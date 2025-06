ETV Bharat / state

గోదావరి-బనకచర్ల ప్రాజెక్ట్‌ను అడ్డుకుంటాం: తెలంగాణ సీఎం రేవంత్​రెడ్డి - GODAVARI BANAKACHERLA PROJECT ISSUE

Godavari Banakacherla Project Issue ( ETV )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : June 19, 2025 at 8:42 AM IST | Updated : June 19, 2025 at 9:30 AM IST 2 Min Read

Godavari Banakacherla Project Issue : ఆంధ్రప్రదేశ్‌ తలపెట్టిన గోదావరి-బనకచర్ల ప్రాజెక్ట్‌ను అడ్డుకునేందుకు అన్ని మార్గాల్ని వినియోగించుకుంటామని తెలంగాణ ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. ప్రాజెక్టు నిలిపివేయాలని బుధవారం నాడు జరిగిన తెలంగాణ అఖిలక్ష ఎంపీ సమావేశంలో తీర్మానించింది. ఇవాళ దిల్లీలో కేంద్రమంత్రులు సీఆర్ పాటిల్‌, భూపేందర్‌ యాదవ్‌ను సీఎం రేవంత్​రెడ్డి కలిసి తెలంగాణ అభ్యంతరాలను తెలియజేనున్నారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, మాజీ మంత్రి హరీశ్​రావు వల్లే బనకచర్ల ప్రాజెక్టు ముందుకు వచ్చిందన్న రేవంత్‌ తెలంగాణ ప్రయోజనాల కోసం ఎంతవరకైనా వెళ్తామని స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ ప్రయోజనాల కోసం న్యాయ, రాజకీయ పోరాటం (ETV) ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తున్న గోదావరి-బనకచర్ల లింక్ ప్రాజెక్టును అడ్డుకునేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేస్తోంది. ప్రాజెక్టుకు అనుమతులు ఇవ్వొద్దని కోరేందుకు ఇవాళ కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి సీఆర్ పాటిల్‌, పర్యావరణ, అటవీ శాఖల మంత్రి భూపేందర్ సింగ్‌ను సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్​కుమార్‌ రెడ్డి కలవనున్నారు. ఇప్పటికే బనకచర్ల ప్రాజెక్టుకు అనుమతులు ఇవ్వొద్దని తెలంగాణకు చెందిన ఎంపీలు తీర్మానించారు. బుధవారం నాడు సచివాలయంలో ప్రభుత్వం నిర్వహించిన అఖిలపక్ష ఎంపీల సమావేశానికి కాంగ్రెస్‌, బీజేపీ, బీఆర్ఎస్, ఏంఐఎం సభ్యులు హాజరయ్యారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా రైతుల ప్రయోజనాలే ఎజెండాగా ఐక్యంగా ముందుకెళ్లాలని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఎంపీలను కోరారు. ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలు, తెలంగాణకు జరిగే నష్టాలపై మంత్రి ఉత్తమ్ ఎంపీలకు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. బనకచర్ల ప్రాజెక్టు వల్ల భద్రాచలం రామాలయంతో పాటు మణుగూరు హెవీ వాటర్ ప్లాంట్, దుమ్ముగూడెం నుంచి రాష్ట్ర సరిహద్దు గ్రామాలు ముంపునకు గురవుతాయని మంత్రి ఉత్తమ్ వివరించారు.

Last Updated : June 19, 2025 at 9:30 AM IST