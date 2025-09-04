High Court Comments on Teachers Mid day Meals : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులతో కలిసి ఉపాధ్యాయుల్లో ఒకరు ఎందుకు మధ్యాహ్న భోజనం తినకూడదని హైకోర్టు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించింది. ఉపాధ్యాయులు అలా చేస్తే విద్యార్థులకు శుభ్రమైన, నాణ్యమైన సురక్షిత భోజనం అందే అవకాశం ఉందని వ్యాఖ్యానించింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, గురుకుల పాఠశాలలు, రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు ఆహారాన్ని ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా అందించడానికి ఏం చర్యలు తీసుకుంటున్నారో చెప్పాలంది.
విచారణ వాయిదా : అంతే కాకుండా విద్యార్థులకు అందిస్తున్న మెనూ వివరాలను సమర్పించాలంటూ విచారణను 19వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. జాతీయ బాలల హక్కుల రక్షణ కమీషన్ మార్గదర్శకాల ప్రకారం పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు సరైన సౌకర్యాలు కల్పించకపోవడాన్ని సవాలు చేస్తూ కె. అఖిల్ శ్రీగురుతేజ ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యం దాఖలు చేశారు. దీనిపై ప్రధాన న్యాయమూర్తి అపరేశ్ కుమార్ సింగ్, జస్టిస్ జి.ఎం. మొహియుద్దీన్లతో కూడిన ధర్మాసనం బుధవారం విచారణ చేపట్టింది. పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది చిక్కుడు ప్రభాకర్ వాదనలు వినిపించారు.
అస్వస్థతకు గురైన బాలికలు : ''కాగితాల్లోను, కోర్టుల్లోను ప్రభుత్వం చెబుతున్నట్లుగా క్షేత్రస్థాయిలో అమలు కావడం లేదు. ఒక పాఠశాలలోని కలుషిత ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల 111 మంది బాలికలు అస్వస్థతకు గురయ్యారని' వివరించారు. అదనపు అడ్వొకేట్ జనరల్ మహమ్మద్ ఇమ్రాన్ఖాన్ వాదనలు వినిపిస్తూ విద్యార్థులకు నాణ్యమైన భోజనం అందించడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుందన్నారు.
ప్రభుత్వ ప్రతినిధితో కమిటీ ఏర్పాటు : ‘‘దురదృష్టవశాత్తు కొన్ని అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. ఆహారంలో కారం ఎక్కువ కావడంతో ఓ చోట 111 మంది బాలికలు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ప్రభుత్వం దీనికి బాధ్యుడైన వంట మనిషిని తొలగించింది. మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని పర్యవేక్షించడానికి ప్రభుత్వ ప్రతినిధితో కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది’’ అని తెలిపారు.
ఈ దశలో ధర్మాసనం జోక్యం చేసుకుంటూ ప్రతి రోజు ఉపాధ్యాయుల్లో ఒకరు విద్యార్థులతో కలిసి భోజనం చేస్తే బాగుంటుందని తెలిపింది. వంట పనుల్లో విద్యార్థులను భాగస్వాములను చేయొచ్చు. గతంలో ఇలాగే ఉండేది. ఇది పని చేసేవారి పట్ల విద్యార్థుల్లో గౌరవాన్ని పెంచుతుంది. ఇది నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం’’ అని ప్రధాన న్యాయమూర్తి మాట్లాడారు. దీనిపై ఏఏజీ స్పందిస్తూ అలా చేస్తే పిల్లలను బాలకార్మికులుగా వినియోగిస్తున్నారంటూ విమర్శలు వస్తాయని పేర్కొన్నారు.
విద్యార్థులకు రాగిజావ : రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల్లో విద్యార్థులకు మరింత పౌష్ఠికాహారాన్ని అందించే లక్ష్యంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది. అందులో భాగంగా మధ్యాహ్న భోజన పథకం మెనూలో రాగి జావను చేర్చాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. వారంలో మూడు రోజుల పాటు విద్యార్థులకు రాగిజావను అందిస్తారు. ప్రతి విద్యార్థికి 10 గ్రాముల రాగిపిండి, 10 గ్రాముల బెల్లం పొడి చొప్పున పాఠశాలలకు శ్రీ సత్యసాయి అన్నపూర్ణ ట్రస్టుకు అప్పగించింది.
జాతీయ పోషకాహార సంస్థ మధ్యాహ్న భోజనం కొత్త మెనూ : సోమవారం - కిచిడీ, కోడిగుడ్డు మంగళవారం - అన్నం, సాంబార్ బుధవారం - అన్నం, ఆకుకూర పప్పు, కోడిగుడ్డు గురువారం - వెజ్ బిర్యానీ శుక్రవారం - అన్నం, సాంబారు శనివారం - అన్నం, ఆకుకూర పప్పు లేదా వెబ్ బిర్యానీ