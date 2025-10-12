ETV Bharat / state

'ఈ నెల 14న తెలంగాణ బంద్‌ - రాజకీయ పార్టీలు, కుల సంఘాలు మద్దతివ్వాలి'

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్​లపై హైకోర్టు తీర్పు - రిజర్వేషన్ల విషయంలో ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య వైఖరికి నిరసనగా ఈ నెల 14న 'రాష్ట్ర బంద్' - రాజకీయ పార్టీల మద్దతు కోరిన ఆర్.కృష్ణయ్య

October 12, 2025

Telangana Bandh On October Fourteen : బీసీ రిజర్వేషన్ల విషయంలో ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య వైఖరిని ఖండిస్తూ ఈ నెల 14న తెలంగాణ బంద్ నిర్వహిస్తామని ఎంపీ ఆర్.కృష్ణయ్య తెలిపారు. అన్ని బీసీ సంఘాల మద్దతుతో బంద్​ నిర్వహిస్తామని ఆయన అన్నారు. రాజకీయ పార్టీలు, కుల సంఘాలు బంద్​కు మద్దతివ్వాలని కోరారు. కేంద్రమంత్రి కిషన్​రెడ్డిని కలిసి బంద్​కు బీజేపీ మద్దతు ఇవ్వాలని కోరామని, పార్టీలో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పారని కృష్ణయ్య తెలిపారు.

'రాష్ట్ర బంద్'కు మద్దతివ్వాలని పిలుపు : స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లపై రాష్ట్ర హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పునకు నిరసనగా ఈ నెల 14న నిర్వహించనున్న 'రాష్ట్ర బంద్'కు మద్దతివ్వాలని జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షుడు, రాజ్యసభ సభ్యుడు ఆర్.కృష్ణయ్య శనివారం కేంద్ర మంత్రి జి.కిషన్​రెడ్డిని కోరారు. ఈ మేరకు ఆర్.కృష్ణయ్య నేతృత్వంలోని ప్రతినిధి బృందం బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో కిషన్​రెడ్డితో సమావేశమైంది. ఈ సందర్భంగా పలు విషయాలపై చర్చించారు. రాష్ట్ర బంద్​కు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు మద్దతివ్వాలని కోరారు.

ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర బీసీ కమిషన్ మాజీ ఛైర్మన్​ వకుళాభరణం కృష్ణమోహన్ ​రావు, జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం కన్వీనర్ గుజ్జ కృష్ణ, తెలంగాణ బీసీ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు నీలం వెంకటేశ్, గ్రేటర్ బీసీ సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షుడు నీరడి భూపేశ్ ​సాగర్, పలు బీసీ సంఘాల నేతలు సి.రాజేందర్, జిల్లపల్లి అంజి, పగిళ్ల సతీశ్, అనంతయ్య, రాజ్​కుమార్ తదితరులు దీనిలో పాల్గొన్నారు.

బంద్‌కు మద్దతివ్వని పార్టీలను బీసీ ద్రోహులుగా ప్రకటిస్తాం : తెలంగాణ బంద్​కు మద్దతు ప్రకటించని పార్టీలను బీసీ ద్రోహులుగా ప్రకటిస్తామని బీసీ సంక్షేమ సంఘం జాతీయ అధ్యక్షుడు, ఎంపీ ఆర్.కృష్ణయ్య హెచ్చరించారు. దీనిలో భాగంగా శనివారం కాచిగూడలో బీసీ సంక్షేమ సంఘం జాతీయ కన్వీనర్ గుజ్జ కృష్ణ అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. బంద్​ తర్వాత బీసీల మిలియన్ మార్చ్​ను నిర్వహించి, హైదరాబాద్​ను దిగ్బంధం చేస్తామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ సంఘాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. బంద్​కు మద్దతు ప్రకటించారు.

బీసీ రిజర్వేషన్​లపై హైకోర్టు తీర్పు : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్​లపై హైకోర్టు తీర్పు వెలువరించిన నేపథ్యంలో ఏం చేయాలి అనే విషయంపై తెలంగాణ ఎన్నికల సంఘం న్యాయ నిపుణులను సంప్రదిస్తోంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్​లు కల్పిస్తూ జీవో 9, తదనంతర ఎన్నికల ప్రక్రియ నిమిత్తం జారీ చేసిన 41, 42 జీవోల అమలును మాత్రమే నిలిపివేస్తున్నట్లు హైకోర్టు జారీ చేసిన మధ్యంతర ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టంగా ఉంది.

అంతే కాకుండా ఎన్నికల ప్రక్రియలో జోక్యం చేసుకోవడం లేదని న్యాయస్థానం తేల్చి చెప్పింది. 50 శాతం రిజర్వేషన్​లు మించకుండా మిగిలిన సీట్లను దామాషా పద్ధతిలో ఓపెన్​ కేటగిరీ కింద పరిగణనలోకి తీసుకుని ఎన్నికలు నిర్వహించుకోవచ్చని తెలిపింది. అయినా కూడా రిజర్వేషన్​ల అమలుపై మళ్లీ సందిగ్ధత మొదలవుతోంది. ఇప్పటికే 42 శాతం రిజర్వేషన్​ల ప్రాతిపదికన స్థానిక సంస్థల్లో పంచాయతీలు, వార్డుల కేటాయింపు ప్రక్రియ జరిగింది. ఇలా విభజించాల్సింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే.

