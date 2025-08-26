ETV Bharat / state

తెలంగాణ శిశుసంక్షేమ ప్రాజెక్టు అధికారులపై సుప్రీం ఆగ్రహం - కోర్టు ముందు హాజరుకావాలని ఆదేశం - CHILD ADOPTION SC VERDICT

తెలంగాణ శిశుసంక్షేమ ప్రాజెక్టు అధికారులు కోర్టు ధిక్కరణకు పాల్పడ్డారని సుప్రీం ఆగ్రహం - దత్తత పిల్లలను తల్లిదండ్రులను అప్పగించకపోవడంపై సీరియస్ - ధర్మాసనం ముందు హాజరుకావాలని ఆదేశం

Telangana Child Welfare Project Case
Telangana Child Welfare Project Case (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 26, 2025 at 4:45 PM IST

2 Min Read

Telangana Child Welfare Project Case : జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులు లేని పిల్లలను దత్తత తీసుకున్న వారికి అప్పగించాలని ఈ నెల 12న తాము జారీ చేసిన ఆదేశాలను తెలంగాణ శిశుసంక్షేమ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్​తో పాటు, ఇతర అధికారులు అమలు చేయకపోవడంపై సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. అధికారులంతా కోర్టు ధిక్కరణ కింద న్యాయస్థానం ముందు హాజరు కావాలని సోమవారం జస్టిస్​ బీవీ నాగరత్న, జస్టిస్​ సతీష్​ చంద్రశర్మలతో కూడిన ధర్మాసనం ఆదేశించింది. ఆగస్టు 12వ తేదీన ఇచ్చిన తీర్పును సవాల్​ చేస్తూ రివ్యూ పిటిషన్​ వేసినందునే తాము పిల్లలను అప్పగించలేదన్న తెలంగాణ ప్రభుత్వ అధికారుల వాదనలను తోసిపుచ్చింది.

రివ్యూ పిటిషన్​ వేసినంత మాత్రాన తమ తీర్పుపై స్టే ఇచ్చినట్లు కాదని కోర్టు తెలిపింది. అప్పుడు అధికారుల తరఫున అదనపు సొలిసిటర్​ జనరల్​ ఐశ్వర్యభాటీ జోక్యం చేసుకుంటూ రివ్యూ పిటిషన్​లో వచ్చే ఉత్తర్వులకు లోబడి తాము వెంటనే పిల్లలను పెంపెడు తల్లిదండ్రులకు అప్పగిస్తామని, కోర్టు ధిక్కరణ చర్యలు చేపట్టవద్దని విన్నవించారు. దీనిని పరిగణలోకి తీసుకున్న న్యాయమూర్తి జస్టిస్​ బీవీ నాగరత్న నలుగురు పిల్లలనూ ఇవాళ పెంపుడు తల్లిదండ్రులకు అప్పగించి ఆ విషయాన్ని కోర్టుకు తెలియజేయాలని నిర్దేశించారు.

సెప్టెంబరు 2న సంబంధిత అధికారులంతా వీడియో కాన్ఫరెన్స్​ ద్వారా తమ ముందు హాజరు కావాలని ఆదేశించారు. పిల్లల కోసం పనిచేస్తున్న సంస్థ తరఫున మరో సీనియర్​ న్యాయవాది గోపాల్​శంకర్ నారాయణన్​ జోక్యం చేసుకుంటూ కొనుగోలు చేసిన వారికి పిల్లలను ఇచ్చేయడం విపరిణామాలకు దారితీసే ప్రమాదం ఉందన్నారు. జస్టిస్​ బీవీ నాగరత్న స్పందిస్తూ తాము ఈ తీర్పును సార్వత్రికంగా అందరినీ ఉద్దేశించేలా జారీ చేయలేదని, ఆర్టికల్​ 142ని ఉపయోగించి కేవలం ఈ నలుగురు పిల్లలకు మాత్రమే పరిమితం చేస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు.

ఇదీ నేపథ్యం : కొంతమంది దంపతులు చట్టబద్ధంగా దత్తత తీసుకోకుండా పిల్లలను పెంచుకుంటున్నారని తెలిసి హైదరాబాద్​ పోలీసులు ఈ సంవత్సరం మే 22న వారిని తీసుకెళ్లి చిన్నారుల సంరక్షణ కేంద్రంలో అప్పగించారు. దాన్ని సవాల్ చేస్తూ దత్తత తల్లిదండ్రులు మొదట తెలంగాణ హైకోర్టును తర్వాత సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. తమ పిల్లలను ఆగస్టు 14 సాయంత్రంలోగా పెంపుడు తల్లిదండ్రులు అప్పగించాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. అధికారులు ఆ పని చేయకపోవడంతో పెంపుడు తల్లిదండ్రులు దాఖలు చేసిన కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్​పై సోమవారం ఆ ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టి పైవిధంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

దత్తత తీసుకోవడానికి ఎవరు అర్హులు :

  • పిల్లలు లేని దంపతుల వివాహ ధ్రువీకరణ పత్రం ఉండాలి.
  • సంవత్సరానికి రూ.2 లక్షల ఆదాయం కలిగి ఉండాలి.
  • ఇద్దరు పిల్లలు కలిగి ఉన్నవారు కూడా అర్హులు
  • ఆధార్​ కార్డు, పాన్​ కార్డు, ఎలాంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు లేవని వైద్యుడి ధ్రువీకరణ.
  • దత్తత కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న సమయంలో రూ.6 వేలు చెల్లించాలి.
  • బాలుడు, లేదా బాలికను అప్పగించినప్పుడు రూ. 50 వేలు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.
  • ప్రతీ ఆరు నెలలకోసారి నాలుగు పర్యాయాలు దత్తత తీసుకున్న పిల్లలను పరిశీలించేందుకు సిబ్బంది వెళ్తారు.
  • ఆ సమయంలో రూ.8 వేలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

