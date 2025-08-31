ETV Bharat / state

మున్సిపల్​, పంచాయతీరాజ్​ చట్ట సవరణ బిల్లులకు ఆమోదం - బీసీల రిజర్వేషన్లకు లైన్​క్లియర్! - 42 PERCENT RESERVATION FOR BCS

రెండో రోజు తెలంగాణ శాసనసభ సమావేశాలు - మున్సిపల్​, పంచాయతీరాజ్​ చట్టసవరణ బిల్లులకు ఆమోదం - బిల్లులను ప్రవేశపెట్టిన మంత్రి సీతక్క

Telangana Assembly Sessions 2025
Telangana Assembly Sessions 2025 (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 31, 2025 at 2:00 PM IST

Telangana Assembly Sessions 2025 : మున్సిపల్, పంచాయతీరాజ్​​ చట్ట సవరణ బిల్లులను తెలంగాణ శాసనసభ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించింది. దీంతో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేసే అవకాశం ఉంది. మంత్రి సీతక్క ముందుగా మున్సిపల్​, తర్వాత పంచాయతీరాజ్​ చట్ట సవరణ బిల్లులను సభలో ప్రవేశపెట్టగా, సభ ఆమోదం తెలిపింది. అనంతరం వాటి గురించి చర్చ జరిగింది.

ఈ సందర్భంగా మంత్రి సీతక్క ప్రసంగిస్తూ, ఆర్థిక అసమానతలు తొలగాలంటే ఉపాధి కూడా ఉండాలని పేర్కొన్నారు. చిత్తశుద్ధి ఉండటం వల్లే బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లపై బిల్లు తెచ్చామన్నారు. 2018లో పంచాయతీరాజ్​ చట్టంలో 50 శాతం రిజర్వేషన్లపై సీలింగ్​ పెట్టామని అన్నారు. ఏ రాష్ట్రంలో రిజర్వేషన్లపై సీలింగ్​ విధిస్తూ చట్టాలు లేవని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణలో ఉన్న సీలింగ్​ను సవరించేందుకు మళ్లీ బిల్లు ప్రవేశపెట్టామని స్పష్టం చేశారు. కేసీఆర్​ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన 50 శాతం సీలింగ్​ను తొలగించే సవరణ కోసమే బిల్లు తీసుకొచ్చామన్నారు.

ముందుగా తెలంగాణ పురపాలక చట్టం 2019 నిబంధన సవరణ బిల్లుపై చర్చ జరిగింది. చర్చ జరుగుతున్నందున ఆర్డినెన్స్​ కుదరదని మంత్రి శ్రీధర్​బాబు తెలిపారు. సెషన్స్​లో ఉన్నప్పుడు బిల్లు రూపంలో తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని మంత్రి అన్నారు. ప్రభుత్వం సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ, కుల సీపెక్స్​ సర్వే చేపట్టిందని పేర్కొన్నారు. స్థానిక సంస్థల్లో వెనుకబడిన తరగతులకు రిజర్వేషన్ల సిఫారసుకు చర్యలు చేపట్టామన్నారు. సీపెక్స్​ సర్వేతో పాటు ఇతర డేటాను అధ్యయనం చేసి, లోతుగా విశ్లేషించి ఏకసభ్య కమిషన్​ ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు.

ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించొద్దు : బలహీన వర్గాలకు అనుమానం కలిగేలా తప్పుడు సమాచారం వ్యాప్తి చేయవద్దని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి సూచించారు. మొత్తం వివరాలు సేకరించేందుకు బీసీ కమిషన్​కు ప్రభుత్వం ఇచ్చిందన్నారు. బీసీల్లో అపోహలు సృష్టించే విధంగా మాజీ మంత్రి గంగుల మాట్లాడుతున్నారని తెలిపారు. నాలుగుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన గంగుల కమలాకర్​కు బీసీ బిల్లుపై సంపూర్ణ అవగాహన ఉందని అనుకుంటానన్నారు. వారి పార్టీ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా గంగుల కమలాకర్​ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించేలా మాట్లాడుతున్నారని సీఎం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

మున్సిపల్​, పంచాయతీరాజ్​ చట్టసవరణ బిల్లులకు ఆమోదం - బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లకు అవకాశం (ETV)

"బలహీనవర్గాలకు అనుమానం కలిగేలా తప్పుడు సమాచారం వ్యాప్తి చేయవద్దు. మొత్తం వివరాలు సేకరించేందుకు బీసీ కమిషన్​కు ప్రభుత్వం ఇచ్చింది. బీసీల్లో అపోహలు సృష్టించే విధంగా గంగుల మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన నాలుగుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. బీసీ బిల్లుపై సంపూర్ణ అవగాహన ఉందని భావిస్తున్నాను. వాళ్ల పార్టీ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా మాజీ మంత్రి గంగుల ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించేలా మాట్లాడుతున్నారు. ఆరు నూరైనా ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలని సోనియా గాంధీ తెలంగాణ ఇచ్చారు. మా ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో వెంటనే ఆర్డినెన్స్​ తీసుకొచ్చి గవర్నర్​కు పంపాం. ఇలా చేసినందుకు గంగుల కమలాకర్​ అభినందిస్తారని నాకు తెలుసు. కానీ ఆయన వెనకున్న వాళ్లు ఒత్తిడి తెస్తున్నారు" - రేవంత్​ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి

BC RESERVATIONS IN TELANGANATELANGANA ASSEMBLY 2025TELANGANA ASSEMBLY SESSIONతెలంగాణలో బీసీ రిజర్వేషన్లు42 PERCENT RESERVATION FOR BCS

