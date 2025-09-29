ETV Bharat / state

దేశంలోనే అతిపెద్ద పైరసీ ముఠాను పట్టుకున్న హైదరాబాద్ పోలీసులు

సినిమాలు పైరసీ చేస్తున్న ముఠాను పట్టుకున్న పోలీసులు - పైరసీ ముఠాకు చెందిన ఆరుగురిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు - సినిమా ఇండస్ట్రీకి దాదాపు రూ.22 వేల కోట్లు నష్టం చేసినట్లు అంచనా

Movie Piracy Gang Arrested
Movie Piracy Gang Arrested (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2025 at 11:28 AM IST

Movie Piracy Gang Arrested : సినిమా పరిశ్రమకు పెను సవాల్​గా​ మారిన పైరసీ ముఠాను సైబర్​ క్రైమ్​ పోలీసులు పట్టుకున్నారు. దేశంలోనే అతి పెద్దదైన ముఠాను ఛేదించి ఆరుగురిని అరెస్టు చేశారు. తెలుగు సహా పలు భాషల సినిమాలను పైరసీ చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దీని ద్వారా సినిమా ఇండస్ట్రీకి దాదాపు రూ.22 వేల కోట్లు నష్టం చేసినట్లు అంచనా వేస్తున్నారు.

గతంలో హ్యాష్ ​ట్యాగ్​ సింగిల్​ సినిమా పైరసీపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందింది. దీనిపై విచారణ చేపట్టి నిందితుడిని జులై 3న వనస్థలిపురంనకు చెందిన కిరణ్​ను అరెస్టు చేశారు. అతడిని కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారించగా, ఆ పైరసీ ముఠా సభ్యులు దుబాయ్​, నెదర్లాండ్​, మయన్మార్​లో ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

ఐడీ, పాస్​వర్డ్​లను క్రాక్​ చేస్తున్న నేరగాళ్లు : ఈటీవీ విన్‌ కంటెంట్‌ను పైరసీ చేసి అమ్ముకున్న మరో నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. ఇలా రికార్డ్​ చేసి ఒరిజినల్ కంటెంట్​ను తీసుకుని ఇతర వెబ్‌సైట్లకు ముఠా విక్రయిస్తోంది. థియేటర్లలో ప్లే అయ్యే శాటిలైట్​ కంటెంట్​ ఐడీ, పాస్​వర్డ్​లను సైతం నేరగాళ్లు క్రాక్​ చేస్తున్నారు. కొన్ని సార్లు క్రాక్​ అవ్వని పక్షంలో ఏజెంట్లకు కెమెరాలు అందజేసి, రహస్యంగా రికార్డు చేయడాన్ని నేర్పిస్తున్నారు. అనంతరం ఆ ఏజెంట్లకు టికెట్లు బుక్​ చేసి మరీ థియేటర్లలో సినిమాలు రికార్డ్ చేస్తున్నారు.

పాప్​ కాన్​ డబ్బాల్లో కెమెరాలు పెట్టి : చొక్కా జేబు, పాప్‌ కాన్ డబ్బా, కోక్ టిన్​లలో కెమెరాలు పెట్టి చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఏజెంట్లకు క్రిప్టో కరెన్సీ రూపంలో నిందితులు కమీషన్లు ఇస్తున్నారు. కేవలం తెలుగు సినిమాలే కాదు, తమిళ్, మళయాళం, హిందీ సినిమాలపై నేరగాళ్లు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. హైదరాబాద్ సీపీ సీవీ ఆనంద్ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా పైరసీ విధానంపై నిర్మాతలు, నటులకు వివరించనున్నారు.

పలు భాషల సినిమాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని : ఈ ముఠా కేవలం తెలుగు సినిమాలనే కాకుండా పలు భాషలకు సంబంధించిన కొత్త సినిమాలను విడుదలైన కొద్ది గంటల్లోనే పైరసీ చేసి ఆన్​లైన్​లో ఉంచేవారు. ఇలా చేయడంతో సినిమాలు విడుదలైన తొలి రోజుల్లోనే పైరసీ సినిమా రావడంతో సినీ నిర్మాతలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు భారీగా నష్టపోయేవారు. ఎట్టకేలకు ఈ ముఠాను హైదరాబాద్​ సైబర్​ క్రైమ్ పోలీసులు పట్టుకున్నారు.

విడుదలైన రోజే HD క్వాలిటీలో ఆన్​లైన్​లో - కొత్త సినిమాల పైరసీ దొంగ దొరికేశాడు

'ఐపీటీవీ' చూస్తున్నారా? - వెంటనే అలా చేయండి - లేదంటే తట్టాబుట్టా సర్ధాల్సిందే!

