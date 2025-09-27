మూసీ వెంట లోతట్టు ప్రాంతాల విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
రాష్ట్రంలో వర్షాలపై అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - హైదరాబాద్లో వరద, సహాయక చర్యల గురించి ఆరా - మూసీ వెంట లోతట్టు ప్రాంతాల విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆదేశం
Published : September 27, 2025 at 1:24 PM IST
CM Revanth Reddy Review on Heavy Rains : రాష్ట్రంలో వర్షాలపై అధికారులను అడిగి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలుసుకున్నారు. మూసీ పరీవాహకంలోని లోతట్టు ప్రాంతాల్లో అవసరమైన అన్ని చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు స్పష్టం చేశారు. ముంపు ప్రాంతాల్లో ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని ఆదేశించారు. మూసీ పరీవాహకంలో వరద పరిస్థితులపై రేవంత్ రెడ్డి ఆరా తీశారు. అవసరమైన చోట పునరావాసం కల్పించేందుకు ఏర్పాట్లు చేయాలని తెలిపారు. అర్ధరాత్రి ఎంజీబీఎస్ బస్టాండ్ చుట్టూ నీళ్లు రావటంతో అక్కడున్న ప్రయాణికులను సురక్షితంగా బయటకు తీసుకు వచ్చేందుకు చేపట్టిన సహాయక చర్యలను సీఎం సమీక్షించారు.
ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా చర్యలు చేపట్టాలి : అధికారులతో ఫోన్లో మాట్లాడి ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఎంజీబీఎస్కు వచ్చే బస్సులను ప్రత్యామ్నాయ రూట్లకు మళ్లించాలని అధికారులను రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. బతుకమ్మ, దసరా పండుగల వేళ వివిధ జిల్లాలకు వెళ్లే ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడకుండా ఆర్టీసీ విభాగం తగిన చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. ఇవాళ కూడా హైదరాబాద్లో భారీ వర్ష సూచన ఉన్నందున పోలీస్, ట్రాఫిక్ హైడ్రా, జీఎచ్ఎంసీ, విద్యుత్తు విభాగాలన్నీ అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం సూచించారు. అన్ని విభాగాల అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో అందుబాటులో ఉండి ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా చర్యలు చేపట్టాలని అన్నారు. సిటీలో నీళ్లు నిలిచే ప్రాంతాలు, మూసీ ప్రమాదకరంగా ప్రవహించే ప్రాంతాల్లో అధికారులు ప్రజలను హెచ్చరించేలా బోర్డులు పెట్టాలని, అటు వైపు వాహనాలు, ప్రజలు వెళ్లకుండా దారి మళ్లించాలని అధికారులకు వివరించారు.
