ట్రాఫిక్​ చలాన్​ పేరుతో లింక్స్ వస్తే తొందరపడొద్దు - చేస్తే తప్పదు భారీనష్టం - TELANGANA CYBER SECURITY BUREAU

Telangana Cyber Security Bureau Issues Alert Apk File In The Name Of Traffic Challan : ట్రాఫిక్ చలాన్ పేరుతో వస్తున్న నకిలీ apk ఫైల్​తో జాగ్రత్తగా ఉండాలని తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో పోలీసులు ప్రజలకు సూచించారు. చలాన్ పేరుతో వచ్చే సందేశాల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని పోలీసులు తెలిపారు. వివిధ సామాజిక మాధ్యమాల్లో "RTO Traffic Challan.apk"అనే పేరుతో వైరల్ మారిందని పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ లింక్‌ను క్లిక్ చేసి డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే వారి ఫోన్‌లో రహస్య సమాచారాన్ని సైబర్​ నేరగాళ్లు చోరీ చేసే ప్రమాదం ఉందని పోలీసులు విజ్జప్తి చేశారు.

అనుమానస్పదమైన లింక్స్ : ఈ ఫైల్ ఫేక్ అని, OTP లేదా SMS ద్వారా వినియోగదారులను మోసం చేసే ప్రయత్నం జరుగుతోందని పోలీసుల విచారణలో తేల్చినట్లు తెలిసింది. ఇలాంటి అప్లికేషన్‌లను Google Play Store లేదా Apple App Store నుంచి మాత్రమే డౌన్‌లోడ్ చేయాలని పోలీసులు సూచించారు. ఎవరైనా అనుమానాస్పదమైన లింక్స్ గురించి తెలిస్తే వెంటనే 1930 లేదా 8712672222 నంబర్‌లకు కాల్ చేసి సమాచారం ఇవ్వాలని తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో పోలీసులు కోరారు.

Telangana Cyber Security Bureau Alert (ETV)

సాయంత్రం సమయాల్లోనే : తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో విభాగం గమనించిన వివరాల ప్రకారం సైబర్ నేరగాళ్లు నకిలీ వాట్సాప్​ గ్రూపుల ద్వారా "RTO Traffic Challan.apk" అనే ప్రమాదకరమైన లింక్​ను పంపుతున్నారు. వీటిని ముఖ్యంగా సాయంత్రం సమయాల్లో మాత్రమే పంపిస్తున్నారు.

నేరం జరిగే విధానం : ముందుగా apk ఫైల్​ను పంపుతారు. నమ్మదగిన వాట్సాప్​ గ్రూపులలో షేర్​ చేస్తారు. ఆ గ్రూపులో ఉన్న సభ్యులు దానిని నమ్మి ఆలోచించకుండా apk ఫైల్​ను క్లిక్​ చేసి ఇన్​స్టాల్ చేస్తారు. తరువాతి రోజు ఉదయం మీ అనుమతి లేకుండా క్రెడిట్ కార్డు నుంచి ఆన్​లైన్​లో కొనుగోళ్లు జరిగినట్లు మెసేజ్​లు వస్తాయి.