Telangana Agriculture Department launched the WhatsApp Channel : దేశవ్యాప్తంగా వ్యవసాయం రోజురోజుకూ కొత్తపుంతలు తొక్కుతోంది. దాదాపు ప్రతి రైతు దగ్గర ఓ స్మార్ట్ఫోన్ ఉంటుంది. అరచేతిలో అందరి రైతులకు పరిజ్ఞానం అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనికి తగినట్లుగానే తాజాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవసాయ శాఖ అధికారిక వాట్సాప్ ఛానల్ను తొలిసారిగా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. మారుతున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని రైతులు అందిపుచ్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో దీన్ని ప్రారంభించారు.
కొత్తగా ప్రారంభించిన ‘యాప్’పై ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో రైతులకు వ్యవసాయశాఖ దానిపై అవగాహన కల్పిస్తోంది. ప్రతి వ్యవసాయ క్లస్టర్లో వ్యవసాయ విస్తరణాధికారి (ఏఈవో) కనీసం 100 మంది రైతుల సెల్ ఫోన్లలో ఈ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేయించాలని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ సంచాలకుడు గోపీ ఆదేశించారు.
వాట్సాప్లో రైతులకు లభించే సమాచారం
- ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన పథకాలు, రాయితీ వివరాలు
- పంటల సంరక్షణ, కాలానుగుణంగా సూచనలు, తెగుళ్ల నివారణకు మందులు
- వాతావరణ హెచ్చరికలు, వానా కాలంలో పంటల జాగ్రత్తలు, కీటక నియంత్రణ మార్గదర్శకాలు
- మార్కెట్ వివిధ పంటల ధరలు, శిక్షణ కార్యక్రమాలు, తదితరాలు
- రైతునేస్తం కార్యక్రమాల షెడ్యూల్, రాష్ట్రంలోని 1,600 రైతు వేదికల ద్వారా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ యూనిట్లలో నిర్వహించబోయే అంశాల సమాచారాన్ని ఈ వాట్సాప్ ఛానెల్ రైతులకు చేరవేస్తుంది.
సకాలంలో సలహాలు, సూచనలు : కాలానికి అనుగుణంగా పంటల దశలను బట్టి వ్యవసాయశాఖ అధికారులు, సైంటిస్టుల సలహాలు, సూచనలు అందిపుచ్చుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. వాతావరణ శాఖ సలహాలు, సూచనలు సైతం అందుబాటులోకి తెస్తోంది. సమయానుకూలమైన, నమ్మకమైన, ఉపయోగకరమైన సమాచారం నేరుగా రైతులకు అందుతుంది. వ్యవసాయంలో ఉత్పాదకత, రైతు ఆదాయం పెంపు, స్థిరమైన వ్యవసాయం వైపు ప్రోత్సహించేందుకు ఈ కార్యక్రమం ఎంతగానో దోహదపడనుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
|జిల్లా
|రైతు వేదికలు
పంటల సాగు
విస్తీర్ణం (ఎకరాల్లో)
|రైతులు
|ఖమ్మం
|129
|6,05,439
|3,16,442
|భద్రాద్రి
|67
|5,92,264
|1,39,169
ఇప్పుడంతా డిజిటల్ బాట : పల్లెల్లో ఇంటర్నెట్, మొబైల్ ఫోన్ల వినియోగం విరివిగా విస్తరించడం డిజిటల్ సేద్యానికి తలుపులు తెరుస్తోంది. గతంలో రూ.2,817 కోట్లతో డిజిటల్ వ్యవసాయ మిషన్కు కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపిన విషయం తెలిసిందే. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, యూనివర్సిటీలు, రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్లు వ్యవసాయాభివృద్ధికి చేపట్టే డిజిటల్, ఐటీ కార్యక్రమాలను ఈ మిషన్ పరిధిలోకి తీసుకురానున్నారు.
జీపీఎస్ల సాయంతో : దేశీయ సేద్య రంగానికి అండగా నిలవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ మిషన్ను నెలకొల్పింది. దీనికి అగ్రి స్టాక్, సేద్య నిర్ణయాల సహాయక వ్యవస్థలు మెయిన్ పిల్లర్స్గా నిలుస్తాయి. రైతులూ పంటల రిజిస్టర్, గూగుల్ ఎర్త్, జీపీఎస్ల సాయంతో గ్రామాల మ్యాపుల తయారీ అగ్రి స్టాక్లో అంతర్భాగం. దీని కింద కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖతో దేశంలో 19 రాష్ట్రాలు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయి. తమిళనాడు, ఉత్తర్ప్రదేశ్ సహా ఆరు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే రైతు గుర్తింపు కార్డుల జారీ, పంటలను డిజిటల్ చేసే ప్రాజెక్టులు చేపట్టారు.
2026-27కల్లా 11కోట్ల మంది రైతులకు డిజిటల్ గుర్తింపు కార్డులివ్వాలని కేంద్రప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. రానున్న రెండేళ్లలో 400 జిల్లాల్లో డిజిటల్ పంటల సర్వేను అధికారులు నిర్వహిస్తారు. వ్యవసాయ నిర్ణయాల సహాయక వ్యవస్థ కింద పంటలు, భూ, జలవనరులు, వాతావరణ సమాచార నిధి ఏర్పాటు చేస్తారు. మొత్తానికి చెప్పాలంటే బృహత్తర డిజిటల్ డేటాబేస్ అయిన అగ్రిస్టాక్ డేటా ఆధారిత డిజిటల్ వ్యవసాయానికి పునాదిగా మారనుంది.
ఒక్క క్లిక్తో భూముల వివరాలు - అందుబాటులోకి ప్రత్యేక యాప్!
ఆధార్ కార్డు తరహాలోనే రైతులకు ఐడీ కార్డులు - పీఎం కిసాన్ లబ్ధిదారులకు ఈ కార్డు మస్ట్!