిస్కంల ప్రతిపాదన

ఓపెన్‌ యాక్సెస్‌ వినియోగదారుల నుంచి వసూలు చేస్తామంటున్న డిస్కంలు - ఈఆర్‌సీకి విద్యుత్​ పంపిణీ సంస్థల ప్రతిపాదన - నష్టం వాటిల్లుతుండటంతో ఈ నిర్ణయానికి డిస్కంలు

Telangana Discoms
Power Plants in Telangana (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2025 at 7:37 PM IST

Telangana Discoms Proposal For Surcharge On Open Access Current : ఓపెన్‌ యాక్సెస్‌ విధానంలో కరెంటు కొంటున్న వినియోగదారుల నుంచి యూనిట్‌కు 35 పైసల చొప్పున సర్‌ఛార్జి వసూలు చేస్తామంటూ తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యుత్‌ పంపిణీ సంస్థ(డిస్కం)లు ప్రతిపాదించాయి. వచ్చే అక్టోబరు నెల 1 నుంచి 2026 మార్చి 31 వరకు ఈ సర్‌ఛార్జి వసూలుకు అనుమతించాలని రాష్ట్ర ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ (ఈఆర్‌సీ)ని కోరాయి.

25.47 కోట్ల యూనిట్ల కరెంటు బహిరంగ మార్కెట్​లో : గతేడాది (2024) అక్టోబరు 1 నుంచి 2025 మార్చి 31 వరకు తెలంగాణలో 25.47 కోట్ల యూనిట్ల కరెంటును ఓపెన్‌ యాక్సెస్‌ విధానంలో కొన్నారని డిస్కంలు తెలిపాయి. దీనివల్ల తమకు నష్టం వచ్చిందని, ఈమేరకు సర్‌ఛార్జి వసూలుకు అనుమతించాలని విన్నవించాయి.

టీడీ ఖర్చులతో నష్టం వస్తోందని : విద్యుదుత్పత్తి కేంద్రాల(థర్మల్​ పవర్ ప్లాంట్స్​) నుంచి డిస్కంలు కరెంటును కొనుగోలు చేసి ప్రజలకు సరఫరా, పంపిణీ చేస్తాయి. ఇందుకోసం ముందుగానే పాతికేళ్లపాటు స్థిరఛార్జి చెల్లిస్తామని విద్యుత్‌ కొనుగోలు ఒప్పందాలు (పీపీఏ) చేసుకుంటాయి. రాష్ట్ర డిస్కంలకు దీర్ఘకాలిక ఒప్పందాల ద్వారా నేరుగా 9,633 మెగావాట్ల విద్యుత్‌ సామర్థ్యం అందుబాటులో ఉంది. మెగావాట్‌కు సగటున రూ.61 లక్షల చొప్పున స్థిరఛార్జి కింద నగదు చెల్లింపులు చేస్తున్నాయి.

ఓపెన్ యాక్సిస్​లో విద్యుత్ కొనుగోలు : కరెంటును సరఫరా, పంపిణీ (టీడీ) చేయడానికి అదనంగా రవాణా ఖర్చు యూనిట్‌కు 72 పైసలవుతోంది. వినియోగదారులు బహిరంగ మార్కెట్‌లో కరెంట్​ కొనేందుకు ఓపెన్‌ యాక్సెస్‌ కింద అనుమతిస్తారు. భారీ పరిశ్రమలు ఈ పాలసీ కింద కరెంటు కొనుగోలు చేస్తుంటాయి. ఎవరైనా ఓపెన్‌ యాక్సెస్‌లో నేరుగా కొన్నా తాము సరఫరా, పంపిణీ ఖర్చులు చెల్లించక తప్పదని, దీంతో తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతోందని డిస్కంలు పేర్కొంటున్నాయి.

నష్టం మేరకు సర్‌ఛార్జి వసూలు ప్రతిపాదన : గత ఆర్థిక సంవత్సరం అక్టోబరు నుంచి మార్చి వరకు వాటిల్లిన నష్టం మేరకు సర్‌ఛార్జి వసూలుకు అనుమతించాలని డిస్కంలు విద్యుత్​ నియంత్రణ మండలిని కోరాయి. యూనిట్‌కు 35 పైసలు సర్‌ఛార్జి వసూలుకు డిస్కంలు అనుమతి కోరాయని, త్వరలో ఈ విషయంపై తుది తీర్పును వెల్లడిస్తామని ఈఆర్‌సీ ఛైర్మన్‌ జస్టిస్‌ నాగార్జున్‌ ఈటీవీ భారత్​కు తెలిపారు.

అట్టడుగున తెలంగాణ డిస్కంలు : దేశవ్యాప్తంగా విద్యుత్‌ పంపిణీ సంస్థల పనితీరుతో పోలిస్తే తెలంగాణ డిస్కంలు అట్టడుగున ఉన్నాయి. మొత్తం 53 డిస్కంల పనితీరును జాతీయ స్థాయిలో మదింపు చేస్తే ముంబయి, దిల్లీ, గుజరాత్‌, ఒడిశా, హరియాణాకు చెందిన 14 సంస్థలకు మాత్రమే ఏ ప్లస్‌ గ్రేడ్‌ వచ్చింది. మరో 4 ఏ, 7 డిస్కంలకు బి, 13 డిస్కంలకు బి మైనస్‌, 11 సంస్థలకు సి గ్రేడ్​ రాగా మిగిలిన వాటికి సీ మైనస్‌ ర్యాంకు వచ్చింది.

తెలంగాణ రాష్ట్రం కన్నా వెనుకబడిన రాష్ట్రాలైన ఒడిశా, బిహార్‌ వంటి రాష్ట్రాల డిస్కంలు సైతం పనితీరు ర్యాంకింగులో ఉన్నతస్థాయిలో ఉండటం ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. టీజీఎస్పీడీసీఎల్ డిస్కంకు 19.9, టీజీఎన్పీడీసీఎల్​ డిస్కంకు 17.9 శాతం పర్సంటైల్‌ మాత్రమే వచ్చింది. ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, సంక్షేమ పథకాలకు వాడుతున్న కరెంటు బిల్లుల సొమ్మును ప్రభుత్వం చెల్లించకపోవడం వంటి కారణాలతోనే తెలంగాణ డిస్కంలకు మార్కులు రాలేదు.

