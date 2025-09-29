ETV Bharat / state

తెలంగాణ బతుకమ్మ సంబురం - 2 గిన్నిస్ వరల్డ్‌ బుక్‌ రికార్డులు కైవసం

తెలంగాణ బతుకమ్మకు 2 గిన్నిస్ వరల్డ్‌ బుక్‌ రికార్డులు - 63 అడుగుల భారీ బతుకమ్మగా గిన్నిస్‌ రికార్డు నమోదు - భారీ బతుకమ్మ చుట్టూ ఆడిపాడిన 1354 మంది మహిళలు

Telangana Bathukamma sets 2 Guinness World Records
Telangana Bathukamma sets 2 Guinness World Records (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2025 at 6:59 PM IST

Telangana Bathukamma sets 2 Guinness World Records : హైదరాబాద్​లోని సరూర్‌నగర్‌ మైదానంలో నిర్వహించిన బతుకమ్మ కార్యక్రమం 2 గిన్నిస్‌ వరల్డ్‌ రికార్డులు సాధించింది. అతి పెద్ద జానపద నృత్యంగా, అతిపెద్ద బతుకమ్మగా ఈ రికార్డు సృష్టించింది. గిన్నిస్‌ రికార్డు సాధనే లక్ష్యంగా సరూర్‌నగర్‌ స్టేడియంలో బతుకమ్మ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. 63 అడుగుల ఎత్తయిన భారీ బతుకమ్మ ఏర్పాటు చేశారు. ఒకేసారి 1354 మంది మహిళలతో బతుకమ్మ వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు సీతక్క, జూపల్లి కృష్ణారావు, హైదరాబాద్‌ మేయర్‌ గద్వాల విజయలక్ష్మి తదితరులు పాల్గోన్నారు. భారీ బతుకమ్మ చుట్టూ మహిళలు లయబద్ధంగా ఆడారు. మంత్రి సీతక్క బతుకమ్మపాట పాడి అలరించారు.

