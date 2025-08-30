Telangana Cabinet Meeting Today : అసెంబ్లీ కమిటీ హాలులో సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధ్యక్షతన సమావేశం జరుగుతోంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణపై సమావేశంలో చర్చిస్తున్నారు. రిజర్వేషన్ల పరిమితి బిల్లు సవరణపై క్యాబినెట్ తీర్మానించే అవకాశం ఉంది. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లపై జీవో విడుదలకు మంత్రివర్గం ఆమోదించనున్నట్లు సమాచారం. వర్షాలు, వరదలతో నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకోవడంపై మంత్రివర్గ సమావేశంలో చర్చించే అవకాశం ఉంది. రైతులను ఆదుకోవడంపై చర్చించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు అవకాశం. పంటలు, రోడ్లు, ఇతర నష్టాలపై కేంద్ర ఆర్థిక సాయం కోరుతూ మంత్రివర్గంలో తీర్మానించే అవకాశం ఉంది.
తెలంగాణ కేబినెట్ భేటీ ప్రారంభం - పలు అంశాలపై కీలక చర్చ!! - TELANGANA CABINET MEETING
అసెంబ్లీ కమిటీ హాలులో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన సమావేశం - స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణపై సమావేశంలో చర్చ
Published : August 30, 2025 at 1:14 PM IST
Telangana Cabinet Meeting Today : అసెంబ్లీ కమిటీ హాలులో సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధ్యక్షతన సమావేశం జరుగుతోంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణపై సమావేశంలో చర్చిస్తున్నారు. రిజర్వేషన్ల పరిమితి బిల్లు సవరణపై క్యాబినెట్ తీర్మానించే అవకాశం ఉంది. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లపై జీవో విడుదలకు మంత్రివర్గం ఆమోదించనున్నట్లు సమాచారం. వర్షాలు, వరదలతో నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకోవడంపై మంత్రివర్గ సమావేశంలో చర్చించే అవకాశం ఉంది. రైతులను ఆదుకోవడంపై చర్చించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు అవకాశం. పంటలు, రోడ్లు, ఇతర నష్టాలపై కేంద్ర ఆర్థిక సాయం కోరుతూ మంత్రివర్గంలో తీర్మానించే అవకాశం ఉంది.