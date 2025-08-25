Telangana Anti Corruption Bureau Aggressive Rides : ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పెద్ద ఆఫీసర్ హోదా, లక్షల్లో జీతం. అయితేనేం కక్కుర్తి. ఇంకా ఇంకా సంపాదించాలన్న దురాశ. తరతరాలకు సరిపడా కూడబెట్టాలన్న చెడుబుద్ధి. ఇదీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలోని కొందరు అధికారులు, సిబ్బంది తీరు. పనుల కోసం తమ వద్దకు వచ్చే వారిని లంచం కోసం జలగల్లా పీడిస్తున్నారు. అడిగినంత ఇవ్వకుంటే పనులు, బిల్లులు ఎక్కడికక్కడా ఆపేస్తున్నారు.
ఇటీవల తెలంగాణ అవినీతి నిరోధక శాఖ అరెస్టు చేసిన పలువురు లంచగొండి అధికారులు లంచాల సొమ్ముతో సంపాదించిన ఆస్తులు చూస్తే కళ్లు బైర్లు కమ్ముతున్నాయి. ఒక్కొక్కరి ఆస్తుల విలువ వందల కోట్లు ఉండడం అడ్డూ అదుపు లేని వారి అవినీతికి పరాకాష్టగా నిలుస్తోంది. పట్టుబడుతున్న వారు కొందరే ప్రభుత్వ శాఖల్లో తిష్ఠ వేసుకున్న అవినీతి అనకొండలు ఇంకా ఎందరో ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అవినీతి అధికారులు, సిబ్బంది వ్యవహారాన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వరుస దాడులు చేయిస్తూ వారిని కటకటాల వెనక్కి పంపిస్తోంది.
నిఘా ఉంచి వల వేసి : ఇటీవల కాలంలో అవినీతి నిరోధక శాఖకు పట్టుబడుతున్న కొందరు ప్రభుత్వ అధికారుల ఆస్తులను చూస్తే వీరు వెలగబెడుతున్నది నిజంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగమా లేక కార్పొరేట్ కంపెనీలను నడుపుతున్నారా అనే సందేహం రాక మానదు. అంతలా ఉంటున్నాయి వీరి ఆస్తులు. లంచావతారులపై ఫిర్యాదుల ఆధారంగా నిఘా ఉంచుతున్న ఏసీబీ వారిని వలపన్ని పట్టుకుంటోంది.
ఈ అక్రమార్కుల ఇళ్లల్లో సోదాలు జరిపి ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు ఉంటే అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపుతోంది. 2024లో ఏసీబీ 11 మంది అధికారులపై ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల కేసులు నమోదు చేయగా వారి వద్ద గుర్తించిన అక్రమార్జన విలువ అక్షరాల వంద కోట్లు. అనధికారికంగా ఈ ఆస్తుల విలువ సుమారు వెయ్యి కోట్ల రూపాయల వరకు ఉంటుందని ఏసీబీ అధికారుల అంచనా. ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు నమోదైన ఆరు కేసులలో గుర్తించిన సొత్తు అనధికారికంగా రూ. 500 కోట్ల వరకు ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
ఆస్తులను గుర్తించి సీజ్ : గత కొంతకాలంగా ఏసీబీ దూకుడుగా అవినీతి తిమింగలాలపై కొరడా ఝుళిపిస్తోంది. దాడి చేసి పట్టుకునే ట్రాప్ కేసులతో పాటు అడ్డగోలుగా అక్రమార్జన చేస్తున్న వారిపై నిఘా పెట్టి ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు ఉంటే కేసులు నమోదు చేస్తోంది. గత ఏడాది 129 ట్రాప్ కేసులు, 11 ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులు నమోదు చేశారు. ట్రాప్ కేసులలో బాధితుల నుంచి లంచావతారాలు తీసుకుంటున్న సొమ్మును మాత్రమే పట్టుకుంటున్నారు. గత ఏడాది ఈ విధంగా రూ. 82 లక్షల 78 వేలను పట్టుకున్నారు.
విశ్రాంత ఈఎన్సీ మురళీధర్రావుపై ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల కేసు నమోదు చేసిన ఏసీబీ ఆయన నివాసంతో పాటు బంధువులు, కుటుంబసభ్యుల నివాసాలు సహా మొత్తం 11 ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో దాడులు చేసింది. ఆయనకు ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు భారీగా ఉన్నట్లు గుర్తించింది. కొండాపూర్లో విల్లా, బంజారాహిల్స్, యూసుఫ్గూడ, బేగంపేట, కోకాపేట్లో ఫ్లాట్లు, హైదరాబాద్లో వాణిజ్య భవనం, జహీరాబాద్లో సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్టు, వరంగల్లో 11 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి, హైదరాబాద్లో నాలుగు ఇంటి ఖాళీ స్థలాలు, మోకిలాలో 6500 చదరపు గజాల ఖాళీ స్థలం, ఖరీదైన బెంజ్ కారు ఏసీబీ అధికారుల దాడుల్లో బయటపడ్డాయి. వీటి విలువ మార్కెట్ రేటు ప్రకారం దాదాపు రూ.150 కోట్లకు పైగా ఉంటుందని ఏసీబీ అంచనా వేస్తోంది.
