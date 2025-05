ETV Bharat / state

టీనేజీ పిల్లల తప్పటడుగులు - కారణాలు అవేనట! - TEENAGERS ADDICTED TO BAD HABITS

Published : May 23, 2025 at 1:23 PM IST

How to control Bad Habits in Teenagers : పిల్లలు తొమ్మిది, పదో తరగతి వచ్చేసరికి వారి శరీర ఆకృతిలో అనేక మార్పులు సంభవిస్తాయి. కౌమార దశ నుంచి యవ్వనదశ మధ్యలో ఉన్నవారందరినీ టీనేజర్లుగానే పరిణిస్తాం. ఈ వయసులో మనసు నియంత్రణ లేకుండా వేగంగా పరుగెత్తుతుంది. మంచి కంటే చెడు అలవాట్లకే ఎక్కువగా ఆకర్షితులవుతారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను దగ్గరగా తీసుకుని మనసువిప్పి మాట్లాడాలని, వారి సమస్యలు తెలుసుకోవాలని మానసిక వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మైదానాలకు తీసుకెళ్లి ఆటలు ఆడించాలని, యోగా ప్రాక్టీస్ చేయించాలని సిఫారసు చేస్తున్నారు.

వారిదే కీలకపాత్ర : టీనేజీ దశలో ఉన్నప్పుడు శరీరంలో వచ్చే మార్పుల గురించి తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు అవగాహన కలిగే విధంగా వివరించి చెప్పాలి. ఈ వయసులో పిల్లలు తెలియక ఏవైన తప్పులను చేస్తే అర్థమయ్యేలా వివరించి వారితోనే సరిదిద్దించాలి. స్కూల్, కాలేజీ నుంచి ఇంటికి రాగానే వారిని ఓ కంట కనిపెట్టాలి. తేడా అనిపిస్తే వెంటనే వారితో చర్చించాలి. ఏమైనా సమస్యలుంటే తమతో ఓ స్నేహితుడిగా పంచుకోవాలని కోరాలి. వారి మాటలను గౌరవించడమే కాకుండా విలువ ఇస్తే మరిన్ని విషయాలు చర్చించేందుకు ఆసక్తితో ఉంటారు. పిల్లలు ఒత్తిళ్లకు గురయ్యేలా వారితో అనవసరంగా ప్రవర్తించకూడదు.

అనేక సవాళ్లు