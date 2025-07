ETV Bharat / state

మధ్యాహ్నం కేబినెట్ భేటీ - స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై నేడు క్లారిటీ! - TELANGANA CABINET MEETING

Telangana Cabinet Meeting Today ( ETV )

By ETV Bharat Telangana Team Published : July 10, 2025 at 7:42 AM IST | Updated : July 10, 2025 at 9:23 AM IST 2 Min Read

Telangana Cabinet Meeting Today : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్లు సహా పలు కీలక అంశాలపై చర్చే లక్ష్యంగా ఇవాళ రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సమావేశం కానుంది. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లపై ఎలా ముందుకెళ్లాలనే అంశంపై చర్చించనున్నట్లు సమాచారం. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత జరిగిన కేబినెట్‌ సమావేశాల్లో తీసుకున్న నిర్ణయాలపైనా సమీక్షించనున్నారు. గ్రామాలు, మున్సిపాలిటీల్లో అభివృద్ధిపై సమాలోచనలు చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. రేషన్‌కార్డులు, గోశాలల నిర్మాణం, గిగ్‌ వర్కర్ల బిల్లు, భూభారతి దరఖాస్తులు, స్టాంప్‌డ్యూటీ సవరణ వంటి అంశాలు చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. సచివాలయంలో ఇవాళ మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి అధ్యక్షతన రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సమావేశం కానుంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై కేబినెట్‌లో కీలక చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. సెప్టెంబరు 30 నాటికి పంచాయతీ ఎన్నికలు పూర్తి చేయాలన్న హైకోర్టు, 30 రోజుల్లో రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేయాలని ఇదివరకే ఆదేశించింది. అయితే బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ల దస్త్రం రాష్ట్రపతి వద్ద పెండింగ్‌లో ఉన్నందున ఎలా ముందుకెళ్లాలనే అంశంపై మంత్రివర్గంలో చర్చించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. మధ్యాహ్నం కేబినెట్ భేటీ - స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై నేడు క్లారిటీ! (ETV) బిల్లును ఆమోదించడానికి రాష్ట్రపతిని కలవాలా? : బిల్లును రాష్ట్రపతి త్వరగా తేల్చేందుకు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించాలా? బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేస్తూ జీవో ఇవ్వాలా? పాత రిజర్వేషన్ల ప్రకారమే ఎన్నికలకు వెళ్లాలా? అనే అంశంపై ఓ నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ మేరకు అధికారులు ఇప్పటికే పలు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు సమీపిస్తున్నందున గ్రామాలు, మున్సిపాలిటీల్లో అభివృద్ధి పనులు, ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, ఇతర సంక్షేమ పథకాలపై కేబినెట్‌లో ప్రత్యేకంగా చర్చించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

