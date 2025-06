ETV Bharat / state

ఉద్యోగులకు 2 డీఏలు - మహిళా సంఘాల సభ్యులు మృతి చెందితే రూ.10 లక్షలు - TELANGANA CABINET MEETING DECISIONS

Telangana Cabinet Meeting Key Decisions ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : June 6, 2025 at 7:27 AM IST | Updated : June 6, 2025 at 8:28 AM IST 2 Min Read

Telangana Cabinet Meeting Key Decisions : ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛనర్ల పెండింగ్‌ డీఏల్లో ఒకటి వెంటనే, మరొకటి వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్‌లో విడుదల చేయాలని కేబినెట్ నిర్ణయించింది. సీఎస్​ ఛైర్మన్‌గా ఉద్యోగుల హెల్త్‌ కేర్ ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేయాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది. కొత్తగూడెం ఎర్త్‌ సైన్సెస్ యూనివర్సిటీకి దివంగత ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ పేరు పెట్టాలని తీర్మానించింది. రాష్ట్రంలోని 13,137 కిలోమీటర్ల గ్రామీణ, పట్టణ రహదారులను హ్యామ్ విధానంలో రూ.33 వేల కోట్లతో నిర్మించేందుకు కేబినెట్ ఆమోదించింది. మెట్రో రెండో దశలో రూ.19,579 కోట్లతో మూడు మార్గాల్లో 86 కిలోమీటర్లు నిర్మించేందుకు మంత్రిమండలి పచ్చజెండా ఊపింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛనర్ల డిమాండ్లపై రాష్ట్ర మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి అధ్యక్షతన ఐదున్నర గంటలు సాగిన కేబినెట్‌లో ఉద్యోగుల డిమాండ్లపై చర్చించి పలు విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఉద్యోగులకు 2023 జనవరి 1 నుంచి పెండింగ్​లో ఉన్న ఐదు డీఏల్లో ఒకటి వెంటనే విడుదల చేసేందుకు కేబినెట్ అంగీకరించింది. డీఏ బకాయిలను 28 వాయిదాల్లో చెల్లించనున్నారు. మరో డీఏను ఆర్నెళ్లలో విడుదల చేయాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది. పెండింగ్‌ డీఏలు, బిల్లులు చెల్లించడంతో పాటు పలు సమస్యలు పరిష్కరించాలని ఉద్యోగులు కొంతకాలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి నవీన్ మిత్తల్ ఛైర్మన్‌గా ప్రభుత్వం నియమించిన ఉన్నతాధికారుల కమిటీ ఉద్యోగ సంఘాలతో చర్చించి మంత్రివర్గ ఉపసంఘానికి నివేదిక సమర్పించింది. ఆ నివేదికపై కేబినెట్ సుదీర్ఘంగా చర్చించింది. ఉద్యోగుల 57 డిమాండ్లపై చర్చించిన మంత్రివర్గం, కొన్నింటిని ఆమోదించి, మరికొన్ని పరిశీలించాలని నిర్ణయించింది. ఉద్యోగుల పదోన్నతుల కోసం ప్రతీ సెప్టెంబరులో డీపీసీ వేసేందుకు కేబినెట్ అంగీకరించింది. జీవో 317లో మరికొన్ని కేటగిరీలు చేర్చేందుకు కేబినెట్ అంగీకరించింది. అధికారులు వినియోగించే అద్దె వాహనాల పెండింగ్ బిల్లులు చెల్లించాలని కేబినెట్ నిర్ణయించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గ్రామీణ, పట్టణ రహదారులను హ్యామ్ విధానంలో ఆధునికీకరించేందుకు కేబినెట్ ఆమోద ముద్ర వేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 13,137 కిలోమీటర్ల రోడ్ల ఆధునికీకరణకు రూ.33 వేల కోట్లు ఖర్చు చేసేందుకు మంత్రివర్గం పచ్చజెండా ఊపింది. హ్యామ్ విధానంలో రెండేళ్లలో నిర్మాణంతో పాటు 15 ఏళ్ల నిర్వహణ కూడా ఏజెన్సీలదే బాధ్యత ఉంటుంది. హైదరాబాద్‌ పరిధిలో మూడు కారిడార్లుగా 86 కిలోమీటర్లు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జాయింట్ వెంచర్‌తో చేపట్టాలని కేబినెట్ నిర్ణయించింది. కేంద్రమంత్రులు కిషన్‌రెడ్డి, బండి సంజయ్‌ నిధులు వచ్చేలా చొరవ తీసుకోవాలని రెవెన్యూ, సమాచార శాఖల మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి కోరారు.

ప్రమాద బీమా పథకం అమలు : సన్న వడ్లు పండించే రైతులను ప్రోత్సహించేందుకు బోనస్ కొనసాగించాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది. స్వయం సహాయక సంఘాలకు ప్రమాద బీమా పథకం (మహిళా సంఘాల సభ్యులు చనిపోతే రూ.10 లక్షలు) అమలుకు రూ.38.5 కోట్ల స్త్రీనిధికి కేటాయించాలని ఆమోదించింది. ములుగు జిల్లా ఇంచర్ల గ్రామంలో ఆయిల్ ఫాం ఫ్యాక్టరీకి 12 ఎకరాలు కేటాయిస్తూ కేబినెట్ తీర్మానించింది.

"ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛనర్ల పెండింగ్‌ డీఏల్లో ఒకటి వెంటనే, మరొకటి వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్‌లో విడుదల చేయాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్స్ వచ్చేలా చూడాలి. ఉద్యోగులకు అనుకూలంగా కేబినెట్ వివిధ అంశాలపై చర్చించింది."-భట్టి విక్రమార్క, ఉపముఖ్యమంత్రి కొనసాగుతున్న కేబినెట్ మీటింగ్ - యువవికాసం లబ్ధిదారుల ఎంపికపైనే ప్రధానంగా చర్చ