"అవినీతి చేసిన వారిని పట్టుకుంటున్నారు. 6 నెలలు జైలుకు వెళ్లి బెయిల్పై వస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యేల ప్రభావంతో బయటకు వస్తున్నారు. దుబాయ్లో ఇలాంటివి చేస్తే ఉద్యోగం తొలగిస్తారు. అవసరమైతే ఉరిశిక్ష వరకు కేసు వెళ్తుంది" -దేవేందర్, యూత్ ఫర్ యాంటీ కరప్షన్ అధ్యక్షుడు
నీటి పారుదల శాఖలోనే : కాళేశ్వరం మాజీ ఈఎన్సీ హరిరామ్పై కూడా ఏసీబీ ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసును నమోదు చేసింది. దాడుల్లో ఆయన ఆస్తుల విలువ మార్కెట్ రేటు ప్రకారం రూ. 130 కోట్ల రూపాయల వరకు ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేశారు. ఏసీబీకి పట్టుబడ్డ నీటి పారుదల శాఖ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ శ్రీధర్ ఆస్తులను ప్రకటించినప్పటికీ వాటి విలువను ఇంకా లెక్కించాల్సి ఉంది. ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం ఆయన ఆస్తుల విలువ హరిరామ్ ఆస్తులను మించి ఉంటుందని, అది సుమారు 150 కోట్ల రూపాయల వరకు ఉండవచ్చని ఏసీబీ భావిస్తోంది.
ఉన్నతాధికారుల అవినీతి, అక్రమాలు : వరంగల్లో రవాణ శాఖ డిప్యూటీ కమిషనర్ పుప్పాల శ్రీనివాస్పై ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల కేసు నమోదు చేయగా అధికారికంగానే రూ. 4 కోట్ల 4 లక్షల 78వేల 767 విలువైన ఆస్తులను గుర్తించారు. మార్కెట్ లెక్కల ప్రకారం వీటి విలువ సుమారు రూ.50 కోట్ల వరకు ఉంటుంది. ఈ మూడు కేసుల్లో దాదాపు రూ. 330 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు బయటపడ్డాయి. ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల కేసులో వందల కోట్లు బయట పడుతుండడం ఉన్నతాధికారుల అవినీతి, అక్రమాల స్థాయికి అద్దం పడుతోంది.
వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతాం : అవినీతి నిరోధక శాఖ అటు లంచగొండి అధికారులతో పాటు ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు కలిగి ఉన్న వారి గురించి సమాచారం అందగానే తమ పని ప్రారంభిస్తోంది. వారిపై అన్ని స్థాయిల్లో నిఘా ఉంచుతోంది. అదును కోసం వేచి చూసి దాడులు నిర్వహిస్తోంది. వారిని పట్టుకుని కటకటాల వెనక్కి పంపిస్తోంది. ఇక ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో విశ్రాంత ప్రభుత్వ అధికారులైనా సరే ఏకకాలంలో దాడులు నిర్వహించి సోదాలు జరిపి లెక్క తేలుస్తోంది.
సమాచారం రావడమే ఆలస్యం అంతా సిద్ధం చేసుకున్న తర్వాత దాడి నిర్వహించి పట్టుకుంటోంది. మరోవైపు లంచం అడిగిన వారి గురించి సమాచారం ఇవ్వాలని ఏసీబీ అధికారులు కూడా ప్రచారం కూడా చేస్తున్నారు. ఆర్టీసీ బస్సులు, బస్టాండ్లలో పాటు జనసమ్మర్ధ ప్రాంతాల్లో గోడ పత్రికలు అతికిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ అధికారులు ఎవరు లంచం అడిగినా బాధితులు ఏసీబీ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1064, వాట్సప్ నెంబర్ 9440446106కు సమాచారం అందించాలని ఏసీబీ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. సమాచారం అందించిన వారి వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతామని భరోసా ఇస్తున్నారు.
మొత్తం మీద గతంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఇటీవల కాలంలో ఏసీబీ చూపిస్తున్న దూకుడుతో అవినీతి అధికారుల గుండెల్లో రైళ్లు పరుగెత్తుతున్నాయి. ఏసీబీ సిబ్బంది ఇదే జోరు కొనసాగించాలని, లంచాలకు మరిగిన ప్రభుత్వ అవినీతి అధికారులు, సిబ్బందిని ఇలాగే కటకటాల్లోకి నెట్టాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
అవినీతిని అడ్డుకుంటున్నారు! - అక్రమ సొమ్మును మాత్రం రికవరీ చేయలేకపోతున్నారు!
జస్ట్ మిస్ : ఏసీబీ వలకు చిక్కినట్లే చిక్కి - లంచం సొమ్ముతో కళ్లెదుటే పరార్!